Эстония присоединится к следующему пакету помощи PURL и на этой неделе передаст Украине партию дронов, - министр обороны Певкур

На этой неделе Эстония передаст Украине "много беспилотников" на десятки миллионов евро, а также присоединится к следующему пакету помощи PURL от Северных и Балтийских стран, сделав вклад в 12 миллионов долларов.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом перед началом встречи министров обороны НАТО заявил глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур.

Так, Певкур с сожалением констатировал факт определенного уменьшения военной помощи Украине.

"Поэтому мы решили, что на этой неделе мы также передадим много беспилотников стоимостью десятки миллионов в дополнение к тому, что мы уже сделали", - сказал министр.

Также он сообщил, что Эстония решила присоединиться к Балтийско-Северному пакету помощи PURL. Ранее уже было согласовано четыре пакета помощи в рамках этой инициативы (каждый стоимостью около полумиллиарда), следующий пакет будет именно от Северных и Балтийских стран.

"Поэтому это хорошая новость. Наш вклад составит 12 миллионов долларов США", - заявил Певкур и добавил, что "Северо-балтийский пакет будет завершен очень скоро, возможно, даже сегодня".

Певкур также отметил, что у министра обороны Украины сегодня также день рождения и выразил уверенность, что партнеры подготовят "хорошие подарки".

Он добавил, что несколько недель назад был в Украине, где посетил некоторые заводы по производству беспилотников-перехватчиков и добавил, что в его стране некоторые компании уже производят беспилотники-перехватчики. На следующей неделе будет "долгий день испытаний, когда мы увидим, насколько они эффективны", сказал политик.

По словам министра, надо сделать еще немало, ведь украинский опыт свидетельствует, что украинцы до сих пор не могут "увидеть и поймать" около 20-25% дронов. К тому же россияне уже используют дроны "Герань 3" с реактивными двигателями.

"Поэтому промышленность должна здесь работать очень интенсивно, ведь, я считаю, все страны имеют для этого финансирование", - подчеркнул Певкур.

Реальность такова, что доля взносов США в Украину в этом году значительно уменьшилась, "поэтому не только мы - все союзники должны помочь Украине выиграть эту войну", - отметил он.

