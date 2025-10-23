УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9913 відвідувачів онлайн
Новини Санкції США проти Росії
704 10

Нові санкції США - це чіткий сигнал Росії, що затягування війни має свою ціну, - Зеленський

Зеленський прокоментував нові санкції США проти РФ

Президент Володимир Зеленський вітає запровадження нових санкцій Штатами проти Росії.

Про це він повідомив у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

"Нові санкції США проти російських нафтових гігантів – чіткий сигнал, що затягування війни і терор мають свою ціну. І це справедливий та абсолютно заслужений крок. Саме тиск на Росію спрацює заради миру, і санкції є однією з головних складових", - зазначив він.

Зеленський подякував президенту Трампу та його команді за це рішення.

"Це сильний і дуже потрібний сигнал, що агресія не залишиться без відповіді. Надійний і тривалий мир не має альтернатив. Дякую всім, хто це розуміє і разом із нами працює, щоб захистити життя й відновити справедливість", - підсумував він.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що передувало?

Нагадаємо, раніше глава Мінфіну США Скотт Бессент заявляв, що США збираються оголосити про значне посилення санкцій проти Росії 23 або 24 жовтня.

Згодом Мінфін США повідомив про запровадження санкцій проти великих російських нафтових компаній – "Роснефть" та "Лукойл". Причина додаткових санкцій - відсутність серйозної готовності Росії до мирного процесу з метою припинення війни в Україні.

Читайте: Індія готова різко скоротити імпорт російської нафти через санкції США, - Reuters

Зеленський прокоментував нові санкції США проти РФ

Автор: 

Зеленський Володимир (25928) санкції (12870) США (24594)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+1
Трамп акбар!
показати весь коментар
23.10.2025 10:53 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Слава Трампу!
показати весь коментар
23.10.2025 10:47 Відповісти
Трамп акбар!
показати весь коментар
23.10.2025 10:53 Відповісти
США зброї не підкинуть?
показати весь коментар
23.10.2025 10:47 Відповісти
Скотт Бессент за Україну!
показати весь коментар
23.10.2025 10:48 Відповісти
Оце і все, на що у них вистачило "мужності". Томагавків не дали, дозволу на використпння їхньої системи наведення у ракетах теж, переговори скасували.
показати весь коментар
23.10.2025 10:55 Відповісти
"Меня зовут Скотт. З двумя "т" в конце".
показати весь коментар
23.10.2025 10:56 Відповісти
Може ******** по мацкве?! Колись, мабуть, якщо, але,.
показати весь коментар
23.10.2025 10:57 Відповісти
Новые санкции США против российских нефтяных гигантов - четкий сигнал...

Путя на всех х"й забил и рулит, как хочет, а эти сигналят...
показати весь коментар
23.10.2025 11:07 Відповісти
коли Зе введе санкції для нафтопроводу Дружба?
показати весь коментар
23.10.2025 11:14 Відповісти
 
 