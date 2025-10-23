РУС
Индия готова резко сократить импорт российской нефти из-за санкций США, - Reuters

Индийские нефтеперерабатывающие заводы готовятся резко уменьшить закупки российской нефти после того, как США ввели санкции против компаний "Лукойл" и "Роснефть".

Об этом сообщает Reuters, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, после начала полномасштабной войны РФ против Украины Индия стала крупнейшим покупателем российской морской нефти, импортируя около 1,7 млн баррелей в сутки в течение первых девяти месяцев 2025 года.

Компания Reliance Industries, крупнейший индийский покупатель российской нефти, планирует сократить или полностью прекратить ее импорт. Государственные НПЗ - Indian Oil Corp, Bharat Petroleum Corp, Hindustan Petroleum Corp и Mangalore Refinery and Petrochemicals - проверяют документы на новые поставки, чтобы избежать закупок непосредственно у подсанкционных компаний.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Цены на нефть резко выросли после переноса встречи Трампа с Путиным, - Reuters

По данным Reuters, государственные нефтеперерабатывающие заводы Индии обычно покупают российскую нефть не напрямую, а через трейдеров, однако сейчас проверяют все поставки после 21 ноября.

Что предшествовало?

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что премьер-министр Индии Нарендра Моди заверил его, что не будет покупать нефть у России. Также он уверял, что Индия больше не будет покупать российскую нефть, а Венгрия - в затруднительном положении, потому что имеет один трубопровод.

Также сообщалось, что два индийских нефтеперерабатывающих завода приобрели у американской компании Exxon Mobil 4 миллиона баррелей нефти, добытой в Гаяне. Поставки ожидаются в конце 2025 - начале 2026 года. По данным СМИ, некоторые индийские нефтеперерабатывающие заводы готовятся постепенно сокращать импорт российской нефти.

Трамп отметил, что Индия будет вынуждена платить "огромные" пошлины на свой экспорт в США, если не остановит закупку российской нефти.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Войска РФ атаковали Полтавскую область: Повреждены нефтяные предприятия

так підкреслюють що це перші санкції від Донні...а мені не зрозуміло чому Джо їх не ввів свого часу, якщо вони такі дієві?
Это очень хорошо а Украина позаботится о не переработке нефти на самих болотах..
В них час до 21 листопада згорнути справи. Звичайно вони сьогодні не відмовляться.
А як же ж не дитячий навар?
Ну... Готова це ще не значить, що скоротила чи відмовилась...
та ніх..я вона не готова. Кацапи тільки збільшують білий і тіньовий експорт нафти і газу, і всі його купують, у тому числі Індія і Європа
Это очень хорошо а Украина позаботится о не переработке нефти на самих болотах..
а нафтопровід дружба?
Угорщина в скрутному становищі, бо має один трубопровід.
Так ми можемо це становище зовсім рішити-відключити цей клятий трубопровід на зовсім. І все не буде ніякої проблеми.
так підкреслюють що це перші санкції від Донні...а мені не зрозуміло чому Джо їх не ввів свого часу, якщо вони такі дієві?
байден не збирався завершувати війну, він такого ніколи не казав, тому й не робив дієвих кроків
Хто підкреслює? Балабол Донні та його ручні собачки? Ну тоді дійсно, як же не вірити такій чесній правдивій людині... У нього, якщо ви не помітили, кожне слово і кожна дія найкраща та найпотужніша, такого ще не знала Америка та світ.
Джо ввів купу інших санкцій, і значно швидше, ніж чубатий. На цих санкціях, між іншим, будуються нові пакети, і Донні теж будуватиме нові санкції навколо байденівських, він в принципі так і сказав тим, хто вміє слухати - шукатимуть посилення вже існуючих у прикритті лазівок та обхідних шляхів, тобто лататимуть в них діри. Вторинні санкції, якими Донні погрожує Індії - з цього набору.
Якщо ввести всі санкції одразу - де простір для маневру і для подальшого тиску? Так ніхто не робитиме, навіть ми, нафтопровід Дружба не дасть збрехати...
Чудненько,)
