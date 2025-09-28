УКР
Гучні вибухи лунали в російському Бєлгороді: зникла електрика та водопостачання. ВIДЕО

Ввечері неділі, 28 вересня, у російському Бєлгороді прогриміли потужні вибухи. У місті та області спостерігаються перебої з електроенергією та водопостачанням.

Про це повідомляють російські телеграм-канали, інформує Цензор.НЕТ.

За даними місцевих пабліків, вибухи в Бєлгороді прогриміли о 18:45. Телеграм-канали пишуть, що по Бєлгородській ТЕЦ і електропідстанції "Луч" прилетіли ракети.

Після "прильотів"  росіяни почали скаржитися, що в місті зникло світло, вода й інтернет. Окрім цього, у Бєлгороді зупинилися ліфти, магазини працюють тільки за готівку, а деякі закрилися. Транспорт ходить із перебоями, на частині вулиць немає освітлення, а також не працюють світлофори.

Телеграм-канали пишуть про блекаут і в інших містах Бєлгородської області РФ.

Дивіться також: Вибух пролунав у пороховому цеху заводу "Эластик" в Рязанській області РФ. ВIДЕО

оце падамашнєму - БелгородНАШ?
28.09.2025 20:50 Відповісти
+4
Бєлгород, щоб не віддуватися за всю кацапердію, має посприяти виготовленню балістики для України. Очевидна вигода. Хай ще й сусідів підагітують.
28.09.2025 20:57 Відповісти
+4
кому той белгород всрався?
кацапі самі свою белгородщину. спочатку размородерили, потім кабами знищили.
москва! виключно москва!
тотальне руйнування і паніка!
28.09.2025 21:01 Відповісти
Головне шо гучні, хімарси не даром витратили.
28.09.2025 20:58 Відповісти
По звуку, ніби щось реактивне було, десь писали, що це HIMARS?
28.09.2025 20:59 Відповісти
Це, мабуть, була репетиція перед ударами по москві і підеру томагавками. Слава ЗСУ!
28.09.2025 20:58 Відповісти
Сподіваюся це не разова акція.
28.09.2025 21:00 Відповісти
ну хочь так - якщо до москви поки Фламіндіч не долітає
28.09.2025 21:00 Відповісти
Фламинго существует только в больном воображении Зеленского и пропогандонов из Телемарафона!
28.09.2025 21:06 Відповісти
не фламінго а фламіндіч - так вірніше
28.09.2025 21:11 Відповісти
Бєлгородській "хлапок"
28.09.2025 21:02 Відповісти
28.09.2025 21:03 Відповісти
И хлопки фиксируются! Хлопки! От неблагоприятных погодных условий. Больше никак ни с чем не связано.
28.09.2025 21:20 Відповісти
"Камні с нєба"? Що ж, кацапня, звикайте до нових видів опадів
28.09.2025 21:21 Відповісти
Хай привикають. Хотіли пафтаріть, нате вам, їжте не обляпайтесь.
28.09.2025 21:04 Відповісти
В першому відео дарма звук прибрали. Тут дітей немає, а от останні слова кацапа - ;Бл..., вот ета атракцион!; звучали реально смішно.
28.09.2025 21:04 Відповісти
Ну ти бачив? Шо ж це може бути?
28.09.2025 21:04 Відповісти
Еее, так по масьКВА обіцяв? Спати ***** на якісь провінції...
28.09.2025 21:05 Відповісти
та то мєдвєжонок воскресно забухаль і защіщяя крємьль, по савєту піськова, вдаріл на опереженіє ... - "по варонежу"! ))
28.09.2025 21:05 Відповісти
24.02.22 року жителі Белгороду дуже раділи, колоннам кацапських танків які їхали у бік України

28.09.2025 21:06 Відповісти
А потім і обстрілам житлових кварталів Харкова
28.09.2025 21:14 Відповісти
Як там в кацапів - "Нє жилі і ні нада!!"
28.09.2025 21:07 Відповісти
хоть бы их всех ********* там поубивало ***** за все зверства и злоденяния которые они ******** вонючие принесли за эти годы Украине!ненавижу их пидоров ******!
28.09.2025 21:07 Відповісти
Москву без ліпіздрічества!!!
28.09.2025 21:11 Відповісти
Це- не ми...
28.09.2025 21:13 Відповісти
То вони провели спецоперацію під чужим прапором.
Щоб все звалити на ЗСУ.
Це в них така фішечка ще з рязанського сахару.
28.09.2025 21:27 Відповісти
Нарешті))Атапітєльний сезон в каждую расійскую хату)))
28.09.2025 21:14 Відповісти
З врахуванням того, що в них зими холодні..то може й вогнища в хатах розкладати почнуть))
28.09.2025 21:20 Відповісти
Крик душі
28.09.2025 21:15 Відповісти
Енергетики є на сайті? Хто може визначити куди прилетіло по першому відео..дуже хотілося б щоб в генераторну ну на крайняк в котли високого тиску
28.09.2025 21:15 Відповісти
А што случілось? Может помочь чєм-то?
28.09.2025 21:16 Відповісти
 
 