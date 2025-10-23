Нові санкції США - це чіткий сигнал Росії, що затягування війни має свою ціну, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський вітає запровадження нових санкцій Штатами проти Росії.

Про це він повідомив у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

"Нові санкції США проти російських нафтових гігантів – чіткий сигнал, що затягування війни і терор мають свою ціну. І це справедливий та абсолютно заслужений крок. Саме тиск на Росію спрацює заради миру, і санкції є однією з головних складових", - зазначив він.

Зеленський подякував президенту Трампу та його команді за це рішення.

"Це сильний і дуже потрібний сигнал, що агресія не залишиться без відповіді. Надійний і тривалий мир не має альтернатив. Дякую всім, хто це розуміє і разом із нами працює, щоб захистити життя й відновити справедливість", - підсумував він.

Що передувало?

Нагадаємо, раніше глава Мінфіну США Скотт Бессент заявляв, що США збираються оголосити про значне посилення санкцій проти Росії 23 або 24 жовтня.

Згодом Мінфін США повідомив про запровадження санкцій проти великих російських нафтових компаній – "Роснефть" та "Лукойл". Причина додаткових санкцій - відсутність серйозної готовності Росії до мирного процесу з метою припинення війни в Україні.

