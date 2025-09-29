В Брянской области РФ атаковано предприятие Карачевский завод "Электродеталь". ФОТО

В Брянской области России зафиксирована атака на предприятие Карачевский завод "Электродеталь".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ, которые распространяют кадры с места происшествия.

Завод специализируется на разработке и производстве электрических соединителей и компонентов для военного и промышленного применения. Продукция предприятия используется в военной технике, системах связи и промышленном оборудовании.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Громкие взрывы раздавались в российском Белгороде: пропало электричество и водоснабжение. ВИДЕО





