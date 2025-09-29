У Брянській області РФ атаковано підприємство Карачівський завод "Електродеталь". ФОТО

У Брянській області Росії зафіксовано атаку на підприємство Карачівський завод "Електродеталь".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ, які поширюють кадри з місця події.

Завод спеціалізується на розробці та виробництві електричних з’єднувачів і компонентів для військового та промислового застосування. Продукція підприємства використовується у військовій техніці, системах зв’язку та промисловому обладнанні.

