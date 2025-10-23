Индия готова резко сократить импорт российской нефти из-за санкций США, - Reuters
Индийские нефтеперерабатывающие заводы готовятся резко уменьшить закупки российской нефти после того, как США ввели санкции против компаний "Лукойл" и "Роснефть".
Об этом сообщает Reuters, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, после начала полномасштабной войны РФ против Украины Индия стала крупнейшим покупателем российской морской нефти, импортируя около 1,7 млн баррелей в сутки в течение первых девяти месяцев 2025 года.
Компания Reliance Industries, крупнейший индийский покупатель российской нефти, планирует сократить или полностью прекратить ее импорт. Государственные НПЗ - Indian Oil Corp, Bharat Petroleum Corp, Hindustan Petroleum Corp и Mangalore Refinery and Petrochemicals - проверяют документы на новые поставки, чтобы избежать закупок непосредственно у подсанкционных компаний.
По данным Reuters, государственные нефтеперерабатывающие заводы Индии обычно покупают российскую нефть не напрямую, а через трейдеров, однако сейчас проверяют все поставки после 21 ноября.
Что предшествовало?
Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что премьер-министр Индии Нарендра Моди заверил его, что не будет покупать нефть у России. Также он уверял, что Индия больше не будет покупать российскую нефть, а Венгрия - в затруднительном положении, потому что имеет один трубопровод.
Также сообщалось, что два индийских нефтеперерабатывающих завода приобрели у американской компании Exxon Mobil 4 миллиона баррелей нефти, добытой в Гаяне. Поставки ожидаются в конце 2025 - начале 2026 года. По данным СМИ, некоторые индийские нефтеперерабатывающие заводы готовятся постепенно сокращать импорт российской нефти.
Трамп отметил, что Индия будет вынуждена платить "огромные" пошлины на свой экспорт в США, если не остановит закупку российской нефти.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Так ми можемо це становище зовсім рішити-відключити цей клятий трубопровід на зовсім. І все не буде ніякої проблеми.
Джо ввів купу інших санкцій, і значно швидше, ніж чубатий. На цих санкціях, між іншим, будуються нові пакети, і Донні теж будуватиме нові санкції навколо байденівських, він в принципі так і сказав тим, хто вміє слухати - шукатимуть посилення вже існуючих у прикритті лазівок та обхідних шляхів, тобто лататимуть в них діри. Вторинні санкції, якими Донні погрожує Індії - з цього набору.
Якщо ввести всі санкції одразу - де простір для маневру і для подальшого тиску? Так ніхто не робитиме, навіть ми, нафтопровід Дружба не дасть збрехати...