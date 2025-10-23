РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10131 посетитель онлайн
Новости Санкции США против России
788 10

Новые санкции США - это четкий сигнал России, что затягивание войны имеет свою цену, - Зеленский

Зеленский прокомментировал новые санкции США против РФ

Президент Владимир Зеленский приветствует введение новых санкций Штатами против России.

Об этом он сообщил в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

"Новые санкции США против российских нефтяных гигантов - четкий сигнал, что затягивание войны и террор имеют свою цену. И это справедливый и абсолютно заслуженный шаг. Именно давление на Россию сработает ради мира, и санкции являются одной из главных составляющих", - отметил он.

Зеленский поблагодарил президента Трампа и его команду за это решение.

"Это сильный и очень нужный сигнал, что агрессия не останется без ответа. Надежный и длительный мир не имеет альтернатив. Спасибо всем, кто это понимает и вместе с нами работает, чтобы защитить жизнь и восстановить справедливость", - подытожил он.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что предшествовало?

Напомним, ранее глава Минфина США Скотт Бессент заявлял, что США собираются объявить о значительном усилении санкций против России 23 или 24 октября.

Впоследствии Минфин США сообщил о введении санкций против крупных российских нефтяных компаний - "Роснефть" и "Лукойл". Причина дополнительных санкций - отсутствие серьезной готовности России к мирному процессу с целью прекращения войны в Украине.

Читайте: Индия готова резко сократить импорт российской нефти из-за санкций США, - Reuters

Зеленский прокомментировал новые санкции США против РФ

Автор: 

Зеленский Владимир (22365) санкции (11948) США (28125)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+1
Трамп акбар!
показать весь комментарий
23.10.2025 10:53 Ответить
+1
Новые санкции США против российских нефтяных гигантов - четкий сигнал...

Путя на всех х"й забил и рулит, как хочет, а эти сигналят...
показать весь комментарий
23.10.2025 11:07 Ответить
+1
коли Зе введе санкції для нафтопроводу Дружба?
показать весь комментарий
23.10.2025 11:14 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Слава Трампу!
показать весь комментарий
23.10.2025 10:47 Ответить
Трамп акбар!
показать весь комментарий
23.10.2025 10:53 Ответить
США зброї не підкинуть?
показать весь комментарий
23.10.2025 10:47 Ответить
Скотт Бессент за Україну!
показать весь комментарий
23.10.2025 10:48 Ответить
Оце і все, на що у них вистачило "мужності". Томагавків не дали, дозволу на використпння їхньої системи наведення у ракетах теж, переговори скасували.
показать весь комментарий
23.10.2025 10:55 Ответить
"Меня зовут Скотт. З двумя "т" в конце".
показать весь комментарий
23.10.2025 10:56 Ответить
Може ******** по мацкве?! Колись, мабуть, якщо, але,.
показать весь комментарий
23.10.2025 10:57 Ответить
Новые санкции США против российских нефтяных гигантов - четкий сигнал...

Путя на всех х"й забил и рулит, как хочет, а эти сигналят...
показать весь комментарий
23.10.2025 11:07 Ответить
коли Зе введе санкції для нафтопроводу Дружба?
показать весь комментарий
23.10.2025 11:14 Ответить
 
 