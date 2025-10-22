США разрешили Украине бить по России некоторыми видами дальнобойных ракет, - WSJ

Администрация президента США Дональда Трампа отменила "ключевое ограничение" на использование Украиной некоторых ракет большой дальности, предоставленных западными союзниками. Это позволит Киеву увеличить радиус ударов по целям в глубине территории России и усилить давление на Кремль.

Об этом пишет издание The Wall Street Journal, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, этот шаг совпадает с инициативой Трампа в начале октября - заставить Москву пойти на переговоры о завершении войны и одновременно воздержаться от передачи Украине крылатых ракет Tomahawk.

Удары ракетами Storm Shadow

Американские чиновники отмечают, что ожидают дальнейших украинских ударов по России с использованием Storm Shadow, которые запускаются с украинских самолетов и имеют дальность более 290 километров.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США продадут Украине боевые и транспортные вертолеты

Украина во вторник применила предоставленную Британией крылатую ракету Storm Shadow, чтобы поразить российский завод в Брянске, который производил взрывчатку и ракетное топливо.

Читайте также: США потенциально могут предоставить Украине оружие для "серьезного вреда" РФ, - Уитакер

"Возобновление использования Storm Shadow не является переломным фактором на поле боя - их дальность гораздо меньше, чем у Tomahawk, и ранее эти ракеты уже применялись против целей в России. Однако они расширяют возможности Киева для ударов вглубь российской территории", - напомнило издание.

Кто принял решение

WSJ отмечает, что непубличное решение США было принято после того, как полномочия по поддержке таких атак передали от министра обороны Пита Хегсета в Пентагоне главнокомандующему американскими силами в Европе генералу Алексусу Гринкевичу, который также возглавляет командование НАТО.

Бывший президент Джо Байден в конце своего срока разрешил Украине использовать Storm Shadow и американские ракеты ATACMS для ударов по целям в России. Но после возвращения Трампа к власти Пентагон ввел процедуру дополнительного согласования трансграничных ударов всеми ракетами, использующими американские данные наведения, включая Storm Shadow.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина имеет право поражать ракетами Tomahawk объекты в РФ. Это законные цели, - министр обороны Латвии Спрудс

Украина также продолжает наносить удары в глубь России собственными беспилотниками и небольшим количеством отечественных ракет. Многие из них направлены на российские нефтеперерабатывающие заводы и энергетическую инфраструктуру.

The Wall Street Journal в сентябре сообщила, что Трамп разрешил делиться с Киевом данными о таких целях.

"Украина продемонстрировала чрезвычайную способность наносить глубокие удары по легитимным военным целям в России, которые обеспечивают кремлевскую войну, истощающую экономику РФ и уже унесла жизни или ранила более миллиона россиян. Ей не нужно наше разрешение", - сказал полковник Мартин О'Доннелл, представитель НАТО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина должна бить вглубь территории России западным оружием, - резолюция Европарламента