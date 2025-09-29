УКР
Росія зазнала близько $100 млрд збитків через атаки України по об’єктах нафтогазової промисловості, - The Sun

Пожежа на території Афіпського НПЗ після атаки БПЛА 26 вересня 2025 року

Удари безпілотників дальньої дії по нафтогазових об’єктах Росії стали частиною цілеспрямованої кампанії, що б’є по "серцю" російської економіки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише британський таблоїд The Sun.

Експерт із військової розвідки Філіп Інгрем зазначив, що такі атаки не лише створюють проблеми у повсякденному житті громадян РФ, а й здатні спровокувати дефіцит палива, що значно ускладнює можливості Кремля вести війну проти України.

"Дрони дальнього радіусу дії, що долають понад 1000 км, перетворюють велику нафтогазову імперію Росії на ланцюг пекельних полум’їв", – підкреслив Інгрем.

Він додав, що удари по нафтопереробних заводах безпосередньо скорочують доходи Кремля: до повномасштабного вторгнення експорт енергоресурсів забезпечував близько 40% бюджету РФ, нині - приблизно 30% попри санкції.

Інгрем також зазначив, що успіхи України у таких операціях могли стати можливими завдяки координації із західними партнерами та інсайдерами, які допомогли визначити найуразливіші елементи критичної інфраструктури.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Наслідки ударів українських дронів по НПЗ: Уряд Росії заборонить експорт бензину і дизпалива до кінця року

Як повідомлялося, за даними американського Інституту вивчення війни (ISW), російські державні ЗМІ визнають нестачу бензину в Росії, але применшують роль кампанії глибоких ударів України по НПЗ у виникненні цього дефіциту. За даними самих російських ЗМІ, дефіцит бензину в Росії охопив уже понад 20 регіонів.

Нагадаємо, удари українських безпілотників протягом останніх місяців вивели з ладу щонайменше 17% нафтопереробних потужностей російських НПЗ, які переробляли близько 1,1 млн барелів нафти на добу, свідчать підрахунки Reuters.

Протягом серпня повністю зупинялися Новокуйбишевський НПЗ (потужністю переробки 8,3 млн тонн на рік), Саратовський (5,8 млн тонн), Волгоградський (14,8 млн тонн) і Сизранський (8,5 млн тонн), загальний простій потужностей за місяць сягнув 6,4 млн тонн. У вересні частково зупинено роботу Рязанського нафтопереробного заводу, що забезпечує близько 5% російської переробки.

+7
Потрібно поновляти удари - бо кацапи швидко відновлюються
показати весь коментар
29.09.2025 08:18 Відповісти
+5
Дроном з бойовою частиною 50 кг міст майже неможливо зруйнувати. Тут потрібні легендарні Фламінго з БЧ понад 1000 кг. Але на те вони і легенди, що їх всі чули, але ніхто не бачив на власні очі.
показати весь коментар
29.09.2025 08:51 Відповісти
+2
Оце я розумію санкції. Потрібно нарощувати удари. Якби це робили з самого початку війни то вже рік назад війна би закінчилась
показати весь коментар
29.09.2025 09:14 Відповісти
а ось Касьянов вважає що діп страйки не потрібні
показати весь коментар
29.09.2025 08:55 Відповісти
На рашці всі за - шоб бити в одні ворота
показати весь коментар
29.09.2025 09:03 Відповісти
********* надзвичайно вразливий тому що надзвичайно великий. Він рівно в 28 разів більший за Україну територіально. Відстані між містами іноді більші за 500 км. Тому транспортні артерії потрібно перерізати, а транспортують все з провінцій до центру за тисячі кілометрів, де ніякого захисту немає. Наприклад в деяких місцях руйнування мосту може відрізати повністю цілі регіони від центру.
показати весь коментар
29.09.2025 08:27 Відповісти
давайте реальні результати а не пропогандонство
показати весь коментар
29.09.2025 08:50 Відповісти
реальний результат -
мінус 💯 млрд. долярів + дефіцит бензину (невдоволення війною).

.
показати весь коментар
29.09.2025 09:23 Відповісти
Стопудово через ООН захочуть репарацій )
показати весь коментар
29.09.2025 08:55 Відповісти
ЗАЕС відібє втрати під..рів... Знову дали себе обї..ати чи так задумано..Чому знову?? Залізницю по суходолу в Крим можна періодично знищувати..наприклад там де міст проходить..як і порти в бердянську і в Маріуполі.. МАГАТЕ співпрацює з окупантами.. А хто у нас співпрацює?? Чи ціль ця ...підводка до ЗАЕС недосяжна для наших ракет чи дронів?? Сьогодні вже пізно мочити.. цю підводку..Як кажуть старі люди - труби в рожок... або перди...
показати весь коментар
29.09.2025 08:57 Відповісти
Треба це поширювати та йти на нові рекорди по нанесенню збитків рашистам.
показати весь коментар
29.09.2025 09:30 Відповісти
 
 