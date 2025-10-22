РУС
1 276 16

США продадут Украине боевые и транспортные вертолеты

Украина начала закупку вертолетов AH-1Z
Фото: Вікіпедія

Украина начала процесс закупки американских боевых и транспортных вертолетов AH-1Z Viper и UH-1Y Venom от компании Bell.

Как сообщает Цензор.НЕТ, первым шагом стало подписание письма о намерениях между правительством Украины и производителем, пишет Defense Express.

Это открывает путь для дальнейших переговоров в рамках программы Foreign Military Sale.

"В случае закупки оружия в США это соглашение не между правительством Украины и непосредственным производителем оружия, а между правительствами. То есть украинское правительство должно заключить соглашение с американским, а уже то закажет у Bell вертолеты", - пояснили эксперты Defense Express.

Читайте: Страны НАТО закупили у США оружия для Украины на $2 млрд, - Рютте

Эксперты объясняют, что Bell теперь будет работать с Вашингтоном, чтобы ускорить процесс подготовки контракта. Обе модели вертолетов являются новыми модернизациями известных машин AH-1 Cobra и UH-1 Iroquois.
Они имеют до 85% общих деталей, что значительно облегчает ремонт и обслуживание.

Такие вертолеты уже стоят на вооружении морской пехоты США и продаются союзникам. Например, Чехия в 2019 году заказала 12 таких машин за 622 млн долларов. Словакия также могла купить AH-1Z со скидкой, но в конце 2024 года отказалась и выбрала UH-60 Black Hawk.

Для Украины же такая закупка станет важным шагом в замене старых советских вертолетов.

Читайте также: Эстония присоединится к следующему пакету помощи PURL и на этой неделе передаст Украине партию дронов, - министр обороны Певкур

Напомним, 22 октября Украина и Швеция подписали соглашение о намерениях по закупке от 120 до 150 новейших истребителей JAS 39 Gripen E.

К слову, 22 октября премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон опубликовал в соцсетях фото, на котором президент Украины Владимир Зеленский сидит в кабине шведского истребителя Gripen, который производит компания Saab.

США (28114) Украина (45170) техника (1850) закупки (830) вертолёт (1127)
Тамагавки почекають!
Спочатку на лінії зіткнення років 5-10 будемо воювати ТАКОЮ ЗБРОЄЮ!
22.10.2025 22:01 Ответить
мусорів катати,для розгону невдячнього народу???
22.10.2025 22:01 Ответить
"Бегущий человек", начало фильма. Будущее уже здесь.
22.10.2025 22:07 Ответить
нагадаю упоротим піндосам, що всі їхні гвинтокрили сконструйовані киянином сікорським ігорем івановичем!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
22.10.2025 22:02 Ответить
І Атлантичний океан теж ми викопали.

І́гор Іва́нович Сікорський ( 25 травня [6 червня] 1889, Київ, Російська імперія - 26 жовтня 1972, Істон.
22.10.2025 22:14 Ответить
Апач там є непоганий - валив би Шахеди нараз - літаючий танк
22.10.2025 22:07 Ответить
Тілтки година польоту Апача коштує у рази більше за Шахед.
22.10.2025 22:11 Ответить
Він же ж не одного вполює - коли їх залітає 500 - а скоро кацапи грозяться запускати 1000
22.10.2025 22:16 Ответить
Це важкий штурмовий гвинтокрил.

***** гонятися за фанерою на літаючому танку?
22.10.2025 22:20 Ответить
ти диви, за гроші продають, а так раніше можна було? ну, не скиглити и виклянчувати, а купити зброю?
22.10.2025 22:09 Ответить
Продадуть ... колись ... можливо ...
22.10.2025 22:20 Ответить
Тю.
Так ЗЄ ж вже років 5, як UH-1 "Ірокез" в Одесі робить. У нас тих Ірокезів вже більше ніж у США повинно бути.

Хтось ще пам'ятає цю потужну новину?

От і з Фламінго буде те ж саме - через пару років ніхто вже і не згадає ******* про неї.
22.10.2025 22:10 Ответить
Кажется уже всем миром начали делить 140 млрд. кацапских грошей.
22.10.2025 22:13 Ответить
Україна розпочала процес закупівлі американських бойових і транспортних вертольотів AH-1Z Viper та UH-1Y Venom від компанії Bell. Джерело: https://censor.net/ua/n3581157

Тобто український уряд має укласти угоду з американським, а вже той замовить у Bell вертольоти" Джерело: https://censor.net/ua/n3581157

То вже закуповують чи ще потрібно укласти угоду?? Чи все триндьож, як завжди?
22.10.2025 22:13 Ответить
Довга пісня, але для піару підійде
22.10.2025 22:17 Ответить
На Одеському авіаційному заводі в цьому році почнуть збирання американських військових вертольотів Bell UH-1 Iroquois ("Ірокез").

Як передає кореспондент УНІАН, про це в Одесі під час відвідування заводу заявив директор державного концерну "Укроборонпром" Юрій Гусєв.
26.02.2021

Мабуть ***** встигли зробити вже... 😁
22.10.2025 22:19 Ответить
 
 