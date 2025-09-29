УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7568 відвідувачів онлайн
Новини Дозвіл на далекобійні удари по РФ Удари по РФ
836 4

США не забороняють Україні завдавати ударів углиб території Росії, - Келлог

Келлогу про далекобійні удари ЗСУ

Україна "має повне право завдавати ударів вглиб Росії", якщо враховувати заяви віцепрезидента США Джей Ді Венса та державного секретаря Марко Рубіо.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю Fox News заявив спеціальний посланець президента США з питань України Кіт Келлог в інтерв’ю Fox News.

Більше читайте в нашому Телеграм-каналі!

За його словами, Білий дім та безпосередньо президент США Дональд Трамп не заперечують проти атак України на цілі, що розташовані в глибині Росії. Він не став говорити, чи стосується це ударів зброєю американського виробництва. При цьому Келлог підтвердив, що розглядається питання надання Україні ракет Tomahawk - оскільки президент України Володимир Зеленський "дуже просив" ці ракети, а Трамп не проти їх надати.

Келлог додав, що Київ не має недоторканних місць у тому, що стосується цілей на території РФ.

Нагадаємо, віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив,  що адміністрації президента  Трампа ведуть обговорення про потенційне надання Україні ракет Tomahawk.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна передала Трампу список зброї на $90 млрд, готові до нових договорів по окремих видах зброї, - Зеленський

Автор: 

Келлог Кіт (234) Удари по РФ (558)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Бити нічим "🦩🦩🦩🦩фламіндічи " влетіли в теплі крїни, звідки, не видають , мегамародерів на крові українців !
показати весь коментар
29.09.2025 07:06 Відповісти
Це як у анекдоті про кума.
*- Куме, ідіть вареники їсти. - У вас же собацюра не прив'язаний. - Так ото ж. *
показати весь коментар
29.09.2025 07:11 Відповісти
так він не про американську зброю.
показати весь коментар
29.09.2025 07:23 Відповісти
Нам ніколи не забороняли бити своєю зброєю. Можливо саме тому зелена гнида і не фінансувала виробництво наших далекобійних ракет.
показати весь коментар
29.09.2025 07:33 Відповісти
 
 