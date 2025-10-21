УКР
Новини Атака на Брянський хімзавод
4 298 31

Сили оборони уразили ракетами Storm Shadow Брянський хімічний завод, - Генштаб

Storm Shadow

У вівторок, 21 жовтня, Сили оборони України уразили Брянський хімічний завод у Росії. Масований комбінований ракетно-авіаційний удар було здійснено, зокрема, ракетами повітряного базування Storm Shadow, які подолали російську ППО.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"21 жовтня 2025 року Повітряні Сили ЗС України у взаємодії з Сухопутними військами, Військово-Морськими Силами та іншими складовими Сил оборони України уразили Брянський хімічний завод. Масований комбінований ракетно-авіаційний удар було здійснено в тому числі ракетами повітряного базування Storm Shadow, які подолали російську систему протиповітряної оборони", - сказано в повідомленні. 

Результати ураження уточнюються.

У Генштабі додали, що Брянський хімічний завод є важливою складовою ВПК країни-агресора. На цьому підприємстві виробляються порох, вибухові речовини та компоненти для ракетного пального, зокрема для боєприпасів і ракет, які ворог застосовує для обстрілів території України.

Що передувало?

Нагадаємо, що раніше повідомлялося про те, що в Брянській області в місті Трубчевськ зникло світло після атаки дронів. Лунали вибухи. 

Читайте також: По заводу "Електродеталь" у Брянській області РФ вдарив український "Нептун", - ВМС

+11
Кацапи, вам пі..да
21.10.2025 23:06 Відповісти
21.10.2025 23:06 Відповісти
+6
Ось вам і відповідь що потрібно для закінчення війни. А саме знищення всього економічного і військового потенціалу Сосії. А не вести з московськими болотяними людоїдами переговори десятки років
21.10.2025 23:14 Відповісти
21.10.2025 23:14 Відповісти
+5
У нас заявлено наличие целой кучи своих ракет разного типа. И в количестве минимум 2700 штук.
21.10.2025 23:09 Відповісти
21.10.2025 23:09 Відповісти
...не пройшло й 4 років війни....
21.10.2025 22:59 Відповісти
21.10.2025 22:59 Відповісти
К сожалению эти ракеты мы не производим. Сколько дают союзники - столько и применяем.
21.10.2025 23:05 Відповісти
21.10.2025 23:05 Відповісти
У нас заявлено наличие целой кучи своих ракет разного типа. И в количестве минимум 2700 штук.
21.10.2025 23:09 Відповісти
21.10.2025 23:09 Відповісти
Зеля все збрехав про те, зо є своі ракети!
21.10.2025 23:12 Відповісти
21.10.2025 23:12 Відповісти
Що вміє те й зробив.
21.10.2025 23:28 Відповісти
21.10.2025 23:28 Відповісти
Він вміє збацати на фортепіано ,, Мурку" одним пальцем !
21.10.2025 23:30 Відповісти
21.10.2025 23:30 Відповісти
Та вже сьогодні депутат Костенко сказав шо то 3,14дьож, шо ніяких 3000 ракет немає.
21.10.2025 23:29 Відповісти
21.10.2025 23:29 Відповісти
Ми взагалі ніякі ракети не проізводим
21.10.2025 23:09 Відповісти
21.10.2025 23:09 Відповісти
Применили с очень хорошим результатом. Надо продолжить эту тенденцию.
22.10.2025 00:07 Відповісти
22.10.2025 00:07 Відповісти
Туда уже прилетало минимум два раза - в 2024 году и в начале этого.
21.10.2025 23:07 Відповісти
21.10.2025 23:07 Відповісти
21.10.2025 23:04 Відповісти
21.10.2025 23:04 Відповісти
Кацапи, вам пі..да
21.10.2025 23:06 Відповісти
21.10.2025 23:06 Відповісти
да-да-да-да-да .
21.10.2025 23:10 Відповісти
21.10.2025 23:10 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=bK5AEVu0Xh8 https://www.youtube.com/watch?v=HIMARS РАЗГРОМИЛИ МЕГА-КОЛОННУ! Минус 22 танка и БМП. Рекордный разгром РФ под Запорожьем!

