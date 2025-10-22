США продадут Украине боевые и транспортные вертолеты

Фото: Вікіпедія

Украина начала процесс закупки американских боевых и транспортных вертолетов AH-1Z Viper и UH-1Y Venom от компании Bell.

Как сообщает Цензор.НЕТ, первым шагом стало подписание письма о намерениях между правительством Украины и производителем, пишет Defense Express.

Это открывает путь для дальнейших переговоров в рамках программы Foreign Military Sale.

"В случае закупки оружия в США это соглашение не между правительством Украины и непосредственным производителем оружия, а между правительствами. То есть украинское правительство должно заключить соглашение с американским, а уже то закажет у Bell вертолеты", - пояснили эксперты Defense Express.

Эксперты объясняют, что Bell теперь будет работать с Вашингтоном, чтобы ускорить процесс подготовки контракта. Обе модели вертолетов являются новыми модернизациями известных машин AH-1 Cobra и UH-1 Iroquois.

Они имеют до 85% общих деталей, что значительно облегчает ремонт и обслуживание.

Такие вертолеты уже стоят на вооружении морской пехоты США и продаются союзникам. Например, Чехия в 2019 году заказала 12 таких машин за 622 млн долларов. Словакия также могла купить AH-1Z со скидкой, но в конце 2024 года отказалась и выбрала UH-60 Black Hawk.

Для Украины же такая закупка станет важным шагом в замене старых советских вертолетов.

Напомним, 22 октября Украина и Швеция подписали соглашение о намерениях по закупке от 120 до 150 новейших истребителей JAS 39 Gripen E.

К слову, 22 октября премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон опубликовал в соцсетях фото, на котором президент Украины Владимир Зеленский сидит в кабине шведского истребителя Gripen, который производит компания Saab.

