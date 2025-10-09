Украина должна бить вглубь территории России западным оружием, - резолюция Европарламента

Депутаты Европарламента приняли резолюцию, в которой призвали снять ограничения на использование западного оружия Украиной для ударов по военным объектам на территории России. Также они выступили за использование замороженных российских активов для поддержки Украины.

Об этом говорится в резолюции Европарламента, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

Европарламент 9 октября принял резолюцию по совместному ответу на воздушные угрозы со стороны России.

"Европарламент... призывает снять ограничения на использование западных систем вооружения, переданных Украине, против военных целей на территории России, поскольку именно из них осуществляются атаки на население Украины и критически важную гражданскую инфраструктуру", - говорится в тексте документа.

Кроме того, парламентарии призвали ЕС и государства "Группы семи" начать использование замороженных активов РФ для предоставления Украине грантовой и кредитной помощи, в частности для усиления оборонных возможностей в борьбе с беспилотными угрозами.

