В Брянской области РФ атаковано предприятие Карачевский завод "Электродеталь". ФОТО

В Брянской области России зафиксирована атака на предприятие Карачевский завод "Электродеталь".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ, которые распространяют кадры с места происшествия.

Завод специализируется на разработке и производстве электрических соединителей и компонентов для военного и промышленного применения. Продукция предприятия используется в военной технике, системах связи и промышленном оборудовании.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Громкие взрывы раздавались в российском Белгороде: пропало электричество и водоснабжение. ВИДЕО

Топ комментарии
+12
Що той дрон зробить такому підприємству? Треба Фламінгами. Чи їх немає?
29.09.2025 07:36 Ответить
+10
Коротке замикання напевно.
Це ж Електродеталь.
29.09.2025 07:34 Ответить
+9
таке непогане привітання на ранок. Раїся ти ше вялікая?
29.09.2025 07:36 Ответить
Коротке замикання напевно.
Це ж Електродеталь.
29.09.2025 07:34 Ответить
Що той дрон зробить такому підприємству? Треба Фламінгами. Чи їх немає?
29.09.2025 07:36 Ответить
В тєлємарафоні усі. В них бронька.
29.09.2025 08:30 Ответить
таке непогане привітання на ранок. Раїся ти ше вялікая?
29.09.2025 07:36 Ответить
Гарно. Але по одному за ніч (заводу, НПЗ) це слабкнько й дуже повільно. Чому не 3-5 за ніч?!
29.09.2025 07:58 Ответить
навіщо їм розетки ,Зеля сказав шо в них світла не буде
29.09.2025 08:02 Ответить
😂
29.09.2025 08:10 Ответить
гоп стоп ,поворот,їдемо на Брянській завод !
29.09.2025 08:04 Ответить
Гарно, дуже гарно горить. Щоб так кожен день.
29.09.2025 08:04 Ответить
вчора ТЕЦ в Белгороді
29.09.2025 08:05 Ответить
https://t.me/voynareal/122955 👉 «Вот это аттракцион, раз*обывают»: момент влучання по ТЕЦ в Бєлгороді та коментарі русні для вас
29.09.2025 08:06 Ответить
💡 Блекаут у центрі Бєлгорода після прильотів по місцевій ТЕЦ - попередньо, уражено також дві підстанції.

Шукайте підвали виродки, це тільки розминка.
29.09.2025 08:07 Ответить
свічні заводи не чіпайте ,нехай кацапня насолоджується інтимом
29.09.2025 08:12 Ответить
Любо дивиться на таку гарну картинку , але бажано більше. Слава ЗСУ!
29.09.2025 08:27 Ответить
І так далі.
29.09.2025 08:58 Ответить
Краще-б поякій небуть нафтобазі бабахнули .
29.09.2025 09:56 Ответить
Диванні експерти завжди знають як краще. От якби їм дати шанс вони б швидко все "порєшалі". Але чомусь їх не допускають до цього...
29.09.2025 10:16 Ответить
29.09.2025 10:02 Ответить
 
 