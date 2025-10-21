Силы обороны поразили ракетами Storm Shadow Брянский химический завод, - Генштаб

Во вторник, 21 октября, Силы обороны Украины поразили Брянский химический завод в России. Массированный комбинированный ракетно-авиационный удар был осуществлен, в частности, ракетами воздушного базирования Storm Shadow, которые преодолели российскую ПВО.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

"21 октября 2025 года Воздушные силы ВС Украины во взаимодействии с Сухопутными войсками, Военно-Морскими силами и другими составляющими Сил обороны Украины поразили Брянский химический завод. Массированный комбинированный ракетно-авиационный удар был осуществлен в том числе ракетами воздушного базирования Storm Shadow, преодолевшими российскую систему противовоздушной обороны", - говорится в сообщении.

Результаты поражения уточняются.

В Генштабе добавили, что Брянский химический завод является важной составляющей ВПК страны-агрессора. На этом предприятии производятся порох, взрывчатые вещества и компоненты для ракетного горючего, в частности боеприпасов и ракет, которые враг применяет для обстрелов территории Украины.

Что предшествовало?

Напомним, что ранее сообщалось о том, что в Брянской области в городе Трубчевск исчез свет после атаки дронов. Раздавались взрывы.

