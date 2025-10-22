РУС
США разрешили Украине бить по России некоторыми видами дальнобойных ракет, - WSJ

США сняли ограничения на использование Украиной западных дальнобойных ракет

Администрация президента США Дональда Трампа отменила "ключевое ограничение" на использование Украиной некоторых ракет большой дальности, предоставленных западными союзниками. Это позволит Киеву увеличить радиус ударов по целям в глубине территории России и усилить давление на Кремль.

Об этом пишет издание The Wall Street Journal, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, этот шаг совпадает с инициативой Трампа в начале октября - заставить Москву пойти на переговоры о завершении войны и одновременно воздержаться от передачи Украине крылатых ракет Tomahawk.

Удары ракетами Storm Shadow

Американские чиновники отмечают, что ожидают дальнейших украинских ударов по России с использованием Storm Shadow, которые запускаются с украинских самолетов и имеют дальность более 290 километров.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США продадут Украине боевые и транспортные вертолеты

Украина во вторник применила предоставленную Британией крылатую ракету Storm Shadow, чтобы поразить российский завод в Брянске, который производил взрывчатку и ракетное топливо.

Читайте также: США потенциально могут предоставить Украине оружие для "серьезного вреда" РФ, - Уитакер

"Возобновление использования Storm Shadow не является переломным фактором на поле боя - их дальность гораздо меньше, чем у Tomahawk, и ранее эти ракеты уже применялись против целей в России. Однако они расширяют возможности Киева для ударов вглубь российской территории", - напомнило издание.

Кто принял решение

WSJ отмечает, что непубличное решение США было принято после того, как полномочия по поддержке таких атак передали от министра обороны Пита Хегсета в Пентагоне главнокомандующему американскими силами в Европе генералу Алексусу Гринкевичу, который также возглавляет командование НАТО.

Бывший президент Джо Байден в конце своего срока разрешил Украине использовать Storm Shadow и американские ракеты ATACMS для ударов по целям в России. Но после возвращения Трампа к власти Пентагон ввел процедуру дополнительного согласования трансграничных ударов всеми ракетами, использующими американские данные наведения, включая Storm Shadow.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина имеет право поражать ракетами Tomahawk объекты в РФ. Это законные цели, - министр обороны Латвии Спрудс

Украина также продолжает наносить удары в глубь России собственными беспилотниками и небольшим количеством отечественных ракет. Многие из них направлены на российские нефтеперерабатывающие заводы и энергетическую инфраструктуру.

The Wall Street Journal в сентябре сообщила, что Трамп разрешил делиться с Киевом данными о таких целях.

"Украина продемонстрировала чрезвычайную способность наносить глубокие удары по легитимным военным целям в России, которые обеспечивают кремлевскую войну, истощающую экономику РФ и уже унесла жизни или ранила более миллиона россиян. Ей не нужно наше разрешение", - сказал полковник Мартин О'Доннелл, представитель НАТО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина должна бить вглубь территории России западным оружием, - резолюция Европарламента

оружие (10502) ракеты (3768) США (28114) Томагавк (53) Удары по РФ (609)
+3
Так ці обмеження ще дід Байден скасував - ракети то все одно не далі 200 км летять. Чи не скасував?
22.10.2025 22:40 Ответить
+3
Ше б до цієї відмашки зо 500 Шторм Шедл і зо 500 Скальпів - можна і повоювати
22.10.2025 22:44 Ответить
+3
DW
На початку вересня міністр оборони Швеції Пал Йонсон у розмові з профільним виданням Breaking Defense повідомив, що в Стокгольмі залишаються відкритими до дискусії щодо постачання старіших версій літаків Gripen, а саме версій C/D.
Ідею постачання цих винищувачів українським військовим підтримували й представники компанії-виробника Saab.
Наприкінці червня стало відомо про відмову міністерства оборони Швеції розібрати на запчастини одразу 60 винищувачів Gripen з метою "канібалізації" - використання їхніх вузлів і агрегатів для підтримки ********** версій цього літака.
Тоді ж українське профільне видання Defence Express повідомило, що такий крок теоретично можна розцінювати як сигнал на підвищення шансів передачі Україні цих літаків.
Крім того, на початку жовтня в міноборони України визнали, що очікують на надходження Gripen, хоч і не вказували, яких саме версій.
Згодом передача літаків цього типу Україні стала темою розмови між Зеленським і Крістерссоном на полях саміту Європейської політичної спільноти у Копенгагені.
22.10.2025 22:48 Ответить
Так ці обмеження ще дід Байден скасував - ракети то все одно не далі 200 км летять. Чи не скасував?
22.10.2025 22:40 Ответить
Я так розумію, тампон скасував обмеження на удари томагавками.
22.10.2025 22:43 Ответить
То були обмеження на використання американських АТАCMS, які летять до 300 км.
22.10.2025 22:49 Ответить
ти взагалі статтю читав?
спеціально для тебе цитую:
"Але після повернення Трампа до влади Пентагон запровадив процедуру додаткового погодження транскордонних ударів усіма ракетами, що використовують американські дані наведення, включно з Storm Shadow."
22.10.2025 23:02 Ответить

