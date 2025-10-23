УКР
США не погодили передачу Україні далекобійних ракет Tomahawk, - Трамп

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна не отримує ракети Tomahawk, оскільки потрібно щонайменше шість місяців, щоб навчитися керувати цими ракетами великої дальності.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Трамп заявив під час спілкування з журналістами.

"Із Tomahawk потрібна величезна крива навчання. Це дуже потужна зброя, дуже точна зброя, і, можливо, саме це робить її такою складною. Потрібен рік інтенсивних тренувань, щоб навчитися ним користуватися, і ми знаємо, як ним користуватися, і ми не збираємося навчати цього інших людей", — сказав політик.

Він наголосив,  що армія США не планує навчати військових інших країн, як застосовувати Tomahawk.

За словами Трампа, єдиний спосіб для України завдавати ударів ракетами Tomahawk - це якби США вистрілили цими снарядами.

"Вони дуже складні, тому єдиний спосіб вистрілити з "Томагавка" - це якщо ми вистрілимо в нього, а ми цього не зробимо", - наголосив очільник Білого дому.

Tomahawk для України - ключ до прискорення завершення війни, - The Times

Переговори України та США щодо передачі Tomahawk

6 жовтня Трамп заявив, що в певній мірі ухвалив рішення про постачання Tomahawk Україні, водночас підкресливши, що не хоче ескалації і перед остаточним рішенням хоче знати конкретні цілі їхнього застосування та маршрути польоту.

Раніше віцепрезидент США Джей Ді Венс підтвердив, що у Вашингтоні обговорюють можливість постачання Tomahawk, але остаточне рішення лишається за Трампом. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив, що під час зустрічі на полях Генасамблеї ООН президенти України й США торкалися питання зняття табу на постачання озброєнь.

8 жовтня Зеленський сказав журналістам, що під час зустрічі в Білому домі 18 серпня Трамп не відмовив у проханні щодо Tomahawk. 10 жовтня президент Росії Володимир Путін попередив, що у разі постачання цих ракет відповіддю Москви стане посилення системи ППО.

13 жовтня Трамп повідомив, що США можуть надіслати Tomahawk Україні, якщо Путін відмовиться від врегулювання. 16 жовтня президенти США та РФ провели телефонну розмову, під час якої, за словами Трампа, ідея постачання ракет не сподобалася Путіну.

17 жовтня під час зустрічі у Вашингтоні Зеленський підтвердив, що Трамп не сказав однозначного "ні", але й не дав прямого "так". 20 жовтня Зеленський зазначив, що європейські лідери розглядають можливість звернутися до Трампа з проханням дозволити використання Tomahawk Україні.

США дозволили Україні бити по Росії деякими видами далекобійних ракет, - WSJ

Що відомо про ракети Tomahawk 

Tomahawk — це американська далекобійна крилата ракета малої висоти, призначена для ураження наземних і — в деяких варіантах — морських цілей з високою точністю. Її серійне застосування почалось у 1980-х.

Основні технічні характеристики:

  • Швидкість: субзвукова, ≈ Mach 0.7 (приблизно 500–600 mph). 

  • Дальність: залежить від варіанту; сучасний Block IV/Block V має дальність у районі ~900 морських миль (≈1 600 км) або більше; точні межі частково класифіковані.

  • Бойова частина: одиночний унітарний бойовий заряд приблизно 450–1 000 lb класу (залежить від варіанта). Раніше існували й спеціальні (суббоєприпаси, навіть ядерний варіант у минулому). 

  • Навігація/наведення: комбінована - INS + GPS, TERCOM/DSMAC (рельєфна кореляція), а в блоках IV/V — двосторонній канал зв’язку для перенаведення, "лоутер" і можливість ретаргетування в польоті.

Tomahawk широко застосовували у низці конфліктів (Балкани 1990-ті, Ірак, Сирія, ін.), переважно для ударів по важливих наземних цілях. У 2020-х роках їх використовували також в операціях проти хуситів.

Tomahawk — потужна, перевірена часом крилата ракета з великою дальністю, високою точністю і здатністю перенаводитись у польоті. Для України її передача дала б можливість уражати віддалені цілі з високою точністю, але на практиці питання ускладнюють: пускові платформи, наявність запасів, політичні та стратегічні ризики, а також потреба в логістиці й підготовці.

Трамп Дональд (7485) Томагавк (57)
+2
Додай ще 24 години. А потім ще 2 тиждня. Це вам потрибно стільки часу, а козаки і за три місяці навчатся, як шо не швидще. Але то шо цей ХЕРант згідно Будапештського меморандума в не збирався їх передавати було зрозуміло відразу.
23.10.2025 06:49 Відповісти
+2
Брехло. Думали-думали, яку відмазку зліпити а в підсумку вийшов оцей кал.
23.10.2025 06:52 Відповісти
+2
не складніше чим Ф-16
23.10.2025 06:57 Відповісти
припустимо, що тобі дали томагавки, а як ти ці томагавки запускати збираєшся?
23.10.2025 07:21 Відповісти
Дев'ятеро людей загинули, ще п'ятеро дістали поранення внаслідок вибуху на заводі в місті Копейськ Челябинської області у Росії.
23.10.2025 06:58 Відповісти
Тобто японцi самi навчаються якось, а нам - нiяк не можна, бо навчатися ми очевидно не можемо... Мiг би щось краще придумати...
23.10.2025 06:59 Відповісти
Основные эксплуатанты https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9C%D0%A1_%D0%A1%D0%A8%D0%90 ВМС США
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Naval_ensign_of_the_United_Kingdom.svg?uselang=ru https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%92%D0%9C%D0%A1 Королевские ВМС
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Spain.svg?uselang=ru https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9C%D0%A1_%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8 ВМС Испании
23.10.2025 07:01 Відповісти
Лiдор мокродупий... До цего остолопа його попередники могли i в Афган, i у В`етнам вiдсилати своiх iнструкторiв... А кацапы й заре не стидаються трампа , бо ынiвськi iнструктори не один вже зажмурений у нас... 100500 , трамп - лiдор.
23.10.2025 07:00 Відповісти
На все треба час, все буде
23.10.2025 07:00 Відповісти
Трамп не планував, не планує, і не збирається давати Tomahawk Україні.
Трамп був банкротом. Його врятували позики та інвестиції від російської мафії і російских олігархів, які контролювалися кремлем.
Тому Трамп відробляє путіну ще з 2016 го року.
Відповідно кремль, на всіх виборах підігрував Трампу.
23.10.2025 07:01 Відповісти
Пора рiдкоземельний контракт розiрвати, бо амер спецам з рiк тре навчатися у нашоi корупцiйноi номенклатури.
23.10.2025 07:04 Відповісти
ЗЫ... тiпо, класти лавэ по карманам не вiд видобутку, а вiд вскришi. Тому, тiльки но дорився до корисноi копалини, ТУТ ЖЕ ii заривай, та роби нову вскришу.
23.10.2025 07:09 Відповісти
Треба тимчасово перевести тих, хто вміє, до складу ЗСУ.
23.10.2025 07:09 Відповісти
ідіот він і в америці ідіот
23.10.2025 07:14 Відповісти
Потужно стромив мохнорилому Бубочек в зад Томагавка, вын тепер там поруч з Тауросом.
23.10.2025 07:18 Відповісти
В 2022му Хаймарсам навчились за півтора місяці. Томагавками- ну максимум три-три з половиною. Причому розпочати навчатись можна було ще місяць тому….
23.10.2025 07:23 Відповісти
 
 