По заводу "Электродеталь" в Брянской области РФ ударил украинский "Нептун", - ВМС
Российский Карачевский завод "Электродеталь" в Брянской области поразилаукраинская ракета "Нептун"
Об этом сообщил командующий Военно-морских сил ВСУ вице-адмирал Алексей Неижпапа, передает Цензор.НЕТ.
"Ночью наш "Нептун" метко отработал по российскому Карачевскому заводу "Электродеталь". Минус еще одно звено в цепи обеспечения врага", - отметил он.
Напомним, сегодня в Брянской области России зафиксировали атаку на предприятие Карачевский завод "Электродеталь".
модифікована версія української протикорабельної ракети Р-360, призначена для ураження наземних цілей. Вона відрізняється збільшеною дальністю польоту (до 400 км) та потужнішою бойовою частиною (350 кг), а також зберігає систему самонаведення з тепловізійним наведенням для точного влучання.
