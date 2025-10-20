УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10698 відвідувачів онлайн
Новини Ракети Tomahawk для України
1 799 18

Tomahawk для України - ключ до прискорення завершення війни, - The Times

Україна потребує Tomahawk

Зустріч президента України Володимира Зеленського з Дональдом Трампом у Білому домі завершилася без конкретних результатів щодо постачання ракет Tomahawk. Зеленський покинув Білий дім розчарованим.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Times.

Після вітання Трампа з угодою про мир у Газі Зеленський сподівався переконати його надати США ракети, здатні прискорити завершення війни між Росією та Україною. Проте Трамп відмовився, пояснивши, що США потребують цих ракет для власного захисту. Його позиція здавалася більш м’якою стосовно Росії після недавньої телефонної розмови з Путіним, який нібито готовий покласти край війні.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Редакційна колегія The Times зазначає, що зараз не час залишати Україну "в підвішеному стані". Постачання Tomahawk у достатній кількості могло б примусити Росію до миру на умовах, які не ставлять Україну у невигідне становище. Ракети здатні вражати бази для пуску ракет та дронів, які Росія використовує для атак по Україні, а також ключові нафтові та газові об’єкти, необхідні для воєнної машини Кремля.

Газета підкреслює, що без таких поставок війна і вбивства можуть затягнутися ще на одну криваву зиму.

Розмова Трампа з Путіним і "Томагавки" для України

16 жовтня 2025 року Трамп провів розмову із російським диктатором.

Путін сказав Трампу, що "Томагавки" не змінять ситуації на полі бою в Україні.

Сторони домовилися про зустріч у Будапешті для обговорення припинення російсько-української війни.

Президент Володимир Зеленський заявив, що під час зустрічі президент США Дональд Трамп не сказав "ні" щодо можливості надання Україні далекобійних ракет Tomahawk, але водночас і не сказав "так".

