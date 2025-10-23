Индия готова резко сократить импорт российской нефти из-за санкций США, - Reuters

Индийские нефтеперерабатывающие заводы готовятся резко уменьшить закупки российской нефти после того, как США ввели санкции против компаний "Лукойл" и "Роснефть".

Об этом сообщает Reuters, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, после начала полномасштабной войны РФ против Украины Индия стала крупнейшим покупателем российской морской нефти, импортируя около 1,7 млн баррелей в сутки в течение первых девяти месяцев 2025 года.

Компания Reliance Industries, крупнейший индийский покупатель российской нефти, планирует сократить или полностью прекратить ее импорт. Государственные НПЗ - Indian Oil Corp, Bharat Petroleum Corp, Hindustan Petroleum Corp и Mangalore Refinery and Petrochemicals - проверяют документы на новые поставки, чтобы избежать закупок непосредственно у подсанкционных компаний.

По данным Reuters, государственные нефтеперерабатывающие заводы Индии обычно покупают российскую нефть не напрямую, а через трейдеров, однако сейчас проверяют все поставки после 21 ноября.

Что предшествовало?

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что премьер-министр Индии Нарендра Моди заверил его, что не будет покупать нефть у России. Также он уверял, что Индия больше не будет покупать российскую нефть, а Венгрия - в затруднительном положении, потому что имеет один трубопровод.

Также сообщалось, что два индийских нефтеперерабатывающих завода приобрели у американской компании Exxon Mobil 4 миллиона баррелей нефти, добытой в Гаяне. Поставки ожидаются в конце 2025 - начале 2026 года. По данным СМИ, некоторые индийские нефтеперерабатывающие заводы готовятся постепенно сокращать импорт российской нефти.

Трамп отметил, что Индия будет вынуждена платить "огромные" пошлины на свой экспорт в США, если не остановит закупку российской нефти.

