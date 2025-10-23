РУС
Новости Ракеты Tomahawk для Украины
4 671 87

США не согласовали передачу Украине дальнобойных ракет Tomahawk - чтобы научиться пользоваться ими нужно не менее шести месяцев, - Трамп

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина не получает ракеты Tomahawk, поскольку нужно минимум шесть месяцев, чтобы научиться управлять этими ракетами большой дальности.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Трамп заявил во время общения с журналистами.

"С Tomahawk нужна огромная кривая обучения. Это очень мощное оружие, очень точное оружие, и, возможно, именно это делает его таким сложным. Нужен год интенсивных тренировок, чтобы научиться им пользоваться, и мы знаем, как им пользоваться, и мы не собираемся обучать этому других людей", - сказал политик.

Он подчеркнул, что армия США не планирует обучать военных других стран, как применять Tomahawk.

По словам Трампа, единственный способ для Украины наносить удары ракетами Tomahawk - это если бы США выстрелили этими снарядами.

"Они очень сложные, поэтому единственный способ выстрелить из "Томагавка" - это если мы выстрелим в него, а мы этого не сделаем", - подчеркнул глава Белого дома.

Переговоры Украины и США о передаче Tomahawk

6 октября Трамп заявил, что в определенной степени принял решение о поставках Tomahawk Украине, одновременно подчеркнув, что не хочет эскалации и перед окончательным решением хочет знать конкретные цели их применения и маршруты полета.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс подтвердил, что в Вашингтоне обсуждают возможность поставки Tomahawk, но окончательное решение остается за Трампом. Министр иностранных дел Андрей Сибига сообщил, что во время встречи на полях Генассамблеи ООН президенты Украины и США касались вопроса снятия табу на поставки вооружений.

8 октября Зеленский сказал журналистам, что во время встречи в Белом доме 18 августа Трамп не отказал в просьбе по Tomahawk. 10 октября президент России Владимир Путин предупредил, что в случае поставки этих ракет ответом Москвы станет усиление системы ПВО.

13 октября Трамп сообщил, что США могут отправить Tomahawk Украине, если Путин откажется от урегулирования. 16 октября президенты США и РФ провели телефонный разговор, во время которого, по словам Трампа, идея поставки ракет не понравилась Путину.

17 октября во время встречи в Вашингтоне Зеленский подтвердил, что Трамп не сказал однозначного "нет", но и не дал прямого "да". 20 октября Зеленский отметил, что европейские лидеры рассматривают возможность обратиться к Трампу с просьбой разрешить использование Tomahawk Украине.

Трамп Дональд (6929) Томагавк (53)
+14
Додай ще 24 години. А потім ще 2 тиждня. Це вам потрибно стільки часу, а козаки і за три місяці навчатся, як шо не швидще. Але то шо цей ХЕРант згідно Будапештського меморандума в не збирався їх передавати було зрозуміло відразу.
23.10.2025 06:49 Ответить
+14
Трамп не планував, не планує, і не збирається давати Tomahawk Україні.
Трамп був банкротом. Його врятували позики та інвестиції від російської мафії і російских олігархів, які контролювалися кремлем.
Тому Трамп відробляє путіну ще з 2016 го року.
Відповідно кремль, на всіх виборах підігрував Трампу.
23.10.2025 07:01 Ответить
+10
Брехло. Думали-думали, яку відмазку зліпити а в підсумку вийшов оцей кал.
23.10.2025 06:52 Ответить
припустимо, що тобі дали томагавки, а як ти ці томагавки запускати збираєшся?
23.10.2025 07:21 Ответить
Для того шоб задати саме таке запитання треба бути повним виборцем Ze та Слуг *****.
23.10.2025 07:27 Ответить
потужна відповідь в тебе, прямо як у зевиборця. ну так чим або як ти томагавки збираєшся запускати?
23.10.2025 07:32 Ответить
Добре адепт zeленой ооси у очи, з урахуванням того шо ти тут народився 10 жовтня та ще дуже розумово відсталий у розумовому розвітку поясню - саме так, як їх використовували індіанці племен крі, шошонів, черноногих, сіу, апачів та семінолів тощо. А саме - металі у ворога з невеликой відстані.
23.10.2025 07:40 Ответить
ти дебіл? так би одразу й написав.
23.10.2025 07:42 Ответить
Для того шоб задати саме таке запитання треба бути повним виборцем Ze та Слуг *****. Або смердючим росияніном шо взагалі то майже одне і теж. Ти до яих відносишся?
23.10.2025 07:44 Ответить
не старайся, з тобою все зрозуміло вже. діагноз вірний.

