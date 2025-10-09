США потенциально могут предоставить Украине оружие для "серьезного ущерба" РФ, - Уитакер
Соединенные Штаты в будущем могли бы передать Украине такое вооружение, которое способно нанести "серьезный ущерб" России.
Об этом посол США в НАТО Мэтью Уитакер заявил об этом во время Рижской конференции, информирует Цензор.НЕТ.
Отвечая на вопрос о перспективах предоставления Киеву ракет Tomahawk, Уитакер отметил, что не хочет "опережать любые объявления" из Белого дома.
По его словам, США имеют "мощное вооружение", которое может нанести "серьезный ущерб в любом месте и в любое время по нашему выбору".
"Приоритетный список потребностей Украины, пакеты помощи, которые сейчас реализуются в ускоренном темпе, - это еще одно свидетельство решимости НАТО, наших союзников и Соединенных Штатов Америки. Ведь речь идет не только о системах противовоздушной обороны для защиты украинцев, но и о чрезвычайно мощном вооружении, которое украинцы могут непосредственно применять на поле боя", - пояснил дипломат.
Уитакер подчеркнул, что все эти шаги усиливают давление на диктатора РФ Владимира Путина, чтобы он в конце концов сел за стол переговоров о мире в Украине.
"Это [поставки] может изменить расчеты. Но очевидно, что мы еще не дошли до момента, когда Владимир Путин решит, что пришло время для переговоров. Как говорил президент Трамп, у нас еще есть немало карт в рукаве.
Я думаю, его недавний оптимизм относительно того, что Украина вполне возможно сможет вернуть территории, о чем-то сигнализирует, и нам всем придется подождать и посмотреть, куда это нас приведет. Но в конечном итоге он просто хочет, чтобы убийства прекратились", - добавил топ-дипломат США.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
1000 Тамагавків
100 F-16
200 AH-64
50 F-16
Я ще за Бухарестський договір не згадував....
...хоча, мабудь, такі завтра отримає тр Нобеля...поглядим.
- потенційно можуть надати
- схильні до цього рішення
- розпочаємо надання
- вже надали
могли би...
сподіваюся ...
але не більше цього!
Завдяки вам нас вже привело.
Це дійсно - грізна зброя.
Хоча, на думку одного відомого політичного оглядача, як свідчать планові показники бюджету рашистської пітьми на 2026 рік, там не закладено жодних резервів на подолання економічних санкцій чи суттєвих втрат в енергетичній й промисловій галузях. Що свідчить про впевненість російських загарбників, що Тромб і К° зроблять усе, щоби ці прогнозні показники справдились.
Але не дає .😅😅😅