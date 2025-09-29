Россия понесла около $100 млрд убытков из-за атак Украины по объектам нефтегазовой промышленности, - The Sun
Удары беспилотников дальнего действия по нефтегазовым объектам России стали частью целенаправленной кампании, бьющей по "сердцу" российской экономики.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет британский таблоид The Sun.
Эксперт по военной разведке Филип Ингрэм отметил, что такие атаки не только создают проблемы в повседневной жизни граждан РФ, но и способны спровоцировать дефицит топлива, что значительно усложняет возможности Кремля вести войну против Украины.
"Дроны дальнего радиуса действия, преодолевающие более 1000 км, превращают великую нефтегазовую империю России в цепь адских пламен", - подчеркнул Ингрэм.
Он добавил, что удары по нефтеперерабатывающим заводам непосредственно сокращают доходы Кремля: до полномасштабного вторжения экспорт энергоресурсов обеспечивал около 40% бюджета РФ, сейчас - около 30%, несмотря на санкции.
Ингрэм также отметил, что успехи Украины в таких операциях могли стать возможными благодаря координации с западными партнерами и инсайдерами, которые помогли определить наиболее уязвимые элементы критической инфраструктуры.
Как сообщалось, по данным американского Института изучения войны (ISW), российские государственные СМИ признают нехватку бензина в России, но преуменьшают роль кампании глубоких ударов Украины по НПЗ в возникновении этого дефицита. По данным самих российских СМИ, дефицит бензина в России охватил уже более 20 регионов.
Напомним, удары украинских беспилотников в течение последних месяцев вывели из строя по меньшей мере 17% нефтеперерабатывающих мощностей российских НПЗ, которые перерабатывали около 1,1 млн баррелей нефти в сутки, свидетельствуют подсчеты Reuters.
В течение августа полностью останавливались Новокуйбышевский НПЗ (мощностью переработки 8,3 млн тонн в год), Саратовский (5,8 млн тонн), Волгоградский (14,8 млн тонн) и Сызранский (8,5 млн тонн), общий простой мощностей за месяц достиг 6,4 млн тонн. В сентябре частично остановлена работа Рязанского нефтеперерабатывающего завода, обеспечивающего около 5% российской переработки.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
мінус 💯 млрд. долярів + дефіцит бензину (невдоволення війною).
.