замість відповіді на нормальне питання ти тут висрався, і думаєш що ти герой.
23.10.2025 07:50 Ответить
Кацап (чуваш) твоє запииання ти вважаеш нормальним?
23.10.2025 07:52 Ответить
Його знову переклинило, не звертай уваги на хворого
23.10.2025 08:56 Ответить
Їх можна запускати із залізничної платформи - слід лише козлики збити для підставки. По два козлики на рокіту.
23.10.2025 08:37 Ответить
А в будапешстському прописані заобовязанні передачі зброї?
23.10.2025 07:40 Ответить
Оооо, найн найн. Там прописана гарантія територіальной цілосності України в обмін на ВІДКАЗ та передачу Параші ЯЗ.
23.10.2025 07:47 Ответить
Немає там ніяких гарантій.Просто обіцянка "поважати" і уразі чого провести консультації.І все.Аде українцям хочеться вірити що їм хтось щось винен та заобовязаний
23.10.2025 08:23 Ответить
Старий, я тебе поважаю, вважаю однодумцем-реалістом. Але в цьому пості ти трохи відірвався від реальності Так що тут ставлю лайк тому, хто тебе виправив
23.10.2025 08:42 Ответить
якщо переклад його слів точний, - він не планує взагалі НІКОЛИ передавати топори Україні, бо "навчати нікого не планують, і єдиний варіант - сша мають запустити самі"...
23.10.2025 07:51 Ответить
а чому брехло? в тебе є інструкція по запуску томагавків?
а пускова установка є?

