РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6715 посетителей онлайн
Новости Разрешение на дальнобойные удары по РФ
1 060 14

Украина передала Трампу список оружия на $90 млрд, готовы к новым договорам по отдельным видам оружия, - Зеленский

Зеленский и Трамп

Украина передала президенту США Дональду Трампу список оружия на $90 млрд, которое украинская сторона желает получить.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Зеленский заверил, что США получили от Украины все детали относительно желаний Киева получить то, или иное вооружение - "с деталями и иллюстрациями".

"И все это в принципе предусмотрено в нашей большой сделке на 90 млрд долларов, но мы готовы и к отдельным договорам по отдельным видам оружия, включая дальнобойное. Больше я деталей не могу сказать, очень чувствительный вопрос", - отметил он, отвечая на вопросы прессы.

Ранее министр Сибига отмечал, что Зеленский и Трамп обсуждали снятие ограничений на поставки оружия Украине.

Автор: 

Зеленский Владимир (22072) оружие (10442) США (27976) Трамп Дональд (6707)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
І що? Які результати? Звідки гроші на закупівлю в США якщо самі світимо голими сідницями? Зеля, звідки ти взяв кошти на підняття зарплат педагогам і чому не можеш їх знайти на достойне грошове забезпечення військових?
показать весь комментарий
27.09.2025 16:46 Ответить
+2
треба просить поки Трамп злий на пуйла
показать весь комментарий
27.09.2025 16:40 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зегевара "мастер" больших договоров, так шо скрестим пальцы...
показать весь комментарий
27.09.2025 16:38 Ответить
треба просить поки Трамп злий на пуйла
показать весь комментарий
27.09.2025 16:40 Ответить
Яка реакція Трампа?
показать весь комментарий
27.09.2025 16:40 Ответить
Мабуть Трампу треба буде погодити цей список з "другом владимиром", щоб той раптом не образився 🤨
показать весь комментарий
27.09.2025 16:40 Ответить
дєрьмак з абрахамією ***********, уморовим,.... та іншою корабельною кодлою пообіцяли, нищому, як синагогна миша зєлічк,і дати $100 млрд з прибарахленого для прапрапра....онуків! )
показать весь комментарий
27.09.2025 16:45 Ответить
І що? Які результати? Звідки гроші на закупівлю в США якщо самі світимо голими сідницями? Зеля, звідки ти взяв кошти на підняття зарплат педагогам і чому не можеш їх знайти на достойне грошове забезпечення військових?
показать весь комментарий
27.09.2025 16:46 Ответить
Платить NATO
показать весь комментарий
27.09.2025 17:17 Ответить
Трампу це до ср-ки в нього гроші понад усе ,а демократичні цінності і міжнародне право для нього нічого не варті.
показать весь комментарий
27.09.2025 16:48 Ответить
Норм надои с Европы ожидаются, судя по новости.
показать весь комментарий
27.09.2025 16:48 Ответить
Деньги москалей. Чего их жалеть.
показать весь комментарий
27.09.2025 17:29 Ответить
рот витер - робочє місце убрав.
показать весь комментарий
27.09.2025 16:49 Ответить
По принципу - "проси больше".
Но судя из суммы запроса там минимум 2 эскадрильи Ф-35 и авианосная группа. А на сдачу сотня Томагавков
показать весь комментарий
27.09.2025 16:50 Ответить
Зеля по мелочам не размениваеться.
показать весь комментарий
27.09.2025 17:13 Ответить
 
 