США продадут Украине боевые и транспортные вертолеты
Украина начала процесс закупки американских боевых и транспортных вертолетов AH-1Z Viper и UH-1Y Venom от компании Bell.
Как сообщает Цензор.НЕТ, первым шагом стало подписание письма о намерениях между правительством Украины и производителем, пишет Defense Express.
Это открывает путь для дальнейших переговоров в рамках программы Foreign Military Sale.
"В случае закупки оружия в США это соглашение не между правительством Украины и непосредственным производителем оружия, а между правительствами. То есть украинское правительство должно заключить соглашение с американским, а уже то закажет у Bell вертолеты", - пояснили эксперты Defense Express.
Эксперты объясняют, что Bell теперь будет работать с Вашингтоном, чтобы ускорить процесс подготовки контракта. Обе модели вертолетов являются новыми модернизациями известных машин AH-1 Cobra и UH-1 Iroquois.
Они имеют до 85% общих деталей, что значительно облегчает ремонт и обслуживание.
Такие вертолеты уже стоят на вооружении морской пехоты США и продаются союзникам. Например, Чехия в 2019 году заказала 12 таких машин за 622 млн долларов. Словакия также могла купить AH-1Z со скидкой, но в конце 2024 года отказалась и выбрала UH-60 Black Hawk.
Для Украины же такая закупка станет важным шагом в замене старых советских вертолетов.
Напомним, 22 октября Украина и Швеция подписали соглашение о намерениях по закупке от 120 до 150 новейших истребителей JAS 39 Gripen E.
К слову, 22 октября премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон опубликовал в соцсетях фото, на котором президент Украины Владимир Зеленский сидит в кабине шведского истребителя Gripen, который производит компания Saab.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Спочатку на лінії зіткнення років 5-10 будемо воювати ТАКОЮ ЗБРОЄЮ!
І́гор Іва́нович Сікорський ( 25 травня [6 червня] 1889, Київ, Російська імперія - 26 жовтня 1972, Істон.
***** гонятися за фанерою на літаючому танку?
Так ЗЄ ж вже років 5, як UH-1 "Ірокез" в Одесі робить. У нас тих Ірокезів вже більше ніж у США повинно бути.
Хтось ще пам'ятає цю потужну новину?
От і з Фламінго буде те ж саме - через пару років ніхто вже і не згадає ******* про неї.
Тобто український уряд має укласти угоду з американським, а вже той замовить у Bell вертольоти" Джерело: https://censor.net/ua/n3581157
То вже закуповують чи ще потрібно укласти угоду?? Чи все триндьож, як завжди?
Як передає кореспондент УНІАН, про це в Одесі під час відвідування заводу заявив директор державного концерну "Укроборонпром" Юрій Гусєв.
26.02.2021
Мабуть ***** встигли зробити вже... 😁