Силы обороны поразили ракетами Storm Shadow Брянский химический завод, - Генштаб
Во вторник, 21 октября, Силы обороны Украины поразили Брянский химический завод в России. Массированный комбинированный ракетно-авиационный удар был осуществлен, в частности, ракетами воздушного базирования Storm Shadow, которые преодолели российскую ПВО.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
"21 октября 2025 года Воздушные силы ВС Украины во взаимодействии с Сухопутными войсками, Военно-Морскими силами и другими составляющими Сил обороны Украины поразили Брянский химический завод. Массированный комбинированный ракетно-авиационный удар был осуществлен в том числе ракетами воздушного базирования Storm Shadow, преодолевшими российскую систему противовоздушной обороны", - говорится в сообщении.
Результаты поражения уточняются.
В Генштабе добавили, что Брянский химический завод является важной составляющей ВПК страны-агрессора. На этом предприятии производятся порох, взрывчатые вещества и компоненты для ракетного горючего, в частности боеприпасов и ракет, которые враг применяет для обстрелов территории Украины.
Что предшествовало?
Напомним, что ранее сообщалось о том, что в Брянской области в городе Трубчевск исчез свет после атаки дронов. Раздавались взрывы.
