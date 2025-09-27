УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6745 відвідувачів онлайн
Новини Дозвіл на далекобійні удари по РФ
574 11

Україна передала Трампу список зброї на $90 млрд, готові до нових договорів по окремих видах зброї, - Зеленський

Зеленський та Трамп

Україна передала президенту США Дональду Трампу список зброї на $90 млрд, яку українська сторона бажає отримати.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Зеленський запевнив, що США отримали від України усі деталі щодо бажань Києва отримати те, або інше озброєння - "з деталями та ілюстраціями".

"І все це в принципі передбачено в нашій великій угоді на 90 млрд доларів, але ми готові й до окремих договорів по окремих видах зброї, включаючи далекобійну. Більше я деталей не можу сказати, дуже чутливе питання", - зазначив він, відповідаючи на питання преси.

Раніше міністр Сибіга зазначав, що Зеленський і Трамп обговорювали зняття обмежень на постачання зброї Україні.

Автор: 

Зеленський Володимир (25625) зброя (7744) США (24403) Трамп Дональд (7248)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+2
треба просить поки Трамп злий на пуйла
показати весь коментар
27.09.2025 16:40 Відповісти
+1
І що? Які результати? Звідки гроші на закупівлю в США якщо самі світимо голими сідницями? Зеля, звідки ти взяв кошти на підняття зарплат педагогам і чому не можеш їх знайти на достойне грошове забезпечення військових?
показати весь коментар
27.09.2025 16:46 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зегевара "мастер" больших договоров, так шо скрестим пальцы...
показати весь коментар
27.09.2025 16:38 Відповісти
треба просить поки Трамп злий на пуйла
показати весь коментар
27.09.2025 16:40 Відповісти
Яка реакція Трампа?
показати весь коментар
27.09.2025 16:40 Відповісти
Мабуть Трампу треба буде погодити цей список з "другом владимиром", щоб той раптом не образився 🤨
показати весь коментар
27.09.2025 16:40 Відповісти
дєрьмак з абрахамією ***********, уморовим,.... та іншою корабельною кодлою пообіцяли, нищому, як синагогна миша зєлічк,і дати $100 млрд з прибарахленого для прапрапра....онуків! )
показати весь коментар
27.09.2025 16:45 Відповісти
І що? Які результати? Звідки гроші на закупівлю в США якщо самі світимо голими сідницями? Зеля, звідки ти взяв кошти на підняття зарплат педагогам і чому не можеш їх знайти на достойне грошове забезпечення військових?
показати весь коментар
27.09.2025 16:46 Відповісти
Трампу це до ср-ки в нього гроші понад усе ,а демократичні цінності і міжнародне право для нього нічого не варті.
показати весь коментар
27.09.2025 16:48 Відповісти
Норм надои с Европы ожидаются, судя по новости.
показати весь коментар
27.09.2025 16:48 Відповісти
рот витер - робочє місце убрав.
показати весь коментар
27.09.2025 16:49 Відповісти
По принципу - "проси больше".
Но судя из суммы запроса там минимум 2 эскадрильи Ф-35 и авианосная группа. А на сдачу сотня Томагавков
показати весь коментар
27.09.2025 16:50 Відповісти
 
 