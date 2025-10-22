США разрешили Украине бить по России некоторыми видами дальнобойных ракет, - WSJ
Администрация президента США Дональда Трампа отменила "ключевое ограничение" на использование Украиной некоторых ракет большой дальности, предоставленных западными союзниками. Это позволит Киеву увеличить радиус ударов по целям в глубине территории России и усилить давление на Кремль.
Об этом пишет издание The Wall Street Journal, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, этот шаг совпадает с инициативой Трампа в начале октября - заставить Москву пойти на переговоры о завершении войны и одновременно воздержаться от передачи Украине крылатых ракет Tomahawk.
Удары ракетами Storm Shadow
Американские чиновники отмечают, что ожидают дальнейших украинских ударов по России с использованием Storm Shadow, которые запускаются с украинских самолетов и имеют дальность более 290 километров.
Украина во вторник применила предоставленную Британией крылатую ракету Storm Shadow, чтобы поразить российский завод в Брянске, который производил взрывчатку и ракетное топливо.
"Возобновление использования Storm Shadow не является переломным фактором на поле боя - их дальность гораздо меньше, чем у Tomahawk, и ранее эти ракеты уже применялись против целей в России. Однако они расширяют возможности Киева для ударов вглубь российской территории", - напомнило издание.
Кто принял решение
WSJ отмечает, что непубличное решение США было принято после того, как полномочия по поддержке таких атак передали от министра обороны Пита Хегсета в Пентагоне главнокомандующему американскими силами в Европе генералу Алексусу Гринкевичу, который также возглавляет командование НАТО.
Бывший президент Джо Байден в конце своего срока разрешил Украине использовать Storm Shadow и американские ракеты ATACMS для ударов по целям в России. Но после возвращения Трампа к власти Пентагон ввел процедуру дополнительного согласования трансграничных ударов всеми ракетами, использующими американские данные наведения, включая Storm Shadow.
Украина также продолжает наносить удары в глубь России собственными беспилотниками и небольшим количеством отечественных ракет. Многие из них направлены на российские нефтеперерабатывающие заводы и энергетическую инфраструктуру.
The Wall Street Journal в сентябре сообщила, что Трамп разрешил делиться с Киевом данными о таких целях.
"Украина продемонстрировала чрезвычайную способность наносить глубокие удары по легитимным военным целям в России, которые обеспечивают кремлевскую войну, истощающую экономику РФ и уже унесла жизни или ранила более миллиона россиян. Ей не нужно наше разрешение", - сказал полковник Мартин О'Доннелл, представитель НАТО.
спеціально для тебе цитую:
"Але після повернення Трампа до влади Пентагон запровадив процедуру додаткового погодження транскордонних ударів усіма ракетами, що використовують американські дані наведення, включно з Storm Shadow."
"Ночью 23 октября в Челябинске прогремел взрыв. Многие проснулись от громкого звука. Горожане делятся в соцсетях фото и видео ..."
https://www.facebook.com/watch?v=2454147081667277
На початку вересня міністр оборони Швеції Пал Йонсон у розмові з профільним виданням Breaking Defense повідомив, що в Стокгольмі залишаються відкритими до дискусії щодо постачання старіших версій літаків Gripen, а саме версій C/D.
Ідею постачання цих винищувачів українським військовим підтримували й представники компанії-виробника Saab.
Наприкінці червня стало відомо про відмову міністерства оборони Швеції розібрати на запчастини одразу 60 винищувачів Gripen з метою "канібалізації" - використання їхніх вузлів і агрегатів для підтримки ********** версій цього літака.
Тоді ж українське профільне видання Defence Express повідомило, що такий крок теоретично можна розцінювати як сигнал на підвищення шансів передачі Україні цих літаків.
Крім того, на початку жовтня в міноборони України визнали, що очікують на надходження Gripen, хоч і не вказували, яких саме версій.
Згодом передача літаків цього типу Україні стала темою розмови між Зеленським і Крістерссоном на полях саміту Європейської політичної спільноти у Копенгагені.
це було й в наших виданнях але мені по приколу саме з ТАСС взяти
WSJ: Киев в течение шести недель получит более 3 тыс. американских ракет ERAM
Общая сумма пакета военной помощи Украине, значительную часть которой покрыли страны Европы, составила $850 млн, сообщила газета
Редакция сайта ТАСС
23 августа, 18:НЬЮ-ЙОРК, 24 августа. /ТАСС/. Американская администрация ранее на этой неделе одобрила продажу 3,3 тыс. ракет воздушного базирования ERAM (Extended Range Attack Munition) для Киева. Они прибудут на Украину в течение шести недель, сообщила газета https://www.wsj.com/ The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.
WSJ доречі, видання Мердока - вічного спонсора та підтримувача респів у США
Не тільки ця обнадійлива інформація від Новікова . Я радію з того, що на 14 жовтня Рютте відбив таки Порошенка у РИГІВ - й вони зустрічалися у Польщі на саміті НАТО. Таки долучаться ДОРОСЛІ політики до "міжнародки ". А новий крутий посол Британії теж добрячий зв"язок для опозиційних патріотів у Києві . Усі представники посольств невпинно були присутніми на усіх судах РИГІВ по санкціям проти Пороха .