По заводу "Электродеталь" в Брянской области РФ ударил украинский "Нептун", - ВМС

Российский Карачевский завод "Электродеталь" в Брянской области поразилаукраинская ракета "Нептун"

Об этом сообщил командующий Военно-морских сил ВСУ вице-адмирал Алексей Неижпапа, передает Цензор.НЕТ.

"Ночью наш "Нептун" метко отработал по российскому Карачевскому заводу "Электродеталь". Минус еще одно звено в цепи обеспечения врага", - отметил он.

Напомним, сегодня в Брянской области России зафиксировали атаку на предприятие Карачевский завод "Электродеталь".