22.10.2025 22:40 Ответить
Ше б до цієї відмашки зо 500 Шторм Шедл і зо 500 Скальпів - можна і повоювати
22.10.2025 22:44 Ответить
А в кацапів вже завтра ... і воно починається не погано
"Ночью 23 октября в Челябинске прогремел взрыв. Многие проснулись от громкого звука. Горожане делятся в соцсетях фото и видео ..."
22.10.2025 22:45 Ответить
Кацап зайшов у туалет, а весь дім трухануло...
https://www.facebook.com/watch?v=2454147081667277
22.10.2025 22:55 Ответить
.....
22.10.2025 23:00 Ответить
Ну ось і відповідь на моє питання. Отже тлмагавків не дали, але щоб підсолодити гірку пігулку, дали дозвіл бити штормами.
22.10.2025 22:46 Ответить
DW
На початку вересня міністр оборони Швеції Пал Йонсон у розмові з профільним виданням Breaking Defense повідомив, що в Стокгольмі залишаються відкритими до дискусії щодо постачання старіших версій літаків Gripen, а саме версій C/D.
Ідею постачання цих винищувачів українським військовим підтримували й представники компанії-виробника Saab.
Наприкінці червня стало відомо про відмову міністерства оборони Швеції розібрати на запчастини одразу 60 винищувачів Gripen з метою "канібалізації" - використання їхніх вузлів і агрегатів для підтримки ********** версій цього літака.
Тоді ж українське профільне видання Defence Express повідомило, що такий крок теоретично можна розцінювати як сигнал на підвищення шансів передачі Україні цих літаків.
Крім того, на початку жовтня в міноборони України визнали, що очікують на надходження Gripen, хоч і не вказували, яких саме версій.
Згодом передача літаків цього типу Україні стала темою розмови між Зеленським і Крістерссоном на полях саміту Європейської політичної спільноти у Копенгагені.
22.10.2025 22:48 Ответить
Як стверджує не знаю з яких відомостей Піонтковький 100 f-16 з іноземними пілотами найманцями вже в Україні . Це саме ті переносники бомб-ракет високо в небі над зоною недосяжності рашистської розвідки , а далі бомборакетку запустив ще на 450 км здається в плюс - й до аеродромчику повернувся...
22.10.2025 23:05 Ответить
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/24858077

це було й в наших виданнях але мені по приколу саме з ТАСС взяти

WSJ: Киев в течение шести недель получит более 3 тыс. американских ракет ERAM

Общая сумма пакета военной помощи Украине, значительную часть которой покрыли страны Европы, составила $850 млн, сообщила газета

Редакция сайта ТАСС

23 августа, 18:НЬЮ-ЙОРК, 24 августа. /ТАСС/. Американская администрация ранее на этой неделе одобрила продажу 3,3 тыс. ракет воздушного базирования ERAM (Extended Range Attack Munition) для Киева. Они прибудут на Украину в течение шести недель, сообщила газета https://www.wsj.com/ The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.
22.10.2025 23:11 Ответить
новина 23 серпня! а зараз йде до кінця жовтень
22.10.2025 23:12 Ответить
Які Ви нетерплячі! Доставка йде за планом. )))
22.10.2025 23:20 Ответить
Вартість за годину польоту $33 000-$42 000 для F-35 проти $4 700-$8 000 для JAS Gripen.
22.10.2025 23:41 Ответить
то ERAM вже в Україні? От зараз треба слухати Фейгін Піонтковський. - Дідуган ще в серпні на жовтень обіцяв подібні новини - F-16 +новітні бомборакети та далекобійні цілі за розвідкою від США ...Ой треба слухати Соловйя сьогодні...
22.10.2025 22:50 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=Xd5eBGupktE&t=2s

WSJ доречі, видання Мердока - вічного спонсора та підтримувача респів у США
22.10.2025 22:52 Ответить
А Тампу завтра важко буде сказати, що це фігня якась і нічого такого ніхто не вирішував?
22.10.2025 22:51 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=3mIevCsMwEg

Не тільки ця обнадійлива інформація від Новікова . Я радію з того, що на 14 жовтня Рютте відбив таки Порошенка у РИГІВ - й вони зустрічалися у Польщі на саміті НАТО. Таки долучаться ДОРОСЛІ політики до "міжнародки ". А новий крутий посол Британії теж добрячий зв"язок для опозиційних патріотів у Києві . Усі представники посольств невпинно були присутніми на усіх судах РИГІВ по санкціям проти Пороха .
22.10.2025 23:01 Ответить
Теперь 3000 фламинго полетят плотным косяком.
22.10.2025 23:02 Ответить
ERAMи перфарбують в рожевий
22.10.2025 23:06 Ответить
з дальністю 200км це називається глибинні удари?
22.10.2025 23:13 Ответить
туман вайни
22.10.2025 23:15 Ответить
Це все піз..ж.
22.10.2025 23:25 Ответить
таки послухайте діугана Піонтковсього - вище моє посилання
22.10.2025 23:32 Ответить
 
 