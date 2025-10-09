США потенційно можуть надати Україні зброю для "серйозної шкоди" РФ, - Вітакер
Сполучені Штати у майбутньому могли б передати Україні таке озброєння, яке здатне завдати "серйозної шкоди" Росії.
Про це посол США в НАТО Метью Вітакер заявив про це під час Ризької конференції, інформує Цензор.НЕТ.
Відповідаючи на запитання щодо перспектив надання Києву ракет Tomahawk, Вітакер зазначив, що не хоче "випереджати будь-які оголошення" з Білого дому.
За його словами, США мають "потужне озброєння", яке може завдати "серйозної шкоди в будь-якому місці та в будь-який час на наш вибір".
"Пріоритетний список потреб України, пакети допомоги, які зараз реалізуються у прискореному темпі, — це ще одне свідчення рішучості НАТО, наших союзників і Сполучених Штатів Америки. Адже йдеться не лише про системи протиповітряної оборони для захисту українців, а й про надзвичайно потужне озброєння, яке українці можуть безпосередньо застосовувати на полі бою", - пояснив дипломат.
Вітакер наголосив, що усі ці кроки посилюють тиск на диктатора РФ Володимира Путіна, щоб він зрештою сів за стіл переговорів про мир в Україні.
"Це [поставки] може змінити розрахунки. Але очевидно, що ми ще не дійшли до моменту, коли Володимир Путін вирішить, що настав час для переговорів. Як казав президент Трамп, у нас ще є чимало карт у рукаві.
Я думаю, його недавній оптимізм щодо того, що Україна цілком можливо зможе повернути території дещо сигналізує, і нам усім доведеться почекати й подивитися, куди це нас приведе. Але в кінцевому підсумку він просто хоче, щоб вбивства припинилися", - додав топдипломат США.
1000 Тамагавків
100 F-16
200 AH-64
50 F-16
Я ще за Бухарестський договір не згадував....
...хоча, мабудь, такі завтра отримає тр Нобеля...поглядим.
- потенційно можуть надати
- схильні до цього рішення
- розпочаємо надання
- вже надали
могли би...
сподіваюся ...
але не більше цього!
Завдяки вам нас вже привело.
Це дійсно - грізна зброя.
Хоча, на думку одного відомого політичного оглядача, як свідчать планові показники бюджету рашистської пітьми на 2026 рік, там не закладено жодних резервів на подолання економічних санкцій чи суттєвих втрат в енергетичній й промисловій галузях. Що свідчить про впевненість російських загарбників, що Тромб і К° зроблять усе, щоби ці прогнозні показники справдились.