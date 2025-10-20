РУС
Новости Ракеты Tomahawk для Украины
2 012 19

Tomahawk для Украины - ключ к ускорению завершения войны, - The Times

Украина нуждается в Tomahawk

Встреча президента Украины Владимира Зеленского с Дональдом Трампом в Белом доме завершилась без конкретных результатов по поставкам ракет Tomahawk. Зеленский покинул Белый дом разочарованным.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Times.

После поздравления Трампа с соглашением о мире в Газе Зеленский надеялся убедить его предоставить США ракеты, способные ускорить завершение войны между Россией и Украиной. Однако Трамп отказался, объяснив, что США нуждаются в этих ракетах для собственной защиты. Его позиция казалась более мягкой по отношению к России после недавнего телефонного разговора с Путиным, который якобы готов положить конец войне.

Редакционная коллегия The Times отмечает, что сейчас не время оставлять Украину "в подвешенном состоянии". Поставка Tomahawk в достаточном количестве могла бы принудить Россию к миру на условиях, которые не ставят Украину в невыгодное положение. Ракеты способны поражать базы для пуска ракет и дронов, которые Россия использует для атак по Украине, а также ключевые нефтяные и газовые объекты, необходимые для военной машины Кремля.

Газета подчеркивает, что без таких поставок война и убийства могут затянуться еще на одну кровавую зиму.

Разговор Трампа с Путиным и "Томагавки" для Украины

16 октября 2025 года Трамп провел разговор с российским диктатором.

Путин сказал Трампу, что "Томагавки" не изменят ситуацию на поле боя в Украине.

Стороны договорились о встрече в Будапеште для обсуждения прекращения российско-украинской войны.

Президент Владимир Зеленский заявил, что во время встречи президент США Дональд Трамп не сказал "нет" о возможности предоставления Украине дальнобойных ракет Tomahawk, но в то же время и не сказал "да".

Трамп заявил, что США не могут передать все оружие Украине, которое она хочет получить.

Автор: 

