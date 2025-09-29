США не забороняють Україні завдавати ударів углиб території Росії, - Келлог
Україна "має повне право завдавати ударів вглиб Росії", якщо враховувати заяви віцепрезидента США Джей Ді Венса та державного секретаря Марко Рубіо.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю Fox News заявив спеціальний посланець президента США з питань України Кіт Келлог в інтерв’ю Fox News.
За його словами, Білий дім та безпосередньо президент США Дональд Трамп не заперечують проти атак України на цілі, що розташовані в глибині Росії. Він не став говорити, чи стосується це ударів зброєю американського виробництва. При цьому Келлог підтвердив, що розглядається питання надання Україні ракет Tomahawk - оскільки президент України Володимир Зеленський "дуже просив" ці ракети, а Трамп не проти їх надати.
Келлог додав, що Київ не має недоторканних місць у тому, що стосується цілей на території РФ.
Нагадаємо, віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що адміністрації президента Трампа ведуть обговорення про потенційне надання Україні ракет Tomahawk.
