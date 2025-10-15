УКР
Фінляндія приєднається до ініціативи PURL для закупівлі зброї США на підтримку України, - міністр оборони Хяккянен

Антті Хяккянен

Фінляндія вирішила приєднатися до міжнародної ініціативи PURL, яка передбачає закупівлю озброєнь у Сполучених Штатів для подальшої передачі Україні.

Про це заявив міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен, повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, у найближчі тижні фінська сторона опрацьовуватиме деталі свого внеску в проєкт. Хяккянен підкреслив, що оборона України значною мірою залежить від військових поставок зі США, а тепер фінансування цієї підтримки має стати спільною європейською відповідальністю.

"Фінляндія візьме на себе свою частку відповідальності. І ми очікуємо того ж від інших європейських країн. Продовження цієї підтримки України є особливо важливим для Європи та країн, що перебувають на передовій", - заявив глава Міноборони.

