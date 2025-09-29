УКР
По заводу "Електродеталь" у Брянській області РФ вдарив український "Нептун", - ВМС

Український "Нептун" вдарив по заводу "Електродеталь" у Брянській області РФ

Російський Карачевський завод "Електродеталь" у Брянській області уразила українська ракета "Нептун"

Про це повідомив командувач Військово-морських сил ЗСУ віцеадмірал Олексій Неїжпапа, передає Цензор.НЕТ.

"Вночі наш "Нептун" влучно відпрацював по російському Карачевському заводу "Електродеталь". Мінус ще одна ланка в ланцюгу забезпечення ворога", - зазначив він.

Нагадаємо, сьогодні у Брянській області Росії зафіксували атаку на підприємство Карачівський завод "Електродеталь".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія зазнала близько $100 млрд збитків через атаки України по об'єктах нафтогазової промисловості, - The Sun

+8
Алілуя. Нарешті ракет дочекалися, може скоро і ті Фламінго полетять.
29.09.2025 12:43 Відповісти
+7
Потужно виробляємо "фламінго" Міндича, а знищуємо заводи "нептуном" Порошенко
29.09.2025 12:52 Відповісти
+5
Новина звичайно класна. Але знову. Кораблі кошмарить СБУ, а ВМФ херачить по якихось заводах, які від моря на тищу км, протикорабельною ракетою. В цей самий час "фламінги", які це повинні робити, виробляються по 50 штук на місяць, але їх не видно і не чутно.
29.09.2025 12:44 Відповісти
А Єрмак, з фламінго і татаровим, чим зайняті???
Невже, міндіч з аброхамієм і стефанчуком, заборонили??
29.09.2025 12:40 Відповісти
Вдарили ракетою Порошенка, бо інша навіть на анонсиках не летить.
29.09.2025 13:34 Відповісти
Не полетять, бо це фікція для розпилу бабла. Це вже знають навіть діти.
29.09.2025 13:18 Відповісти
Поки що це зрадойобська мулька.
29.09.2025 13:38 Відповісти
Терміново пишіть у генштаб, а то вони воювати не вміють, а ви, замість того, щоб керувати армією, пишете коменти на цензорі.
29.09.2025 12:53 Відповісти
Ти троль зелений , чи не можеш мислити критично?
29.09.2025 13:04 Відповісти
Мені реально цікаво а чому саме зелений? А от на рахунок троля - чому б не вказати людині, що вона мені нагадує шарікова, який точно знав як правильно треба поводитись професору.
Ну реально, вам не смішно тут читати коменти про те, що армія неправильно воює?
29.09.2025 13:15 Відповісти
Тобто ви це вважаєте нормальним? Тоді до вас питань нема.
29.09.2025 13:17 Відповісти
Якщо ви вважаєте, що роз'їбати завод, який виробляє комплектуючі ледь не до половини всієї техніки армії раїсі ненормальним, то до вас теж питань нема.
29.09.2025 13:23 Відповісти
Ви пересмикуєте. Я ніде не писав про завод. Я писав про те, що різні відомства займаються не своєю роботою.
29.09.2025 13:25 Відповісти
Краще хай піде у військо і покаже як треба, а то всі такі грамотні, аж моторошно. Це як про футбол кажуть: вся країна біля екрану знає як треба вигравати, тільки 11 бездарів на полі не знають...
29.09.2025 13:38 Відповісти
Кацапські кораблі майже не підпливають до нас на відстань роботи Нептунів давно.
29.09.2025 12:54 Відповісти
А коли підійдуть, то ВМФ буде кидати в них асфальтом? Окрім того СБУ продовжує кошмарити кацапський флот, незважаючи на відстані.
29.09.2025 13:27 Відповісти
Не підійде, чорноморський флот можна сказати виведений з цієї війни.
29.09.2025 13:40 Відповісти
розроблений наземний варіант Нептуна..тож ВМФ тут ні до чого
модифікована версія української протикорабельної ракети Р-360, призначена для ураження наземних цілей. Вона відрізняється збільшеною дальністю польоту (до 400 км) та потужнішою бойовою частиною (350 кг), а також зберігає систему самонаведення з тепловізійним наведенням для точного влучання.
29.09.2025 13:08 Відповісти
Неможна сказати, шо ВМФ нідочого, ьо
"Про це https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=***********************************************************************&id=61567775044855 повідомив командувач Військово-морських сил ЗСУ віцеадмірал Олексій Неїжпапа Джерело: https://censor.net/ua/n3576734"
29.09.2025 13:16 Відповісти
Єрмак, Зєля! Где с..ка, Фламінго!
29.09.2025 12:49 Відповісти
Мабуть в Італії...
"https://culturemeter.od.ua/uk/flaminho-yaki-narodylysya-na-odeshchyni-zymuyut-v-italiyi-226041/ Фламінго, які народилися на Одещині - зимують в Італії"
29.09.2025 12:55 Відповісти
ти що волаєш? Авжеж полетіли зимувати до Африки.
29.09.2025 13:28 Відповісти
"Мінус ще одна ланка в ланцюгу забезпечення ворога"

чтобы так уверенно говорить, нужно еще ракеты 3 минимум
29.09.2025 12:54 Відповісти
радий за точність "Нептуна", розумію як важко зараз розгорнути масове виробництво, але треба
29.09.2025 12:58 Відповісти
По заводу "Електродеталь" вдарив виріб заводу "Вибуходеталь"
29.09.2025 13:01 Відповісти
не розумію: нахуа Фламінго якщо є Нептун, який себе вже добре зарекомендував? Тільки грощі пилять
29.09.2025 13:05 Відповісти
а навіщо потрібні набої різних калібрів? теж гроші пилять, уявляєте? і навіть такого спеціалісти як ви не спитали.
29.09.2025 13:21 Відповісти
По ідеї Фламінго дешевший, простіший у виробництві, мае більшу бойову частину.
29.09.2025 13:41 Відповісти
Создание потужной и незламной ракеты "Гундосоасфальт" 2019-2025 годы.
29.09.2025 13:09 Відповісти
Нептун, це вам не ФлаМіндіч.
29.09.2025 13:10 Відповісти
После Нептуна надо бы выпустить стаю Фламинго...
29.09.2025 13:11 Відповісти
Оце і все?! Це не просто мало, це майже нічого.
29.09.2025 13:14 Відповісти
Нарешті перше ураження "Електродеталі". Давно пора, від кордону всього 120 км (53°07'37.2"N 35°00'31.6"E). Цей завод виробник комплектуючих для 1,5 тисяч підприємств російського ВПК. Виробляє понад 25 тисяч видів електричних роз'ємів, що використовуються в аерокосмічній, спеціальній, електронній промисловості, приладобудуванні тощо, і входить до складу концерну "Радіоелектронні технології" корпорації Ростех. Завод також залучений у виробництво FPV-дронів "Хімера".
29.09.2025 13:16 Відповісти
а де ж Фламінго....невже у правду в золотому унітазі миндича....
29.09.2025 13:31 Відповісти
 
 