Україна передала Трампу список зброї на $90 млрд, готові до нових договорів по окремих видах зброї, - Зеленський

Україна передала президенту США Дональду Трампу список зброї на $90 млрд, яку українська сторона бажає отримати.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Зеленський запевнив, що США отримали від України усі деталі щодо бажань Києва отримати те, або інше озброєння - "з деталями та ілюстраціями".

"І все це в принципі передбачено в нашій великій угоді на 90 млрд доларів, але ми готові й до окремих договорів по окремих видах зброї, включаючи далекобійну. Більше я деталей не можу сказати, дуже чутливе питання", - зазначив він, відповідаючи на питання преси.

Раніше міністр Сибіга зазначав, що Зеленський і Трамп обговорювали зняття обмежень на постачання зброї Україні.