США не запрещают Украине наносить удары вглубь территории России, - Келлог
Украина "имеет полное право наносить удары вглубь России", если учитывать заявления вице-президента США Джей Ди Вэнса и государственного секретаря Марко Рубио.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью Fox News заявил специальный посланник президента США по вопросам Украины Кит Келлог в интервью Fox News.
По его словам, Белый дом и непосредственно президент США Дональд Трамп не возражают против атак Украины на цели, расположенные в глубине России. Он не стал говорить, касается ли это ударов оружием американского производства. При этом Келлог подтвердил, что рассматривается вопрос предоставления Украине ракет Tomahawk - поскольку президент Украины Владимир Зеленский "очень просил" эти ракеты, а Трамп не против их предоставить.
Кэллог добавил, что Киев не имеет неприкосновенных мест в том, что касается целей на территории РФ.
Напомним, вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что администрации президента Трампа ведут обсуждение о потенциальном предоставлении Украине ракет Tomahawk.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
*- Куме, ідіть вареники їсти. - У вас же собацюра не прив'язаний. - Так ото ж. *
дєд самоход байден, нев'їбенний друг україни:
постійно жував соплі. видавав піпеткою зброю і забороняв її використовувати.
примушував залужного йти у контр наступ без атакувальної підтримки, зокрема літаки та далекобійні ракети. повністю просрав ленд ліз!
самозакоханий маразматик трамп. зневажає особисто зе!поца. любить друга владіміра. насрати на україну, як таку.
ми нищимо нпз у повний зріст. ми отримуємо зброю, майже без затримок. ми отримуємо далекобійну зброю, у тому числі.
то, хто нам миліший?
"Вы нас прикроете? Я дам вам парабеллум"
Трамп:
"Вы нас прикроете? Я продам вам парабеллум"
- Так, Моня, все патроны кончились.
Больше нет гранат.- Можете у меня купить.