Украина передала Трампу список оружия на $90 млрд, готовы к новым договорам по отдельным видам оружия, - Зеленский
Украина передала президенту США Дональду Трампу список оружия на $90 млрд, которое украинская сторона желает получить.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Зеленский заверил, что США получили от Украины все детали относительно желаний Киева получить то, или иное вооружение - "с деталями и иллюстрациями".
"И все это в принципе предусмотрено в нашей большой сделке на 90 млрд долларов, но мы готовы и к отдельным договорам по отдельным видам оружия, включая дальнобойное. Больше я деталей не могу сказать, очень чувствительный вопрос", - отметил он, отвечая на вопросы прессы.
Ранее министр Сибига отмечал, что Зеленский и Трамп обсуждали снятие ограничений на поставки оружия Украине.
Но судя из суммы запроса там минимум 2 эскадрильи Ф-35 и авианосная группа. А на сдачу сотня Томагавков