томагавки не дають, бо вони можуть нести ядерну боєголовку
23.10.2025 07:30 Ответить
Дурня повна, ядерні заряди багато що може нести. Навіть снаряди, наприклад 203 мм "Піона".
23.10.2025 07:44 Ответить
добре. сша дають снаряди до піона?
23.10.2025 07:48 Ответить
Не звертайте увагу, це рлзумово недоразвинений кацапський бот який вилупився тут 10 жовтня.
23.10.2025 07:50 Ответить
То тобі вже яо потрібне?
23.10.2025 08:24 Ответить
Спічрайтер Трампа-ти?
23.10.2025 07:49 Ответить
Вологодський, ти тут план прийшов собі виконувати?
23.10.2025 07:51 Ответить
а що тобі не сподобалось в моєму запитанні?
23.10.2025 07:53 Ответить
ф-016 можуть нести томагафки?
23.10.2025 08:23 Ответить
не знаю
23.10.2025 08:25 Ответить
можуть. але навіщо нам томагавки коли в нас є розовий фламінго?
23.10.2025 08:28 Ответить
серйозно, нам все потрібно, але ж щоб отримати томагавки, треба дуже серйозно попрацювати, а наше мзс де воно взагалі? в сша літає домовлятися завхоз ОП. Зе взагалі трампа трохи не побив в овальному кабінеті.
23.10.2025 08:53 Ответить
не фантазуйте. ніколи ми нічого не отримаємо при зеленському від трампа. це ж не Порошенко.
23.10.2025 08:57 Ответить
я це саме кажу.
23.10.2025 08:58 Ответить
не складніше чим Ф-16
23.10.2025 06:57 Ответить
Дев'ятеро людей загинули, ще п'ятеро дістали поранення внаслідок вибуху на заводі в місті Копейськ Челябинської області у Росії.
23.10.2025 06:58 Ответить
Тобто японцi самi навчаються якось, а нам - нiяк не можна, бо навчатися ми очевидно не можемо... Мiг би щось краще придумати...
23.10.2025 06:59 Ответить
Основные эксплуатанты https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9C%D0%A1_%D0%A1%D0%A8%D0%90 ВМС США
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Naval_ensign_of_the_United_Kingdom.svg?uselang=ru https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%92%D0%9C%D0%A1 Королевские ВМС
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Spain.svg?uselang=ru https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9C%D0%A1_%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8 ВМС Испании
23.10.2025 07:01 Ответить
У узбеків прислів"я є: "Коли хочуть убить собаку - починають кричать, що вона сказилася...". Тут - те саме... Коли Трамп не хоче давать "Томагавки" - починає белькотіть, що українці не здатні навчиться користуваться цією зброєю... З Ф-16 справилися, з Петріотом" та "Атакамсами" - теж... А тут - "надто складна зброя"... Індіанці навіть залізо кувать не навчилися - а з багатозарядними гвинтівками справлялися на "раз" - генерал Картер, зі своїм полком, не дасть збрехать...
23.10.2025 07:24 Ответить
Лiдор мокродупий... До цего остолопа його попередники могли i в Афган, i у В`етнам вiдсилати своiх iнструкторiв... А кацапы й заре не стидаються трампа , бо ынiвськi iнструктори не один вже зажмурений у нас... 100500 , трамп - лiдор.
23.10.2025 07:00 Ответить
На все треба час, все буде
23.10.2025 07:00 Ответить
А в тебе є час?
23.10.2025 07:41 Ответить
23.10.2025 07:01 Ответить
Пора рiдкоземельний контракт розiрвати, бо амер спецам з рiк тре навчатися у нашоi корупцiйноi номенклатури.
23.10.2025 07:04 Ответить
ЗЫ... тiпо, класти лавэ по карманам не вiд видобутку, а вiд вскришi. Тому, тiльки но дорився до корисноi копалини, ТУТ ЖЕ ii заривай, та роби нову вскришу.
23.10.2025 07:09 Ответить
Треба тимчасово перевести тих, хто вміє, до складу ЗСУ.
23.10.2025 07:09 Ответить
ідіот він і в америці ідіот
23.10.2025 07:14 Ответить
Потужно стромив мохнорилому Бубочек в зад Томагавка, вын тепер там поруч з Тауросом.
23.10.2025 07:18 Ответить
В 2022му Хаймарсам навчились за півтора місяці. Томагавками- ну максимум три-три з половиною. Причому розпочати навчатись можна було ще місяць тому….
23.10.2025 07:23 Ответить
Я вас умоляю. Навчати амери можуть i на полi бою.
23.10.2025 07:29 Ответить
Тупий барига...до того ж сидить на швабрі кгб
23.10.2025 07:34 Ответить
йому пуйло заборонив
23.10.2025 07:37 Ответить
В Трампа сотні відмовок - то сорочка довга - то *** короткий
23.10.2025 07:37 Ответить
Тiпо, тому Малашка йому й не дае?
23.10.2025 08:56 Ответить
Так - брикається - через що в нього думка на думку лізе
23.10.2025 08:59 Ответить
Ну накуй наш дурачок літав до трампа?Аби на фоточках похизуватися?
23.10.2025 07:37 Ответить
Треба було єрмака вигуляти, що тут поробиш...
Він вже давно не перевіряв стан непосильною працею заробленого американського майна.
23.10.2025 08:11 Ответить
Не слід навіть сподіватися, що ця рижа наволоч допоможе Україні.
Наагітували, дляді магашисти... Хочу знову той список їх, місцевих на цензорі, нагадати...
23.10.2025 07:40 Ответить
Тупа відмазка. Таки пуйло тримає краснова за яйця, є якийсь механізм. Одразу після телефонної розмови - на 360 градусів...
23.10.2025 07:42 Ответить
На 180
23.10.2025 09:07 Ответить
Якщо таке ЧМО , як трамп, керує США, то ЗСУ зможе опанувати за неділю "томагавки".
23.10.2025 07:46 Ответить
Давай бубочка даставай фламінго потужно покажи кацапам кузькіну мать і без янківських томагавків.
23.10.2025 07:50 Ответить
Ну я хз: Челябінська область Томагавку недоступна, наприклад
23.10.2025 08:08 Ответить
А новоросійськ і усть-луга цілком доступні. У листопаді 210 "хламіндічєй" на один порт, у грудні 210 "хламіндічєй" на другий. Якщо туди долетять з 210 хоча б 10, від тих терміналів лиш дрантя залишиться.
Але тут є одне "але" - власне, самі "хламінго", виготовлення 7 штук на добу...
Це як з балаболістичними ракетами, що пройшли успішні випробування ще минулого року.
23.10.2025 08:17 Ответить
Десь я то чув вже про Петріот та F-16
23.10.2025 08:07 Ответить
Трамп тому гавка про Томагавки,що не збирається їх надавати.
23.10.2025 08:09 Ответить
А у нас є "вовагавки", вдвічі потужніші та більш далекобійні!
23.10.2025 08:20 Ответить
23.10.2025 08:09 Ответить
А Шмигаль також єврей?
23.10.2025 08:19 Ответить
Просто мерзотник, а це інтернаціональна риса.
23.10.2025 08:21 Ответить
ні він не єврей. він жид
23.10.2025 08:22 Ответить
Також клоун.
23.10.2025 08:52 Ответить
Hi. Учи-учи, однi двiйки. Icтинний еврей вам останне вiддасть. Жид останне вiдбере.
23.10.2025 08:59 Ответить
ми не дамо Абрамси їх складно обслуговувати . не дамо Петріот ви не вмієте ним керувати . не дамо Ф-16 ви не знаєте англійську . тупі янкі як ви будете керувати українськими дронами ви не розумієте українську ?
23.10.2025 08:10 Ответить
Наші рідкоземи вони теж не зможуть використовувати, у них не та аура... 😂
23.10.2025 08:23 Ответить
Потужно з'їздили дегенерати до США!
23.10.2025 08:13 Ответить
Під час шатдауну. Геніально.
Зате єрмак лишився задоволеним, а це головне.
23.10.2025 08:25 Ответить
Тому що д'Єрмак !!!
23.10.2025 08:53 Ответить
23.10.2025 08:13 Ответить
Головна зброя проти Московії живе у самій Московії - це еліти. Страх перед майбутнім пересилить страх перед царем.
23.10.2025 08:24 Ответить
«Схеми» знайшли докази тому, що армія РФ обстрілює українські міста переданими у 1999 році крилатими ракетами Х-55.
Кучма передав Росії за 275 мільйонів доларів!!! 8 лiтаків Ту-160, 3 лiтаки Ту-95МС та 575 крилатих ракет Х-55, 12 турбогвинтових двигунів з нульовим нальотом, запасні частини для бомбардувальників, наземне і радіоелектронне обладнання.

