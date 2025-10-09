РУС
Украина должна бить вглубь территории России западным оружием, - резолюция Европарламента

Европарламент призвал разрешить Украине удары по военным целям в России

Депутаты Европарламента приняли резолюцию, в которой призвали снять ограничения на использование западного оружия Украиной для ударов по военным объектам на территории России. Также они выступили за использование замороженных российских активов для поддержки Украины.

Об этом говорится в резолюции Европарламента, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

Европарламент 9 октября принял резолюцию по совместному ответу на воздушные угрозы со стороны России.

"Европарламент... призывает снять ограничения на использование западных систем вооружения, переданных Украине, против военных целей на территории России, поскольку именно из них осуществляются атаки на население Украины и критически важную гражданскую инфраструктуру", - говорится в тексте документа.

Кроме того, парламентарии призвали ЕС и государства "Группы семи" начать использование замороженных активов РФ для предоставления Украине грантовой и кредитной помощи, в частности для усиления оборонных возможностей в борьбе с беспилотными угрозами.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина будет масштабировать удары по логистике и топливной инфраструктуре РФ, - Умеров

Топ комментарии
+8
@ (в перекладі):
"Швеція передала Україні 400 тонн рибальських сіток для створення захисту доріг від fpv-дронів."

показать весь комментарий
09.10.2025 17:25 Ответить
+6
Що ж вони так Оманського підставляють?
показать весь комментарий
09.10.2025 17:22 Ответить
+6
Україну зобов'язали....щоб потім не казали, що не дозволяють.
показать весь комментарий
09.10.2025 17:23 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Що ж вони так Оманського підставляють?
показать весь комментарий
09.10.2025 17:22 Ответить
Дії бюрократії, повільні, але невідворотні.
показать весь комментарий
09.10.2025 17:23 Ответить
Україну зобов'язали....щоб потім не казали, що не дозволяють.
показать весь комментарий
09.10.2025 17:23 Ответить
Хто зобов'язав? Ви, схоже, погано прочитали новину. "... ухвалили резолюцію, в якій ЗАКЛИКАЛИ ЗНЯТИ обмеження на використання західної зброї Україною для ударів...." Не дозволили, а закликали дозволити. Причому, по новині толком не зрозуміло навіть, кого конкретно закликали.
показать весь комментарий
09.10.2025 18:04 Ответить
Гарна резолюція. Але так само як і попередні вона має суто декларативний характер.
показать весь комментарий
09.10.2025 17:24 Ответить
@ (в перекладі):
"Швеція передала Україні 400 тонн рибальських сіток для створення захисту доріг від fpv-дронів."

показать весь комментарий
09.10.2025 17:25 Ответить
А рибацькі сітки допомогають?
показать весь комментарий
09.10.2025 17:29 Ответить
Наклали резолюцію з закликами - мало - помало .....
показать весь комментарий
09.10.2025 17:29 Ответить
Парламенти Вілобаджа і Вілориби підтримують своїх колег із Европи...
показать весь комментарий
09.10.2025 17:30 Ответить
Даємо ракети - не даємо дозвіл.
Даємо дозвіл - не даємо ракети.
показать весь комментарий
09.10.2025 17:32 Ответить
При таких розкладах ракети з дозволом обов"язково колись зійдуться докупи.
показать весь комментарий
09.10.2025 17:49 Ответить
сами сбивать очко жим - жим ,а нас подначивают !!!! вы же видите , ВОЙНА и у вас БУДЕТ !!! так не очкуйте уже ШАРАХНИТЕ уже один раз по росии !!! или вы дождетесь ,что она шарахнет по вас !!!!(((
показать весь комментарий
09.10.2025 17:32 Ответить
Не пройшло і чотирьох років. Але, краще пізно, чим ніколи.
показать весь комментарий
09.10.2025 17:35 Ответить
Одна ракета краще тисяч закликів і резолюцій, котрі ні на що не впливають.
показать весь комментарий
09.10.2025 17:37 Ответить
років через п'ять дадуть чим бити .
показать весь комментарий
09.10.2025 18:25 Ответить
Закликали зняти обмеження... А як би дізнатися, хто ці обмеження встановив. І чи подіє на нього чи на них цей заклик.
показать весь комментарий
09.10.2025 17:36 Ответить
А что есть какие-то ограничения? Великобритания и Франция давно разрешили. У кого-то еще есть ракеты или чем можно далеко бить?
показать весь комментарий
09.10.2025 17:50 Ответить
А кого саме закликали, не уточнили? Може Німеччину, щоб можна було бити Таурасами? Хоча, ще ж не було "заклику", щоб нам їх поставили...
показать весь комментарий
09.10.2025 17:39 Ответить
Этих ракет кот наплакал. Украина каждую неделю запускает сотни крупных дронов самолетного типа.
показать весь комментарий
09.10.2025 18:03 Ответить
Бити треба по Москві. І все зразу стане на місце.
показать весь комментарий
09.10.2025 18:16 Ответить
Все время что-то разрешают или запрещают, а воз и ныне там. Такими резолюциями войну не закончить.
показать весь комментарий
09.10.2025 18:24 Ответить
При цьому ні грошей ні ракет нема, і не буде.
показать весь комментарий
09.10.2025 18:31 Ответить
 
 