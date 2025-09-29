РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9384 посетителя онлайн
Новости Разрешение на дальнобойные удары по РФ Ударьі по рф
3 837 18

США не запрещают Украине наносить удары вглубь территории России, - Келлог

Келлогу о дальнобойных ударах ВСУ

Украина "имеет полное право наносить удары вглубь России", если учитывать заявления вице-президента США Джей Ди Вэнса и государственного секретаря Марко Рубио.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью Fox News заявил специальный посланник президента США по вопросам Украины Кит Келлог в интервью Fox News.

Больше читайте в нашем Телеграмм-канале!

По его словам, Белый дом и непосредственно президент США Дональд Трамп не возражают против атак Украины на цели, расположенные в глубине России. Он не стал говорить, касается ли это ударов оружием американского производства. При этом Келлог подтвердил, что рассматривается вопрос предоставления Украине ракет Tomahawk - поскольку президент Украины Владимир Зеленский "очень просил" эти ракеты, а Трамп не против их предоставить.

Кэллог добавил, что Киев не имеет неприкосновенных мест в том, что касается целей на территории РФ.

Напомним, вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что администрации президента Трампа ведут обсуждение о потенциальном предоставлении Украине ракет Tomahawk.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина передала Трампу список оружия на $90 млрд, готовы к новым договорам по отдельным видам оружия, - Зеленский

Автор: 

Келлог Кит (232) Удары по РФ (553)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+17
Бити нічим "🦩🦩🦩🦩фламіндічи " влетіли в теплі крїни, звідки, не видають , мегамародерів на крові українців !
показать весь комментарий
29.09.2025 07:06 Ответить
+14
Це як у анекдоті про кума.
*- Куме, ідіть вареники їсти. - У вас же собацюра не прив'язаний. - Так ото ж. *
показать весь комментарий
29.09.2025 07:11 Ответить
+12
Чому ж нічим довгий Нептун, Волохатий Єрмак, Брехливий ЗЕ , Потужний Буданга, Шороховатий язик Сергія Лещенко, Супутник Пердули. Гнуснява худоба розвалила навіть те виробництво яке було запущене при колишньому президенту, Нептун, вільха, грім2
показать весь комментарий
29.09.2025 08:03 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Бити нічим "🦩🦩🦩🦩фламіндічи " влетіли в теплі крїни, звідки, не видають , мегамародерів на крові українців !
показать весь комментарий
29.09.2025 07:06 Ответить
Чому ж нічим довгий Нептун, Волохатий Єрмак, Брехливий ЗЕ , Потужний Буданга, Шороховатий язик Сергія Лещенко, Супутник Пердули. Гнуснява худоба розвалила навіть те виробництво яке було запущене при колишньому президенту, Нептун, вільха, грім2
показать весь комментарий
29.09.2025 08:03 Ответить
І всі мовчать , 70% недорозвинутих , довіряють підручним 🦠🤢ФСБ , зе&Ермакоміндічам , які кожен день під , час війни мародерять , так , як ,ще в Світі не бачили , тим самим , знищуючи Державу з середени
показать весь комментарий
29.09.2025 08:18 Ответить
На порнхабі?
показать весь комментарий
29.09.2025 10:21 Ответить
Це як у анекдоті про кума.
*- Куме, ідіть вареники їсти. - У вас же собацюра не прив'язаний. - Так ото ж. *
показать весь комментарий
29.09.2025 07:11 Ответить
так він не про американську зброю.
показать весь комментарий
29.09.2025 07:23 Ответить
Нам ніколи не забороняли бити своєю зброєю. Можливо саме тому зелена гнида і не фінансувала виробництво наших далекобійних ракет.
показать весь комментарий
29.09.2025 07:33 Ответить
Це якийсь сюр...
показать весь комментарий
29.09.2025 07:59 Ответить
Зато Єрмак заборонив !
показать весь комментарий
29.09.2025 08:01 Ответить
А чим надавати ударів? Американці поки не надали нам такі ракети, а своїми засобами громити кацапські НПЗ ми ні в кого не питаємо.
показать весь комментарий
29.09.2025 08:03 Ответить
Бий барабани !Бий барабани !Поки керують зелені барани.
показать весь комментарий
29.09.2025 08:44 Ответить
Умилостивились, накінець на 4-му році агресії варварів, фактично на всю Європу.
показать весь комментарий
29.09.2025 09:13 Ответить
Будемо бити потужним словом президента та обіцянками серійного виготовлення ракет.
показать весь комментарий
29.09.2025 09:33 Ответить
а, давайте порівняємо!
дєд самоход байден, нев'їбенний друг україни:
постійно жував соплі. видавав піпеткою зброю і забороняв її використовувати.
примушував залужного йти у контр наступ без атакувальної підтримки, зокрема літаки та далекобійні ракети. повністю просрав ленд ліз!
самозакоханий маразматик трамп. зневажає особисто зе!поца. любить друга владіміра. насрати на україну, як таку.
ми нищимо нпз у повний зріст. ми отримуємо зброю, майже без затримок. ми отримуємо далекобійну зброю, у тому числі.

то, хто нам миліший?
показать весь комментарий
29.09.2025 09:48 Ответить
Байден:
"Вы нас прикроете? Я дам вам парабеллум"
Трамп:
"Вы нас прикроете? Я продам вам парабеллум"
показать весь комментарий
29.09.2025 09:57 Ответить
- То`гарищи, я сильно ранен. Пристрелите меня, нет сил мучаться.
- Так, Моня, все патроны кончились. Больше нет гранат.
- Можете у меня купить.
показать весь комментарий
29.09.2025 10:01 Ответить
показать весь комментарий
29.09.2025 10:05 Ответить
 
 