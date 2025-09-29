4 818 34
По заводу "Електродеталь" у Брянській області РФ вдарив український "Нептун", - ВМС
Російський Карачевський завод "Електродеталь" у Брянській області уразила українська ракета "Нептун"
Про це повідомив командувач Військово-морських сил ЗСУ віцеадмірал Олексій Неїжпапа, передає Цензор.НЕТ.
"Вночі наш "Нептун" влучно відпрацював по російському Карачевському заводу "Електродеталь". Мінус ще одна ланка в ланцюгу забезпечення ворога", - зазначив він.
Нагадаємо, сьогодні у Брянській області Росії зафіксували атаку на підприємство Карачівський завод "Електродеталь".
Невже, міндіч з аброхамієм і стефанчуком, заборонили??
Ну реально, вам не смішно тут читати коменти про те, що армія неправильно воює?
модифікована версія української протикорабельної ракети Р-360, призначена для ураження наземних цілей. Вона відрізняється збільшеною дальністю польоту (до 400 км) та потужнішою бойовою частиною (350 кг), а також зберігає систему самонаведення з тепловізійним наведенням для точного влучання.
чтобы так уверенно говорить, нужно еще ракеты 3 минимум