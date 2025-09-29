Росія зазнала близько $100 млрд збитків через атаки України по об’єктах нафтогазової промисловості, - The Sun

Удари безпілотників дальньої дії по нафтогазових об’єктах Росії стали частиною цілеспрямованої кампанії, що б’є по "серцю" російської економіки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише британський таблоїд The Sun.

Більше читайте в нашому Телеграм-каналі!

Експерт із військової розвідки Філіп Інгрем зазначив, що такі атаки не лише створюють проблеми у повсякденному житті громадян РФ, а й здатні спровокувати дефіцит палива, що значно ускладнює можливості Кремля вести війну проти України.

"Дрони дальнього радіусу дії, що долають понад 1000 км, перетворюють велику нафтогазову імперію Росії на ланцюг пекельних полум’їв", – підкреслив Інгрем.

Він додав, що удари по нафтопереробних заводах безпосередньо скорочують доходи Кремля: до повномасштабного вторгнення експорт енергоресурсів забезпечував близько 40% бюджету РФ, нині - приблизно 30% попри санкції.

Інгрем також зазначив, що успіхи України у таких операціях могли стати можливими завдяки координації із західними партнерами та інсайдерами, які допомогли визначити найуразливіші елементи критичної інфраструктури.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Наслідки ударів українських дронів по НПЗ: Уряд Росії заборонить експорт бензину і дизпалива до кінця року

Як повідомлялося, за даними американського Інституту вивчення війни (ISW), російські державні ЗМІ визнають нестачу бензину в Росії, але применшують роль кампанії глибоких ударів України по НПЗ у виникненні цього дефіциту. За даними самих російських ЗМІ, дефіцит бензину в Росії охопив уже понад 20 регіонів.

Нагадаємо, удари українських безпілотників протягом останніх місяців вивели з ладу щонайменше 17% нафтопереробних потужностей російських НПЗ, які переробляли близько 1,1 млн барелів нафти на добу, свідчать підрахунки Reuters.

Протягом серпня повністю зупинялися Новокуйбишевський НПЗ (потужністю переробки 8,3 млн тонн на рік), Саратовський (5,8 млн тонн), Волгоградський (14,8 млн тонн) і Сизранський (8,5 млн тонн), загальний простій потужностей за місяць сягнув 6,4 млн тонн. У вересні частково зупинено роботу Рязанського нафтопереробного заводу, що забезпечує близько 5% російської переробки.