США не запрещают Украине наносить удары вглубь территории России, - Келлог

Украина "имеет полное право наносить удары вглубь России", если учитывать заявления вице-президента США Джей Ди Вэнса и государственного секретаря Марко Рубио.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью Fox News заявил специальный посланник президента США по вопросам Украины Кит Келлог в интервью Fox News.

По его словам, Белый дом и непосредственно президент США Дональд Трамп не возражают против атак Украины на цели, расположенные в глубине России. Он не стал говорить, касается ли это ударов оружием американского производства. При этом Келлог подтвердил, что рассматривается вопрос предоставления Украине ракет Tomahawk - поскольку президент Украины Владимир Зеленский "очень просил" эти ракеты, а Трамп не против их предоставить.

Кэллог добавил, что Киев не имеет неприкосновенных мест в том, что касается целей на территории РФ.

Напомним, вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что администрации президента Трампа ведут обсуждение о потенциальном предоставлении Украине ракет Tomahawk.

