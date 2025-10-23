Новые санкции США - это четкий сигнал России, что затягивание войны имеет свою цену, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский приветствует введение новых санкций Штатами против России.
Об этом он сообщил в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.
"Новые санкции США против российских нефтяных гигантов - четкий сигнал, что затягивание войны и террор имеют свою цену. И это справедливый и абсолютно заслуженный шаг. Именно давление на Россию сработает ради мира, и санкции являются одной из главных составляющих", - отметил он.
Зеленский поблагодарил президента Трампа и его команду за это решение.
"Это сильный и очень нужный сигнал, что агрессия не останется без ответа. Надежный и длительный мир не имеет альтернатив. Спасибо всем, кто это понимает и вместе с нами работает, чтобы защитить жизнь и восстановить справедливость", - подытожил он.
Что предшествовало?
Напомним, ранее глава Минфина США Скотт Бессент заявлял, что США собираются объявить о значительном усилении санкций против России 23 или 24 октября.
Впоследствии Минфин США сообщил о введении санкций против крупных российских нефтяных компаний - "Роснефть" и "Лукойл". Причина дополнительных санкций - отсутствие серьезной готовности России к мирному процессу с целью прекращения войны в Украине.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Путя на всех х"й забил и рулит, как хочет, а эти сигналят...