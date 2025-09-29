По заводу "Електродеталь" у Брянській області РФ вдарив український "Нептун", - ВМС

Російський Карачевський завод "Електродеталь" у Брянській області уразила українська ракета "Нептун"

Про це повідомив командувач Військово-морських сил ЗСУ віцеадмірал Олексій Неїжпапа, передає Цензор.НЕТ.

"Вночі наш "Нептун" влучно відпрацював по російському Карачевському заводу "Електродеталь". Мінус ще одна ланка в ланцюгу забезпечення ворога", - зазначив він.

Нагадаємо, сьогодні у Брянській області Росії зафіксували атаку на підприємство Карачівський завод "Електродеталь".

