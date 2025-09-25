Наслідки ударів українських дронів по НПЗ: Уряд Росії заборонить експорт бензину і дизпалива до кінця року

Російський уряд найближчим часом продовжить заборону експорту бензину до кінця 2025 року для всіх учасників ринку, а також заборонить експорт дизельного пального для всіх компаній, за винятком виробників.

Про це оголосив віцепрем'єр РФ Олександр Новак, повідомляє російське державне інформагентство ТАСС.

"Є рішення. Ми продовжимо найближчим часом заборону на експорт бензину до кінця року, а також буде запроваджено заборону на експорт дизельного палива для невиробників також до кінця року", – сказав чиновник.

Водночас він уточнив, що заборона на експорт бензину не стосуватиметься постачання палива за міжурядовими угодами.

Новак також визнав, що у Росії виник дефіцит на роздрібному ринку палива.

"Безумовно, у штабному режимі Міністерство енергетики спільно з Міністерством транспорту, РЗ, з нафтовими компаніями працюють для збільшення і обсягів виробництва, і забезпечення внутрішнього ринку. Тобто на сьогоднішній день дійсно є невеликий дефіцит нафтопродуктів, який покривається за рахунок накопичених залишків", – сказав він.

Як повідомлялося, за даними американського Інституту вивчення війни (ISW), російські державні ЗМІ визнають нестачу бензину в Росії, але применшують роль кампанії глибоких ударів України по НПЗ у виникненні цього дефіциту. За даними самих російських ЗМІ, дефіцит бензину в Росії охопив уже понад 20 регіонів.

Нагадаємо, удари українських безпілотників протягом останніх місяців вивели з ладу щонайменше 17% нафтопереробних потужностей російських НПЗ, які переробляли близько 1,1 млн барелів нафти на добу, свідчать підрахунки Reuters.

Протягом серпня повністю зупинялися Новокуйбишевський НПЗ (потужністю переробки 8,3 млн тонн на рік), Саратовський (5,8 млн тонн), Волгоградський (14,8 млн тонн) і Сизранський (8,5 млн тонн), загальний простій потужностей за місяць сягнув 6,4 млн тонн. У вересні частково зупинено роботу Рязанського нафтопереробного заводу, що забезпечує близько 5% російської переробки.