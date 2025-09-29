РУС
Россия понесла около $100 млрд убытков из-за атак Украины по объектам нефтегазовой промышленности, - The Sun

Пожар на территории Афипского НПЗ после атаки БПЛА 26 сентября 2025 года

Удары беспилотников дальнего действия по нефтегазовым объектам России стали частью целенаправленной кампании, бьющей по "сердцу" российской экономики.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет британский таблоид The Sun.

Эксперт по военной разведке Филип Ингрэм отметил, что такие атаки не только создают проблемы в повседневной жизни граждан РФ, но и способны спровоцировать дефицит топлива, что значительно усложняет возможности Кремля вести войну против Украины.

"Дроны дальнего радиуса действия, преодолевающие более 1000 км, превращают великую нефтегазовую империю России в цепь адских пламен", - подчеркнул Ингрэм.

Он добавил, что удары по нефтеперерабатывающим заводам непосредственно сокращают доходы Кремля: до полномасштабного вторжения экспорт энергоресурсов обеспечивал около 40% бюджета РФ, сейчас - около 30%, несмотря на санкции.

Ингрэм также отметил, что успехи Украины в таких операциях могли стать возможными благодаря координации с западными партнерами и инсайдерами, которые помогли определить наиболее уязвимые элементы критической инфраструктуры.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Последствия ударов украинских дронов по НПЗ: Правительство России запретит экспорт бензина и дизтоплива до конца года

Как сообщалось, по данным американского Института изучения войны (ISW), российские государственные СМИ признают нехватку бензина в России, но преуменьшают роль кампании глубоких ударов Украины по НПЗ в возникновении этого дефицита. По данным самих российских СМИ, дефицит бензина в России охватил уже более 20 регионов.

Напомним, удары украинских беспилотников в течение последних месяцев вывели из строя по меньшей мере 17% нефтеперерабатывающих мощностей российских НПЗ, которые перерабатывали около 1,1 млн баррелей нефти в сутки, свидетельствуют подсчеты Reuters.

В течение августа полностью останавливались Новокуйбышевский НПЗ (мощностью переработки 8,3 млн тонн в год), Саратовский (5,8 млн тонн), Волгоградский (14,8 млн тонн) и Сызранский (8,5 млн тонн), общий простой мощностей за месяц достиг 6,4 млн тонн. В сентябре частично остановлена работа Рязанского нефтеперерабатывающего завода, обеспечивающего около 5% российской переработки.

НПЗ (310) дроны (4854) Удары по РФ (553)
Потрібно поновляти удари - бо кацапи швидко відновлюються
29.09.2025 08:18
Дроном з бойовою частиною 50 кг міст майже неможливо зруйнувати. Тут потрібні легендарні Фламінго з БЧ понад 1000 кг. Але на те вони і легенди, що їх всі чули, але ніхто не бачив на власні очі.
29.09.2025 08:51
Оце я розумію санкції. Потрібно нарощувати удари. Якби це робили з самого початку війни то вже рік назад війна би закінчилась
29.09.2025 09:14
29.09.2025 08:18
********* надзвичайно вразливий тому що надзвичайно великий. Він рівно в 28 разів більший за Україну територіально. Відстані між містами іноді більші за 500 км. Тому транспортні артерії потрібно перерізати, а транспортують все з провінцій до центру за тисячі кілометрів, де ніякого захисту немає. Наприклад в деяких місцях руйнування мосту може відрізати повністю цілі регіони від центру.
29.09.2025 08:27
29.09.2025 08:51
Є багато способів доставки проблем в тили ворога. Вся інфраструктура ********** застаріла і знаходиться в аварійному стані і це суттєво спрощує завдання збитків малими силами та засобами.
29.09.2025 10:10 Ответить
реальний результат -
мінус 💯 млрд. долярів + дефіцит бензину (невдоволення війною).

Стопудово через ООН захочуть репарацій )
ЗАЕС відібє втрати під..рів... Знову дали себе обї..ати чи так задумано..Чому знову?? Залізницю по суходолу в Крим можна періодично знищувати..наприклад там де міст проходить..як і порти в бердянську і в Маріуполі.. МАГАТЕ співпрацює з окупантами.. А хто у нас співпрацює?? Чи ціль ця ...підводка до ЗАЕС недосяжна для наших ракет чи дронів?? Сьогодні вже пізно мочити.. цю підводку..Як кажуть старі люди - труби в рожок... або перди...
29.09.2025 09:14
Треба це поширювати та йти на нові рекорди по нанесенню збитків рашистам.
Оце і є реальний ефект від ударів по болотах, а не по їх багатоповерхівках, як тут постійно хтось кричить про відповіді. Тому що на пару сотень вбитих орків ***** абсолютно насрати. А от сотня мільярдів баксів для економіки та війни-то вже болісно.
зе4мо тільки на словах потужно грозний, а бити ракетами по рашці єрмак ніразрешаіт...
МАЛО,ЗБІЛЬШІТЬ ДОЗУ В ТРИЧІ
