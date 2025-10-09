США потенційно можуть надати Україні зброю для "серйозної шкоди" РФ, - Вітакер

Сполучені Штати у майбутньому могли б передати Україні таке озброєння, яке здатне завдати "серйозної шкоди" Росії.

Про це посол США в НАТО Метью Вітакер заявив про це під час Ризької конференції, інформує Цензор.НЕТ.

Відповідаючи на запитання щодо перспектив надання Києву ракет Tomahawk, Вітакер зазначив, що не хоче "випереджати будь-які оголошення" з Білого дому.

За його словами, США мають "потужне озброєння", яке може завдати "серйозної шкоди в будь-якому місці та в будь-який час на наш вибір".

"Пріоритетний список потреб України, пакети допомоги, які зараз реалізуються у прискореному темпі, — це ще одне свідчення рішучості НАТО, наших союзників і Сполучених Штатів Америки. Адже йдеться не лише про системи протиповітряної оборони для захисту українців, а й про надзвичайно потужне озброєння, яке українці можуть безпосередньо застосовувати на полі бою", - пояснив дипломат.

Вітакер наголосив, що усі ці кроки посилюють тиск на диктатора РФ Володимира Путіна, щоб він зрештою сів за стіл переговорів про мир в Україні.

"Це [поставки] може змінити розрахунки. Але очевидно, що ми ще не дійшли до моменту, коли Володимир Путін вирішить, що настав час для переговорів. Як казав президент Трамп, у нас ще є чимало карт у рукаві.

Я думаю, його недавній оптимізм щодо того, що Україна цілком можливо зможе повернути території дещо сигналізує, і нам усім доведеться почекати й подивитися, куди це нас приведе. Але в кінцевому підсумку він просто хоче, щоб вбивства припинилися", - додав топдипломат США.