Зеленский Владимир (22321) Трамп Дональд (6888) Томагавк (48)
Топ комментарии
+4
Либо они полные идиоты, либо намеренно лгут что это остановит войну. Это журналисты, значит скорее всего и то и другое.
20.10.2025 13:23 Ответить
+3
ти ідіот. Може тобі взагалі краще не стріляти по рузкіх і дати їм "спокійно" нас знищити без напрягу? А то не дай бог ще образяться і тоді ЯЗ
20.10.2025 13:24 Ответить
+2
Вчора дивився Тєлєрамарафєт. Там ведучий спілкувався з товаришем Мусієнко про томагавки. Мені було дуже не понятно, чого він не спитає Мусієнка, а нафіга нам взагалі томагавки, коли є фламінго. Навіщо нам старі ракети, коли є набагато крутіші нові. Чи там їм темники пишуть тим марафонівцям, що можна питатьь, а що ні? Про Міндіча ніразу по марафону не слишав. Може того Міндіча і не існує в природі?
20.10.2025 13:20 Ответить
Томагавки можуть гарно присадити рашку - Трамп не дасть
20.10.2025 13:20 Ответить
Вчора дивився Тєлєрамарафєт. Там ведучий спілкувався з товаришем Мусієнко про томагавки. Мені було дуже не понятно, чого він не спитає Мусієнка, а нафіга нам взагалі томагавки, коли є фламінго. Навіщо нам старі ракети, коли є набагато крутіші нові. Чи там їм темники пишуть тим марафонівцям, що можна питатьь, а що ні? Про Міндіча ніразу по марафону не слишав. Може того Міндіча і не існує в природі?
20.10.2025 13:20 Ответить
Це неправда, Томагавки мають технологію Стелс, Фламінго ж дуже легко збити
20.10.2025 13:23 Ответить
не правда, не мають томагавки технології стелс. але мають змогу літати на наднизьких висотах, під 30м, а то і нижче і огинати рельєф місцевості, а також виконувати оптичне розпізнавання місцевості для геолокації і того ж огинання рельєфу.
20.10.2025 13:35 Ответить
Справа не в томагавках. 50 чи сто штук нічого не змінять у війні, але в путіна буде чудова нагода застосувати тактичну ядерку. Комусь з великих дядь кортить подивитись що буде як використовувати ядерну зброю у ******** війні.
20.10.2025 13:22 Ответить
ти ідіот. Може тобі взагалі краще не стріляти по рузкіх і дати їм "спокійно" нас знищити без напрягу? А то не дай бог ще образяться і тоді ЯЗ
20.10.2025 13:24 Ответить
Ні.Для перемоги має сенс лиш прямий вступ європи або сша у війну, але цього не буде очевидно. Отже нам потрібна негайна зупинка війни щоб зберегти те що залишилось від україни. І зеля має не томагавки просити а просити трампа щоб він посприяв закінченнюю війни. Тому що з кожним роком переговірна позиція України погіршується. І складається враження що війна іде лише за те щоб зеля і компанія подовше посиділи при владі.
20.10.2025 13:28 Ответить
Він може і так її застосувати. І нічого йому не буде. Хочеш сюрприз? Якщо ***** навіть по Києву влупить ядеркой, то ні-чо-го не буде йому. Не буде третьяй міровой ядерной війни. Бо в Європі і США сидять самі кукуолди. Скажуть мовляв та і *** його в *** ту Україну. Головне, що не нас.
20.10.2025 13:28 Ответить
Про застосування ядерної зброї вже писали сто разів і сто разів попередили *****. Україна у відповідь може нанести не менш потужний удар. Є у орків АЭС, та легко виготовити брудні заряди і на фламінго і на дрони щоб перетворити Москву на пустелю. Головне чого не дають ракет та дозволу бити по оркостану - показ на весь світ неспроможності ппо раші. Цей антирейтинг буде останньою краплею у міфі про велич та міць другої армії світу. Ось цього пуйло не може допустити.
20.10.2025 13:29 Ответить
А чому ж тауруси не дають? Чи інші крилаті ракети які є у франції італії наших потужних партнерів. Може не хочуть ризикувати що прилетить у відповідь. І ясно що ні британія ні сша не будуть ризикувати глобальною ядерною війною. А от Україна дуже підходяща жертва ,нікому не шкода.
20.10.2025 13:42 Ответить
Либо они полные идиоты, либо намеренно лгут что это остановит войну. Это журналисты, значит скорее всего и то и другое.
20.10.2025 13:23 Ответить
то ти кацтроль, або і те і інше
20.10.2025 13:45 Ответить
то чого тоді у всіх такий переляк?

- ваш трамп наляканий, навіть 20-50 томагавків не дасть
- путін наляканий, що аж сам подзвонив через 20-50 томагавків
- мєдвєдєви і інша ******* аж з піною погрожували атвєткай ?

Звісно, якщо томагавками лупити по Криму чи прифронтовим ру-регіонах, толку 0.

Але мінуснути 1-2 найбільші морські термінали параші - це задача підйомна для 20-50 ракет, а економіка росії на це - спасибі не скаже
20.10.2025 14:23 Ответить
Та ніхто їх не дасть, ключ до реального завершення війни - своя ядерна зброя
20.10.2025 13:27 Ответить
Войну могли бы остановить баллистические ракеты Гром-2 (Сапсан). Только на 2020-2021 гг. их было запланировано выпустить 200 шт. Они бы превратили мааацквабад в Хиросиму или в Сектор Газа. Но Янелох их закатал в асфальт по прямому приказу }{уйла.
20.10.2025 13:37 Ответить
"Постачання Tomahawk у достатній кількості могло б примусити..."

Ага, у достатній кількості - штук по 100 в місяць протягом року. А в реальності буде максимум 10 ракет на весь час чисто протестувати кацапське ППО - і далі нові розмови про нову "чудо-зброю", яка вже точно "прискорить завершення війни", в той час як кацапи як наносили регулярні масовані ракетні удари, так і наноситимуть.
20.10.2025 13:57 Ответить
Україна знищила 40% світової бензокілки (так пишуть). Це тисячі дронів. Кацапи навіть не почухалися. А якщо США дасть 20 ракет зі своїх 74 штук, це звичайно змусить кацапів задерти вгору лапи. Причому скоріше за все більшість із них зіб'ють. Розумію що це символічна підтримка, але багато реальних зомбі із секти Томагавка.
20.10.2025 14:14 Ответить
 
 