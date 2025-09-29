УКР
У Брянській області РФ атаковано підприємство Карачівський завод "Електродеталь". ФОТО

У Брянській області Росії зафіксовано атаку на підприємство Карачівський завод "Електродеталь".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ, які поширюють кадри з місця події.

Завод спеціалізується на розробці та виробництві електричних з’єднувачів і компонентів для військового та промислового застосування. Продукція підприємства використовується у військовій техніці, системах зв’язку та промисловому обладнанні.

Брянск
Брянск
Брянск

Що той дрон зробить такому підприємству? Треба Фламінгами. Чи їх немає?
29.09.2025 07:36
Коротке замикання напевно.
Це ж Електродеталь.
29.09.2025 07:34
таке непогане привітання на ранок. Раїся ти ше вялікая?
29.09.2025 07:36
В тєлємарафоні усі. В них бронька.
29.09.2025 08:30 Відповісти
Гарно. Але по одному за ніч (заводу, НПЗ) це слабкнько й дуже повільно. Чому не 3-5 за ніч?!
29.09.2025 07:58 Відповісти
навіщо їм розетки ,Зеля сказав шо в них світла не буде
29.09.2025 08:02 Відповісти
😂
😂
29.09.2025 08:10
гоп стоп ,поворот,їдемо на Брянській завод !
29.09.2025 08:04 Відповісти
Гарно, дуже гарно горить. Щоб так кожен день.
29.09.2025 08:04 Відповісти
вчора ТЕЦ в Белгороді
вчора ТЕЦ в Белгороді
29.09.2025 08:05
https://t.me/voynareal/122955 👉 «Вот это аттракцион, раз*обывают»: момент влучання по ТЕЦ в Бєлгороді та коментарі русні для вас
29.09.2025 08:06 Відповісти
💡 Блекаут у центрі Бєлгорода після прильотів по місцевій ТЕЦ - попередньо, уражено також дві підстанції.

Шукайте підвали виродки, це тільки розминка.
29.09.2025 08:07 Відповісти
свічні заводи не чіпайте ,нехай кацапня насолоджується інтимом
29.09.2025 08:12 Відповісти
Любо дивиться на таку гарну картинку , але бажано більше. Слава ЗСУ!
29.09.2025 08:27 Відповісти
І так далі.
І так далі.
29.09.2025 08:58
 
 