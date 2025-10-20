Tomahawk для Украины - ключ к ускорению завершения войны, - The Times
Встреча президента Украины Владимира Зеленского с Дональдом Трампом в Белом доме завершилась без конкретных результатов по поставкам ракет Tomahawk. Зеленский покинул Белый дом разочарованным.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Times.
После поздравления Трампа с соглашением о мире в Газе Зеленский надеялся убедить его предоставить США ракеты, способные ускорить завершение войны между Россией и Украиной. Однако Трамп отказался, объяснив, что США нуждаются в этих ракетах для собственной защиты. Его позиция казалась более мягкой по отношению к России после недавнего телефонного разговора с Путиным, который якобы готов положить конец войне.
Редакционная коллегия The Times отмечает, что сейчас не время оставлять Украину "в подвешенном состоянии". Поставка Tomahawk в достаточном количестве могла бы принудить Россию к миру на условиях, которые не ставят Украину в невыгодное положение. Ракеты способны поражать базы для пуска ракет и дронов, которые Россия использует для атак по Украине, а также ключевые нефтяные и газовые объекты, необходимые для военной машины Кремля.
Газета подчеркивает, что без таких поставок война и убийства могут затянуться еще на одну кровавую зиму.
Разговор Трампа с Путиным и "Томагавки" для Украины
16 октября 2025 года Трамп провел разговор с российским диктатором.
Путин сказал Трампу, что "Томагавки" не изменят ситуацию на поле боя в Украине.
Стороны договорились о встрече в Будапеште для обсуждения прекращения российско-украинской войны.
Президент Владимир Зеленский заявил, что во время встречи президент США Дональд Трамп не сказал "нет" о возможности предоставления Украине дальнобойных ракет Tomahawk, но в то же время и не сказал "да".
Трамп заявил, что США не могут передать все оружие Украине, которое она хочет получить.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
- ваш трамп наляканий, навіть 20-50 томагавків не дасть
- путін наляканий, що аж сам подзвонив через 20-50 томагавків
- мєдвєдєви і інша ******* аж з піною погрожували атвєткай ?
Звісно, якщо томагавками лупити по Криму чи прифронтовим ру-регіонах, толку 0.
Але мінуснути 1-2 найбільші морські термінали параші - це задача підйомна для 20-50 ракет, а економіка росії на це - спасибі не скаже
Ага, у достатній кількості - штук по 100 в місяць протягом року. А в реальності буде максимум 10 ракет на весь час чисто протестувати кацапське ППО - і далі нові розмови про нову "чудо-зброю", яка вже точно "прискорить завершення війни", в той час як кацапи як наносили регулярні масовані ракетні удари, так і наноситимуть.