РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4647 посетителей онлайн
Новости
4 920 33

Силы обороны поразили ракетами Storm Shadow Брянский химический завод, - Генштаб

Storm Shadow

Во вторник, 21 октября, Силы обороны Украины поразили Брянский химический завод в России. Массированный комбинированный ракетно-авиационный удар был осуществлен, в частности, ракетами воздушного базирования Storm Shadow, которые преодолели российскую ПВО.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

"21 октября 2025 года Воздушные силы ВС Украины во взаимодействии с Сухопутными войсками, Военно-Морскими силами и другими составляющими Сил обороны Украины поразили Брянский химический завод. Массированный комбинированный ракетно-авиационный удар был осуществлен в том числе ракетами воздушного базирования Storm Shadow, преодолевшими российскую систему противовоздушной обороны", - говорится в сообщении.

Результаты поражения уточняются.

В Генштабе добавили, что Брянский химический завод является важной составляющей ВПК страны-агрессора. На этом предприятии производятся порох, взрывчатые вещества и компоненты для ракетного горючего, в частности боеприпасов и ракет, которые враг применяет для обстрелов территории Украины.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Что предшествовало?

Напомним, что ранее сообщалось о том, что в Брянской области в городе Трубчевск исчез свет после атаки дронов. Раздавались взрывы.

Читайте также: По заводу "Электродеталь" в Брянской области РФ ударил украинский "Нептун", - ВМС

Автор: 

Брянск (124) Генштаб ВС (7119)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+11
Кацапи, вам пі..да
показать весь комментарий
21.10.2025 23:06 Ответить
+7
Ось вам і відповідь що потрібно для закінчення війни. А саме знищення всього економічного і військового потенціалу Сосії. А не вести з московськими болотяними людоїдами переговори десятки років
показать весь комментарий
21.10.2025 23:14 Ответить
+5
У нас заявлено наличие целой кучи своих ракет разного типа. И в количестве минимум 2700 штук.
показать весь комментарий
21.10.2025 23:09 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
...не пройшло й 4 років війни....
показать весь комментарий
21.10.2025 22:59 Ответить
К сожалению эти ракеты мы не производим. Сколько дают союзники - столько и применяем.
показать весь комментарий
21.10.2025 23:05 Ответить
У нас заявлено наличие целой кучи своих ракет разного типа. И в количестве минимум 2700 штук.
показать весь комментарий
21.10.2025 23:09 Ответить
Зеля все збрехав про те, зо є своі ракети!
показать весь комментарий
21.10.2025 23:12 Ответить
Що вміє те й зробив.
показать весь комментарий
21.10.2025 23:28 Ответить
Він вміє збацати на фортепіано ,, Мурку" одним пальцем !
показать весь комментарий
21.10.2025 23:30 Ответить
Та вже сьогодні депутат Костенко сказав шо то 3,14дьож, шо ніяких 3000 ракет немає.
показать весь комментарий
21.10.2025 23:29 Ответить
Ми взагалі ніякі ракети не проізводим
показать весь комментарий
21.10.2025 23:09 Ответить
Применили с очень хорошим результатом. Надо продолжить эту тенденцию.
показать весь комментарий
22.10.2025 00:07 Ответить
Туда уже прилетало минимум два раза - в 2024 году и в начале этого.
показать весь комментарий
21.10.2025 23:07 Ответить
показать весь комментарий
21.10.2025 23:04 Ответить
Кацапи, вам пі..да
показать весь комментарий
21.10.2025 23:06 Ответить
да-да-да-да-да .
показать весь комментарий
21.10.2025 23:10 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=bK5AEVu0Xh8 https://www.youtube.com/watch?v=HIMARS РАЗГРОМИЛИ МЕГА-КОЛОННУ! Минус 22 танка и БМП. Рекордный разгром РФ под Запорожьем!

відео 20 жовтня віз ЗСУ
показать весь комментарий
21.10.2025 23:18 Ответить
Трамп теж не дрємлєт - громить крило Білого Дому ))
показать весь комментарий
21.10.2025 23:21 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=Z5c2LggSbdo https://www.youtube.com/watch?v=ЧТО?! ТРАМП СНОСИТ БЕЛЫЙ ДОМ! СУМАСШЕДШИЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ: 20 ОКТЯБРЯ 2025. https://www.youtube.com/@RASHKINREPORTNOVOSTI ‪@RASHKINREPORTNOVOSTI‬https://www.youtube.com/watch?v=Z5c2LggSbdo
показать весь комментарий
21.10.2025 23:22 Ответить
Да не сносит он ничего...
показать весь комментарий
21.10.2025 23:57 Ответить
бавиться дідуган...
показать весь комментарий
22.10.2025 00:42 Ответить
Не×ер там хімічити.
показать весь комментарий
21.10.2025 23:08 Ответить
До него от границы всего 115 км. По нормальному его уже давно нужно было вынести нашими "Вильха М/М2".
показать весь комментарий
21.10.2025 23:17 Ответить
Ті "Вільхи" рознесли на Житомирщині, ще в лютому 2022 року...
показать весь комментарий
22.10.2025 00:34 Ответить
Опа, а я вже думав, що шторми закінчились. Давно їх не було...
показать весь комментарий
21.10.2025 23:10 Ответить
Це ракети британсько- французські , тому є надія , що ми їх отримаємо,
так як обіцяних Фламінго немає, - все Зе бреше !
показать весь комментарий
21.10.2025 23:10 Ответить
Ось вам і відповідь що потрібно для закінчення війни. А саме знищення всього економічного і військового потенціалу Сосії. А не вести з московськими болотяними людоїдами переговори десятки років
показать весь комментарий
21.10.2025 23:14 Ответить
ДУЖЕ ДУЖЕ ПРИКРО....що у нас нема своїх ракет. Війна б закінчилась десь за півроку. Але вибрали клоуна то й так
показать весь комментарий
21.10.2025 23:23 Ответить
показать весь комментарий
21.10.2025 23:23 Ответить
Дякую нашим ЗСУ. Дякую Великій Британії за надані ракети. Свої ''Фламінго'' нам не дочекатися вже ніколи.
показать весь комментарий
21.10.2025 23:24 Ответить
Так дали все ж таки дозвіл на удари ракетами по території русні? Бо то американці забороняли, то еуропейці ніяк наважитися не могли.
показать весь комментарий
21.10.2025 23:26 Ответить
Місія України - відбомбить рашу. Від душі.
показать весь комментарий
21.10.2025 23:28 Ответить
На жаль Європа виробляє десять ракет на рік.
показать весь комментарий
21.10.2025 23:31 Ответить
І тільки одну не найкращу (крилату) модель. Порахуйте скільки у кацапів різних ракет.
показать весь комментарий
21.10.2025 23:35 Ответить
Всі ж розуміють, що цього дуже і дуже мало, наші руйнування більші, нажаль.
показать весь комментарий
21.10.2025 23:42 Ответить
Нептун потопив крейсер "мацква".
Ракетами Storm Shadow/SCALP-EG наносили удар по судноремонтному заводу в Севастополі, в результаті чого знищили ВДК Минск та сильно пошкодили підводний човник "Ростов-на-Дону".
Також ракетами Storm Shadow/SCALP-EG рознесли частину приміщення штабу чф рф в Криму.

Що знищили ракетою "Рожевий фламінго"???
Залишки адекватності в Зеленського???
Найкраще підтвердження ефективності ракет, це завивання на болотах, а не піар своїх дружбанів від Володі!
показать весь комментарий
21.10.2025 23:50 Ответить
 
 