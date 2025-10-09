УКР
Україна має бити вглиб території Росії західною зброєю, - резолюція Європарламенту

Європарламент закликав дозволити Україні удари по військових цілях у Росії

Депутати Європарламенту ухвалили резолюцію, в якій закликали зняти обмеження на використання західної зброї Україною для ударів по військових об’єктах на території Росії. Також вони виступили за використання заморожених російських активів для підтримки України.

Про це йдеться у резолюції Європарламенту, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

Європарламент 9 жовтня ухвалив резолюцію щодо спільної відповіді на повітряні загрози з боку Росії.

"Європарламент… закликає зняти обмеження на використання західних систем озброєння, переданих Україні, проти військових цілей на території Росії, оскільки саме з них здійснюються атаки на населення України та критично важливу цивільну інфраструктуру", - йдеться у тексті документа.

Крім того, парламентарі закликали ЄС та держави "Групи семи" розпочати використання заморожених активів РФ для надання Україні грантової та кредитної допомоги, зокрема для посилення оборонних спроможностей у боротьбі з безпілотними загрозами.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна масштабуватиме удари по логістиці та паливній інфраструктурі РФ, - Умєров

