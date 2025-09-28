Гучні вибухи лунали в російському Бєлгороді: зникла електрика та водопостачання. ВIДЕО
Ввечері неділі, 28 вересня, у російському Бєлгороді прогриміли потужні вибухи. У місті та області спостерігаються перебої з електроенергією та водопостачанням.
Про це повідомляють російські телеграм-канали, інформує Цензор.НЕТ.
За даними місцевих пабліків, вибухи в Бєлгороді прогриміли о 18:45. Телеграм-канали пишуть, що по Бєлгородській ТЕЦ і електропідстанції "Луч" прилетіли ракети.
Після "прильотів" росіяни почали скаржитися, що в місті зникло світло, вода й інтернет. Окрім цього, у Бєлгороді зупинилися ліфти, магазини працюють тільки за готівку, а деякі закрилися. Транспорт ходить із перебоями, на частині вулиць немає освітлення, а також не працюють світлофори.
Телеграм-канали пишуть про блекаут і в інших містах Бєлгородської області РФ.
кацапі самі свою белгородщину. спочатку размородерили, потім кабами знищили.
москва! виключно москва!
тотальне руйнування і паніка!
Щоб все звалити на ЗСУ.
Це в них така фішечка ще з рязанського сахару.