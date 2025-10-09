США потенциально могут предоставить Украине оружие для "серьезного ущерба" РФ, - Уитакер

Соединенные Штаты в будущем могли бы передать Украине такое вооружение, которое способно нанести "серьезный ущерб" России.

Об этом посол США в НАТО Мэтью Уитакер заявил об этом во время Рижской конференции, информирует Цензор.НЕТ.

Отвечая на вопрос о перспективах предоставления Киеву ракет Tomahawk, Уитакер отметил, что не хочет "опережать любые объявления" из Белого дома.

По его словам, США имеют "мощное вооружение", которое может нанести "серьезный ущерб в любом месте и в любое время по нашему выбору".

"Приоритетный список потребностей Украины, пакеты помощи, которые сейчас реализуются в ускоренном темпе, - это еще одно свидетельство решимости НАТО, наших союзников и Соединенных Штатов Америки. Ведь речь идет не только о системах противовоздушной обороны для защиты украинцев, но и о чрезвычайно мощном вооружении, которое украинцы могут непосредственно применять на поле боя", - пояснил дипломат.

Уитакер подчеркнул, что все эти шаги усиливают давление на диктатора РФ Владимира Путина, чтобы он в конце концов сел за стол переговоров о мире в Украине.

"Это [поставки] может изменить расчеты. Но очевидно, что мы еще не дошли до момента, когда Владимир Путин решит, что пришло время для переговоров. Как говорил президент Трамп, у нас еще есть немало карт в рукаве.

Я думаю, его недавний оптимизм относительно того, что Украина вполне возможно сможет вернуть территории, о чем-то сигнализирует, и нам всем придется подождать и посмотреть, куда это нас приведет. Но в конечном итоге он просто хочет, чтобы убийства прекратились", - добавил топ-дипломат США.