Трамп заявив, що США не можуть передати всю зброю Україні, яку вона хоче отримати.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп не передає Україні Tomahawk, бо не хоче ескалації перед зустріччю з Путіним, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (25884) Трамп Дональд (7444) Томагавк (53)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+3
Либо они полные идиоты, либо намеренно лгут что это остановит войну. Это журналисты, значит скорее всего и то и другое.
показати весь коментар
20.10.2025 13:23 Відповісти
+3
ти ідіот. Може тобі взагалі краще не стріляти по рузкіх і дати їм "спокійно" нас знищити без напрягу? А то не дай бог ще образяться і тоді ЯЗ
показати весь коментар
20.10.2025 13:24 Відповісти
+2
Вчора дивився Тєлєрамарафєт. Там ведучий спілкувався з товаришем Мусієнко про томагавки. Мені було дуже не понятно, чого він не спитає Мусієнка, а нафіга нам взагалі томагавки, коли є фламінго. Навіщо нам старі ракети, коли є набагато крутіші нові. Чи там їм темники пишуть тим марафонівцям, що можна питатьь, а що ні? Про Міндіча ніразу по марафону не слишав. Може того Міндіча і не існує в природі?
показати весь коментар
20.10.2025 13:20 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Томагавки можуть гарно присадити рашку - Трамп не дасть
показати весь коментар
20.10.2025 13:20 Відповісти
Вчора дивився Тєлєрамарафєт. Там ведучий спілкувався з товаришем Мусієнко про томагавки. Мені було дуже не понятно, чого він не спитає Мусієнка, а нафіга нам взагалі томагавки, коли є фламінго. Навіщо нам старі ракети, коли є набагато крутіші нові. Чи там їм темники пишуть тим марафонівцям, що можна питатьь, а що ні? Про Міндіча ніразу по марафону не слишав. Може того Міндіча і не існує в природі?
показати весь коментар
20.10.2025 13:20 Відповісти
Це неправда, Томагавки мають технологію Стелс, Фламінго ж дуже легко збити
показати весь коментар
20.10.2025 13:23 Відповісти
не правда, не мають томагавки технології стелс. але мають змогу літати на наднизьких висотах, під 30м, а то і нижче і огинати рельєф місцевості, а також виконувати оптичне розпізнавання місцевості для геолокації і того ж огинання рельєфу.
показати весь коментар
20.10.2025 13:35 Відповісти
Справа не в томагавках. 50 чи сто штук нічого не змінять у війні, але в путіна буде чудова нагода застосувати тактичну ядерку. Комусь з великих дядь кортить подивитись що буде як використовувати ядерну зброю у ******** війні.
показати весь коментар
20.10.2025 13:22 Відповісти
ти ідіот. Може тобі взагалі краще не стріляти по рузкіх і дати їм "спокійно" нас знищити без напрягу? А то не дай бог ще образяться і тоді ЯЗ
показати весь коментар
20.10.2025 13:24 Відповісти
Ні.Для перемоги має сенс лиш прямий вступ європи або сша у війну, але цього не буде очевидно. Отже нам потрібна негайна зупинка війни щоб зберегти те що залишилось від україни. І зеля має не томагавки просити а просити трампа щоб він посприяв закінченнюю війни. Тому що з кожним роком переговірна позиція України погіршується. І складається враження що війна іде лише за те щоб зеля і компанія подовше посиділи при владі.
показати весь коментар
20.10.2025 13:28 Відповісти
Він може і так її застосувати. І нічого йому не буде. Хочеш сюрприз? Якщо ***** навіть по Києву влупить ядеркой, то ні-чо-го не буде йому. Не буде третьяй міровой ядерной війни. Бо в Європі і США сидять самі кукуолди. Скажуть мовляв та і *** його в *** ту Україну. Головне, що не нас.
показати весь коментар
20.10.2025 13:28 Відповісти
Про застосування ядерної зброї вже писали сто разів і сто разів попередили *****. Україна у відповідь може нанести не менш потужний удар. Є у орків АЭС, та легко виготовити брудні заряди і на фламінго і на дрони щоб перетворити Москву на пустелю. Головне чого не дають ракет та дозволу бити по оркостану - показ на весь світ неспроможності ппо раші. Цей антирейтинг буде останньою краплею у міфі про велич та міць другої армії світу. Ось цього пуйло не може допустити.
показати весь коментар
20.10.2025 13:29 Відповісти
А чому ж тауруси не дають? Чи інші крилаті ракети які є у франції італії наших потужних партнерів. Може не хочуть ризикувати що прилетить у відповідь. І ясно що ні британія ні сша не будуть ризикувати глобальною ядерною війною. А от Україна дуже підходяща жертва ,нікому не шкода.
показати весь коментар
20.10.2025 13:42 Відповісти
Либо они полные идиоты, либо намеренно лгут что это остановит войну. Это журналисты, значит скорее всего и то и другое.
показати весь коментар
20.10.2025 13:23 Відповісти
то ти кацтроль, або і те і інше
показати весь коментар
20.10.2025 13:45 Відповісти
Та ніхто їх не дасть, ключ до реального завершення війни - своя ядерна зброя
показати весь коментар
20.10.2025 13:27 Відповісти
Войну могли бы остановить баллистические ракеты Гром-2 (Сапсан). Только на 2020-2021 гг. их было запланировано выпустить 200 шт. Они бы превратили мааацквабад в Хиросиму или в Сектор Газа. Но Янелох их закатал в асфальт по прямому приказу }{уйла.
показати весь коментар
20.10.2025 13:37 Відповісти
"Постачання Tomahawk у достатній кількості могло б примусити..."

Ага, у достатній кількості - штук по 100 в місяць протягом року. А в реальності буде максимум 10 ракет на весь час чисто протестувати кацапське ППО - і далі нові розмови про нову "чудо-зброю", яка вже точно "прискорить завершення війни", в той час як кацапи як наносили регулярні масовані ракетні удари, так і наноситимуть.
показати весь коментар
20.10.2025 13:57 Відповісти
Україна знищила 40% світової бензокілки (так пишуть). Це тисячі дронів. Кацапи навіть не почухалися. А якщо США дасть 20 ракет зі своїх 74 штук, це звичайно змусить кацапів задерти вгору лапи. Причому скоріше за все більшість із них зіб'ють. Розумію що це символічна підтримка, але багато реальних зомбі із секти Томагавка.
показати весь коментар
20.10.2025 14:14 Відповісти
 
 