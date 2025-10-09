УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9378 відвідувачів онлайн
Новини Дозвіл на далекобійні удари по РФ
1 769 27

США потенційно можуть надати Україні зброю для "серйозної шкоди" РФ, - Вітакер

Посол США в НАТО Метью Вітакер

Сполучені Штати у майбутньому могли б передати Україні таке озброєння, яке здатне завдати "серйозної шкоди" Росії.

Про це посол США в НАТО Метью Вітакер заявив про це під час Ризької конференції, інформує Цензор.НЕТ.

Відповідаючи на запитання щодо перспектив надання Києву ракет Tomahawk, Вітакер зазначив, що не хоче "випереджати будь-які оголошення" з Білого дому.

За його словами, США мають "потужне озброєння", яке може завдати "серйозної шкоди в будь-якому місці та в будь-який час на наш вибір".

"Пріоритетний список потреб України, пакети допомоги, які зараз реалізуються у прискореному темпі, — це ще одне свідчення рішучості НАТО, наших союзників і Сполучених Штатів Америки. Адже йдеться не лише про системи протиповітряної оборони для захисту українців, а й про надзвичайно потужне озброєння, яке українці можуть безпосередньо застосовувати на полі бою", - пояснив дипломат.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна має бити вглиб території Росії західною зброєю, - резолюція Європарламенту

Вітакер наголосив, що усі ці кроки посилюють тиск на диктатора РФ Володимира Путіна, щоб він зрештою сів за стіл переговорів про мир в Україні.

"Це [поставки] може змінити розрахунки. Але очевидно, що ми ще не дійшли до моменту, коли Володимир Путін вирішить, що настав час для переговорів. Як казав президент Трамп, у нас ще є чимало карт у рукаві.

Я думаю, його недавній оптимізм щодо того, що Україна цілком можливо зможе повернути території дещо сигналізує, і нам усім доведеться почекати й подивитися, куди це нас приведе. Але в кінцевому підсумку він просто хоче, щоб вбивства припинилися", - додав топдипломат США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Томагавки" можуть змусити росіян протверезіти та сісти за стіл переговорів, - Зеленський

Автор: 

зброя (7777) росія (68307) США (24470) Томагавк (14) Удари по РФ (587) Вітакер Метью (27)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+9
Згадується анекдот про те, як чоловік міг потенційно мати 3 мільйони доларів, а найсправді мав лише трьох потенційних повій - жінку, тещу та доньку, які погодились би переспати з будь-ким за мільйон.
показати весь коментар
09.10.2025 18:04 Відповісти
+5
Казав пан, кожух дам, та й слово його тепле.
показати весь коментар
09.10.2025 18:08 Відповісти
+4
У недалекому майбутньому? чи після дощику в четвер
показати весь коментар
09.10.2025 18:06 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Згадується анекдот про те, як чоловік міг потенційно мати 3 мільйони доларів, а найсправді мав лише трьох потенційних повій - жінку, тещу та доньку, які погодились би переспати з будь-ким за мільйон.
показати весь коментар
09.10.2025 18:04 Відповісти
У недалекому майбутньому? чи після дощику в четвер
показати весь коментар
09.10.2025 18:06 Відповісти
Цей лев може в день з"їсти 20 кг мяса - може! - та хто ж йому дасть
показати весь коментар
09.10.2025 18:33 Відповісти
менше слів, більше зброї
показати весь коментар
09.10.2025 18:07 Відповісти
Казав пан, кожух дам, та й слово його тепле.
показати весь коментар
09.10.2025 18:08 Відповісти
Так, для початку...
1000 Тамагавків
100 F-16
200 AH-64
50 F-16
Я ще за Бухарестський договір не згадував....
показати весь коментар
09.10.2025 18:10 Відповісти
Ліпше F-22 Raptor найліпший винищувач в світі!!!
показати весь коментар
09.10.2025 18:13 Відповісти
... для початку (для перенавчання) прошу 1 шт і 1 шт "спарку"
показати весь коментар
09.10.2025 18:17 Відповісти
Поки що блаблабла!!! Чекаємо, весь час чекаємо коли рудий ідіот нарешті щось видасть розумне!!!!
показати весь коментар
09.10.2025 18:10 Відповісти
Дістали ви вже своєю потенцією.
показати весь коментар
09.10.2025 18:11 Відповісти
Україні не потрібна саме ДОПОМОГА від США. За бажання дійсно вирішити проблему агресивної поведінки кацапстану США мають лише відкрити власний ринок будь-яких озброєнь для своїх союзників по НАТО з числа країн ЄС, що не заборонено статутом альянсу. ЄС купує, наприклад, томагавки за ринковою ціною і складує у себе на пару тижнів. Придбані ракети стають власністю покупців. Куди і кому вони спрямовуються далі, Америку не має цікавити, бо Штати лише продавці. І ніякої ескалації з кацапстаном. Тільки бізнес.
показати весь коментар
09.10.2025 18:22 Відповісти
...надав би нарешті тр доста ******** пекельної зброї, так його дружбан би одумався нарешті, а тр би отримав свого омріяного Нобеля.
...хоча, мабудь, такі завтра отримає тр Нобеля...поглядим.
показати весь коментар
09.10.2025 18:22 Відповісти
⚡️Україна висуне Трампа на Нобелівську премію миру, якщо він передасть «Томагавки»
показати весь коментар
09.10.2025 18:25 Відповісти
а не передасть буде -
показати весь коментар
09.10.2025 18:28 Відповісти
На жаль, ці 4 речі при трампі - це 4 паралельні всесвіти, ніяк не пов'язані між собою:

