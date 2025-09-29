РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9998 посетителей онлайн
Новости Ударьі по рф
4 017 27

По заводу "Электродеталь" в Брянской области РФ ударил украинский "Нептун", - ВМС

Украинский "Нептун" ударил по заводу "Электродеталь" в Брянской области РФ

Российский Карачевский завод "Электродеталь" в Брянской области поразилаукраинская ракета "Нептун"

Об этом сообщил командующий Военно-морских сил ВСУ вице-адмирал Алексей Неижпапа, передает Цензор.НЕТ.

"Ночью наш "Нептун" метко отработал по российскому Карачевскому заводу "Электродеталь". Минус еще одно звено в цепи обеспечения врага", - отметил он.

Напомним, сегодня в Брянской области России зафиксировали атаку на предприятие Карачевский завод "Электродеталь".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия понесла около $100 млрд убытков из-за атак Украины по объектам нефтегазовой промышленности, - The Sun

Автор: 

Брянск (122) Удары по РФ (553)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
Алілуя. Нарешті ракет дочекалися, може скоро і ті Фламінго полетять.
показать весь комментарий
29.09.2025 12:43 Ответить
+4
Новина звичайно класна. Але знову. Кораблі кошмарить СБУ, а ВМФ херачить по якихось заводах, які від моря на тищу км, протикорабельною ракетою. В цей самий час "фламінги", які це повинні робити, виробляються по 50 штук на місяць, але їх не видно і не чутно.
показать весь комментарий
29.09.2025 12:44 Ответить
+3
А Єрмак, з фламінго і татаровим, чим зайняті???
Невже, міндіч з аброхамієм і стефанчуком, заборонили??
показать весь комментарий
29.09.2025 12:40 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А Єрмак, з фламінго і татаровим, чим зайняті???
Невже, міндіч з аброхамієм і стефанчуком, заборонили??
показать весь комментарий
29.09.2025 12:40 Ответить
Алілуя. Нарешті ракет дочекалися, може скоро і ті Фламінго полетять.
показать весь комментарий
29.09.2025 12:43 Ответить
Не полетять, бо це фікція для розпилу бабла. Це вже знають навіть діти.
показать весь комментарий
29.09.2025 13:18 Ответить
Новина звичайно класна. Але знову. Кораблі кошмарить СБУ, а ВМФ херачить по якихось заводах, які від моря на тищу км, протикорабельною ракетою. В цей самий час "фламінги", які це повинні робити, виробляються по 50 штук на місяць, але їх не видно і не чутно.
показать весь комментарий
29.09.2025 12:44 Ответить
Терміново пишіть у генштаб, а то вони воювати не вміють, а ви, замість того, щоб керувати армією, пишете коменти на цензорі.
показать весь комментарий
29.09.2025 12:53 Ответить
Ти троль зелений , чи не можеш мислити критично?
показать весь комментарий
29.09.2025 13:04 Ответить
Мені реально цікаво а чому саме зелений? А от на рахунок троля - чому б не вказати людині, що вона мені нагадує шарікова, який точно знав як правильно треба поводитись професору.
Ну реально, вам не смішно тут читати коменти про те, що армія неправильно воює?
показать весь комментарий
29.09.2025 13:15 Ответить
Тобто ви це вважаєте нормальним? Тоді до вас питань нема.
показать весь комментарий
29.09.2025 13:17 Ответить
Якщо ви вважаєте, що роз'їбати завод, який виробляє комплектуючі ледь не до половини всієї техніки армії раїсі ненормальним, то до вас теж питань нема.
показать весь комментарий
29.09.2025 13:23 Ответить
Ви пересмикуєте. Я ніде не писав про завод. Я писав про те, що різні відомства займаються не своєю роботою.
показать весь комментарий
29.09.2025 13:25 Ответить
Кацапські кораблі майже не підпливають до нас на відстань роботи Нептунів давно.
показать весь комментарий
29.09.2025 12:54 Ответить
А коли підійдуть, то ВМФ буде кидати в них асфальтом? Окрім того СБУ продовжує кошмарити кацапський флот, незважаючи на відстані.
показать весь комментарий
29.09.2025 13:27 Ответить
розроблений наземний варіант Нептуна..тож ВМФ тут ні до чого
модифікована версія української протикорабельної ракети Р-360, призначена для ураження наземних цілей. Вона відрізняється збільшеною дальністю польоту (до 400 км) та потужнішою бойовою частиною (350 кг), а також зберігає систему самонаведення з тепловізійним наведенням для точного влучання.
показать весь комментарий
29.09.2025 13:08 Ответить
Неможна сказати, шо ВМФ нідочого, ьо
"Про це https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=***********************************************************************&id=61567775044855 повідомив командувач Військово-морських сил ЗСУ віцеадмірал Олексій Неїжпапа Джерело: https://censor.net/ua/n3576734"
показать весь комментарий
29.09.2025 13:16 Ответить
Єрмак, Зєля! Где с..ка, Фламінго!
показать весь комментарий
29.09.2025 12:49 Ответить
Мабуть в Італії...
"https://culturemeter.od.ua/uk/flaminho-yaki-narodylysya-na-odeshchyni-zymuyut-v-italiyi-226041/ Фламінго, які народилися на Одещині - зимують в Італії"
показать весь комментарий
29.09.2025 12:55 Ответить
Потужно виробляємо "фламінго" Міндича, а знищуємо заводи "нептуном" Порошенко
показать весь комментарий
29.09.2025 12:52 Ответить
"Мінус ще одна ланка в ланцюгу забезпечення ворога"

чтобы так уверенно говорить, нужно еще ракеты 3 минимум
показать весь комментарий
29.09.2025 12:54 Ответить
радий за точність "Нептуна", розумію як важко зараз розгорнути масове виробництво, але треба
показать весь комментарий
29.09.2025 12:58 Ответить
По заводу "Електродеталь" вдарив виріб заводу "Вибуходеталь"
показать весь комментарий
29.09.2025 13:01 Ответить
не розумію: нахуа Фламінго якщо є Нептун, який себе вже добре зарекомендував? Тільки грощі пилять
показать весь комментарий
29.09.2025 13:05 Ответить
а навіщо потрібні набої різних калібрів? теж гроші пилять, уявляєте? і навіть такого спеціалісти як ви не спитали.
показать весь комментарий
29.09.2025 13:21 Ответить
Создание потужной и незламной ракеты "Гундосоасфальт" 2019-2025 годы.
показать весь комментарий
29.09.2025 13:09 Ответить
Нептун, це вам не ФлаМіндіч.
показать весь комментарий
29.09.2025 13:10 Ответить
После Нептуна надо бы выпустить стаю Фламинго...
показать весь комментарий
29.09.2025 13:11 Ответить
Оце і все?! Це не просто мало, це майже нічого.
показать весь комментарий
29.09.2025 13:14 Ответить
Нарешті перше ураження "Електродеталі". Давно пора, від кордону всього 120 км (53°07'37.2"N 35°00'31.6"E). Цей завод виробник комплектуючих для 1,5 тисяч підприємств російського ВПК. Виробляє понад 25 тисяч видів електричних роз'ємів, що використовуються в аерокосмічній, спеціальній, електронній промисловості, приладобудуванні тощо, і входить до складу концерну "Радіоелектронні технології" корпорації Ростех. Завод також залучений у виробництво FPV-дронів "Хімера".
показать весь комментарий
29.09.2025 13:16 Ответить
 
 