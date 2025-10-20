Tomahawk для Украины - ключ к ускорению завершения войны, - The Times

Встреча президента Украины Владимира Зеленского с Дональдом Трампом в Белом доме завершилась без конкретных результатов по поставкам ракет Tomahawk. Зеленский покинул Белый дом разочарованным.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Times.

После поздравления Трампа с соглашением о мире в Газе Зеленский надеялся убедить его предоставить США ракеты, способные ускорить завершение войны между Россией и Украиной. Однако Трамп отказался, объяснив, что США нуждаются в этих ракетах для собственной защиты. Его позиция казалась более мягкой по отношению к России после недавнего телефонного разговора с Путиным, который якобы готов положить конец войне.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Редакционная коллегия The Times отмечает, что сейчас не время оставлять Украину "в подвешенном состоянии". Поставка Tomahawk в достаточном количестве могла бы принудить Россию к миру на условиях, которые не ставят Украину в невыгодное положение. Ракеты способны поражать базы для пуска ракет и дронов, которые Россия использует для атак по Украине, а также ключевые нефтяные и газовые объекты, необходимые для военной машины Кремля.

Газета подчеркивает, что без таких поставок война и убийства могут затянуться еще на одну кровавую зиму.

Разговор Трампа с Путиным и "Томагавки" для Украины

16 октября 2025 года Трамп провел разговор с российским диктатором.

Путин сказал Трампу, что "Томагавки" не изменят ситуацию на поле боя в Украине.

Стороны договорились о встрече в Будапеште для обсуждения прекращения российско-украинской войны.

Президент Владимир Зеленский заявил, что во время встречи президент США Дональд Трамп не сказал "нет" о возможности предоставления Украине дальнобойных ракет Tomahawk, но в то же время и не сказал "да".

Трамп заявил, что США не могут передать все оружие Украине, которое она хочет получить.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп не передает Украине Tomahawk, потому что не хочет эскалации перед встречей с Путиным, - Зеленский