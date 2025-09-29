4 967 16
У Брянській області РФ атаковано підприємство Карачівський завод "Електродеталь". ФОТО
У Брянській області Росії зафіксовано атаку на підприємство Карачівський завод "Електродеталь".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ, які поширюють кадри з місця події.
Завод спеціалізується на розробці та виробництві електричних з’єднувачів і компонентів для військового та промислового застосування. Продукція підприємства використовується у військовій техніці, системах зв’язку та промисловому обладнанні.
Це ж Електродеталь.
Шукайте підвали виродки, це тільки розминка.