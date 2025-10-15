Финляндия присоединится к инициативе PURL для закупки оружия США в поддержку Украины, - министр обороны Хяккянен
Финляндия решила присоединиться к международной инициативе PURL, которая предусматривает закупку вооружений у Соединенных Штатов для дальнейшей передачи Украине.
Об этом заявил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен, сообщает Цензор.НЕТ.
По его словам, в ближайшие недели финская сторона будет прорабатывать детали своего вклада в проект. Хяккянен подчеркнул, что оборона Украины в значительной степени зависит от военных поставок из США, а теперь финансирование этой поддержки должно стать общей европейской ответственностью.
"Финляндия возьмет на себя свою долю ответственности. И мы ожидаем того же от других европейских стран. Продолжение этой поддержки Украины особенно важно для Европы и стран, находящихся на передовой", - заявил глава Минобороны.
