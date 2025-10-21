Сили оборони уразили ракетами Storm Shadow Брянський хімічний завод, - Генштаб

У вівторок, 21 жовтня, Сили оборони України уразили Брянський хімічний завод у Росії. Масований комбінований ракетно-авіаційний удар було здійснено, зокрема, ракетами повітряного базування Storm Shadow, які подолали російську ППО.

"21 жовтня 2025 року Повітряні Сили ЗС України у взаємодії з Сухопутними військами, Військово-Морськими Силами та іншими складовими Сил оборони України уразили Брянський хімічний завод. Масований комбінований ракетно-авіаційний удар було здійснено в тому числі ракетами повітряного базування Storm Shadow, які подолали російську систему протиповітряної оборони", - сказано в повідомленні.

Результати ураження уточнюються.

У Генштабі додали, що Брянський хімічний завод є важливою складовою ВПК країни-агресора. На цьому підприємстві виробляються порох, вибухові речовини та компоненти для ракетного пального, зокрема для боєприпасів і ракет, які ворог застосовує для обстрілів території України.

Що передувало?

Нагадаємо, що раніше повідомлялося про те, що в Брянській області в місті Трубчевськ зникло світло після атаки дронів. Лунали вибухи.

