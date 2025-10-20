Tomahawk для України - ключ до прискорення завершення війни, - The Times

Зустріч президента України Володимира Зеленського з Дональдом Трампом у Білому домі завершилася без конкретних результатів щодо постачання ракет Tomahawk. Зеленський покинув Білий дім розчарованим.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Times.

Після вітання Трампа з угодою про мир у Газі Зеленський сподівався переконати його надати США ракети, здатні прискорити завершення війни між Росією та Україною. Проте Трамп відмовився, пояснивши, що США потребують цих ракет для власного захисту. Його позиція здавалася більш м’якою стосовно Росії після недавньої телефонної розмови з Путіним, який нібито готовий покласти край війні.

Редакційна колегія The Times зазначає, що зараз не час залишати Україну "в підвішеному стані". Постачання Tomahawk у достатній кількості могло б примусити Росію до миру на умовах, які не ставлять Україну у невигідне становище. Ракети здатні вражати бази для пуску ракет та дронів, які Росія використовує для атак по Україні, а також ключові нафтові та газові об’єкти, необхідні для воєнної машини Кремля.

Газета підкреслює, що без таких поставок війна і вбивства можуть затягнутися ще на одну криваву зиму.

Розмова Трампа з Путіним і "Томагавки" для України

16 жовтня 2025 року Трамп провів розмову із російським диктатором.

Путін сказав Трампу, що "Томагавки" не змінять ситуації на полі бою в Україні.

Сторони домовилися про зустріч у Будапешті для обговорення припинення російсько-української війни.

Президент Володимир Зеленський заявив, що під час зустрічі президент США Дональд Трамп не сказав "ні" щодо можливості надання Україні далекобійних ракет Tomahawk, але водночас і не сказав "так".

Трамп заявив, що США не можуть передати всю зброю Україні, яку вона хоче отримати.