відео 20 жовтня віз ЗСУ
21.10.2025 23:18 Відповісти
21.10.2025 23:18 Відповісти
Трамп теж не дрємлєт - громить крило Білого Дому ))
21.10.2025 23:21 Відповісти
21.10.2025 23:21 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=Z5c2LggSbdo https://www.youtube.com/watch?v=ЧТО?! ТРАМП СНОСИТ БЕЛЫЙ ДОМ! СУМАСШЕДШИЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ: 20 ОКТЯБРЯ 2025. https://www.youtube.com/@RASHKINREPORTNOVOSTI ‪@RASHKINREPORTNOVOSTI‬https://www.youtube.com/watch?v=Z5c2LggSbdo
21.10.2025 23:22 Відповісти
21.10.2025 23:22 Відповісти
Да не сносит он ничего...
21.10.2025 23:57 Відповісти
21.10.2025 23:57 Відповісти
Не×ер там хімічити.
21.10.2025 23:08 Відповісти
21.10.2025 23:08 Відповісти
До него от границы всего 115 км. По нормальному его уже давно нужно было вынести нашими "Вильха М/М2".
21.10.2025 23:17 Відповісти
21.10.2025 23:17 Відповісти
Опа, а я вже думав, що шторми закінчились. Давно їх не було...
21.10.2025 23:10 Відповісти
21.10.2025 23:10 Відповісти
Це ракети британсько- французські , тому є надія , що ми їх отримаємо,
так як обіцяних Фламінго немає, - все Зе бреше !
21.10.2025 23:10 Відповісти
21.10.2025 23:10 Відповісти
Ось вам і відповідь що потрібно для закінчення війни. А саме знищення всього економічного і військового потенціалу Сосії. А не вести з московськими болотяними людоїдами переговори десятки років
21.10.2025 23:14 Відповісти
21.10.2025 23:14 Відповісти
ДУЖЕ ДУЖЕ ПРИКРО....що у нас нема своїх ракет. Війна б закінчилась десь за півроку. Але вибрали клоуна то й так
21.10.2025 23:23 Відповісти
21.10.2025 23:23 Відповісти
21.10.2025 23:23 Відповісти
21.10.2025 23:23 Відповісти
Дякую нашим ЗСУ. Дякую Великій Британії за надані ракети. Свої ''Фламінго'' нам не дочекатися вже ніколи.
21.10.2025 23:24 Відповісти
21.10.2025 23:24 Відповісти
Так дали все ж таки дозвіл на удари ракетами по території русні? Бо то американці забороняли, то еуропейці ніяк наважитися не могли.
21.10.2025 23:26 Відповісти
21.10.2025 23:26 Відповісти
Місія України - відбомбить рашу. Від душі.
21.10.2025 23:28 Відповісти
21.10.2025 23:28 Відповісти
На жаль Європа виробляє десять ракет на рік.
21.10.2025 23:31 Відповісти
21.10.2025 23:31 Відповісти
І тільки одну не найкращу (крилату) модель. Порахуйте скільки у кацапів різних ракет.
21.10.2025 23:35 Відповісти
21.10.2025 23:35 Відповісти
Всі ж розуміють, що цього дуже і дуже мало, наші руйнування більші, нажаль.
21.10.2025 23:42 Відповісти
21.10.2025 23:42 Відповісти
Нептун потопив крейсер "мацква".
Ракетами Storm Shadow/SCALP-EG наносили удар по судноремонтному заводу в Севастополі, в результаті чого знищили ВДК Минск та сильно пошкодили підводний човник "Ростов-на-Дону".
Також ракетами Storm Shadow/SCALP-EG рознесли частину приміщення штабу чф рф в Криму.

Що знищили ракетою "Рожевий фламінго"???
Залишки адекватності в Зеленського???
Найкраще підтвердження ефективності ракет, це завивання на болотах, а не піар своїх дружбанів від Володі!
21.10.2025 23:50 Відповісти
21.10.2025 23:50 Відповісти
 
 