- потенційно можуть надати

- схильні до цього рішення

- розпочаємо надання

- вже надали
показати весь коментар
09.10.2025 18:31 Відповісти
Палата №7, а Білий Дім.
показати весь коментар
09.10.2025 19:05 Відповісти
кожен "поважний" член команди Трампа - робить припущення.

могли би...
сподіваюся ...

але не більше цього!
показати весь коментар
09.10.2025 18:33 Відповісти
Потенциально... в принципе... теоретически...
показати весь коментар
09.10.2025 18:33 Відповісти
Це з 14-того року відомо . А можуть і не надати . Потужна держава , все можуть . Але найкраще в них виходить обсіратись і реабілітовувати терористів .
показати весь коментар
09.10.2025 18:35 Відповісти
Я думаю, його недавній оптимізм щодо того, що Україна цілком можливо зможе повернути території дещо сигналізує, і нам усім доведеться почекати й подивитися, куди це нас приведе Джерело: https://censor.net/ua/n3578802
Завдяки вам нас вже привело.
показати весь коментар
09.10.2025 18:37 Відповісти
Сподіватись на США безглузда і абсолютно провальна стратегія. Ну от знову Деменцій почав популістичну демагогію "томагавк продам, але хочу затверджувати цілі". Ну і навіщо нам томагавки які з без дозволу Деменція застосовувати не можливо? Краще вже "допилювати" власні вироби.
показати весь коментар
09.10.2025 18:37 Відповісти
Головна зброя для України-це справжній президент націаноналіст , а не те що видає себе за ,,гетьмана" позорисько всіх часів та народів. Те що розікрало , поплюндрувало ,зрадило Україну .
показати весь коментар
09.10.2025 18:37 Відповісти
З ******** ,,гетьманом не допоможуть ні які тамогавки, навіть ядерна зброя.. бо негідник все зробе як із Чонгаром, все пронюхає розкраде , а вину перекладе на патріотів на гшталт Червінського..
показати весь коментар
09.10.2025 18:47 Відповісти
Викиньте "потенційно можуть" і тоді буде про що розмовляти.
показати весь коментар
09.10.2025 18:49 Відповісти
Американські крилаті ракети "Tomahawk" ще на стадії проектування були розраховані на спорядження ядерними боєголовками. Максимальною поткжністю у 250 кілотон боєзаряду в тротиловому еквіваленті.
Це дійсно - грізна зброя.
Хоча, на думку одного відомого політичного оглядача, як свідчать планові показники бюджету рашистської пітьми на 2026 рік, там не закладено жодних резервів на подолання економічних санкцій чи суттєвих втрат в енергетичній й промисловій галузях. Що свідчить про впевненість російських загарбників, що Тромб і К° зроблять усе, щоби ці прогнозні показники справдились.
показати весь коментар
09.10.2025 19:11 Відповісти
який потенціал у трампо-імпотентів??
показати весь коментар
09.10.2025 19:13 Відповісти
 
 