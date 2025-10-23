США не согласовали передачу Украине дальнобойных ракет Tomahawk - чтобы научиться пользоваться ими нужно не менее шести месяцев, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина не получает ракеты Tomahawk, поскольку нужно минимум шесть месяцев, чтобы научиться управлять этими ракетами большой дальности.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Трамп заявил во время общения с журналистами.

"С Tomahawk нужна огромная кривая обучения. Это очень мощное оружие, очень точное оружие, и, возможно, именно это делает его таким сложным. Нужен год интенсивных тренировок, чтобы научиться им пользоваться, и мы знаем, как им пользоваться, и мы не собираемся обучать этому других людей", - сказал политик.

Он подчеркнул, что армия США не планирует обучать военных других стран, как применять Tomahawk.

По словам Трампа, единственный способ для Украины наносить удары ракетами Tomahawk - это если бы США выстрелили этими снарядами.

"Они очень сложные, поэтому единственный способ выстрелить из "Томагавка" - это если мы выстрелим в него, а мы этого не сделаем", - подчеркнул глава Белого дома.

Переговоры Украины и США о передаче Tomahawk

6 октября Трамп заявил, что в определенной степени принял решение о поставках Tomahawk Украине, одновременно подчеркнув, что не хочет эскалации и перед окончательным решением хочет знать конкретные цели их применения и маршруты полета.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс подтвердил, что в Вашингтоне обсуждают возможность поставки Tomahawk, но окончательное решение остается за Трампом. Министр иностранных дел Андрей Сибига сообщил, что во время встречи на полях Генассамблеи ООН президенты Украины и США касались вопроса снятия табу на поставки вооружений.

8 октября Зеленский сказал журналистам, что во время встречи в Белом доме 18 августа Трамп не отказал в просьбе по Tomahawk. 10 октября президент России Владимир Путин предупредил, что в случае поставки этих ракет ответом Москвы станет усиление системы ПВО.

13 октября Трамп сообщил, что США могут отправить Tomahawk Украине, если Путин откажется от урегулирования. 16 октября президенты США и РФ провели телефонный разговор, во время которого, по словам Трампа, идея поставки ракет не понравилась Путину.

17 октября во время встречи в Вашингтоне Зеленский подтвердил, что Трамп не сказал однозначного "нет", но и не дал прямого "да". 20 октября Зеленский отметил, что европейские лидеры рассматривают возможность обратиться к Трампу с просьбой разрешить использование Tomahawk Украине.