...в обмін на погашення боргу за газ!!!

Завтра до влади прийде Вілкул чи Труханов, або Герой України бойко або ахметов з коломойським засиплять краденим баблом клоунів і томагавки можуть полетіти на нас....
23.10.2025 08:39 Ответить
23.10.2025 08:44 Ответить
23.10.2025 08:44 Ответить
Знайшов відмазку рудий підар.
23.10.2025 08:45 Ответить
Тільки повний бовдур вірив,що трамп передасть ці ракети А ле ж для наших ідіотів це була тема для відволікання від проблем Бо базікати влада вміє,а думати і робити не вміє і ніколи не навчиться
23.10.2025 08:47 Ответить
Особисто трампону знадобилсь би на навчання років сто. А нашим хлопцям вистачило прочитать методичку. Ну сідає водій-профі в більш дороге, наворочене авто. Хіба там діють інші принципи? Да бросьтє.... То йому пуйло заборонив,старший по званію.. Діди-підри..
23.10.2025 08:48 Ответить
6 місяців брехня.

Томагавки це розумні ракети, запускаються з грузовика контейнера, там все автоматизовано.

Не треба, видумувати. Хаймарс навчились за 1,5 місяця.
23.10.2025 08:57 Ответить
Трапа нужно уметь убеждать,это человек легко поддается манипуляциям,если правильно с ним вести переговоры,но для этого нужен талант,где его взять в нашем сраном квартальчике?
23.10.2025 08:57 Ответить
Яке одне зелепупе хворе, таке і інше трампонуте.
23.10.2025 08:58 Ответить
 
 