Индия будет платить огромные пошлины, если продолжит покупать российскую нефть, - Трамп

Об этом президент США Дональд Трамп заявил во время общения с журналистами на борту самолета Air Force One, информирует Цензор.НЕТ соссылкой на Лигу.

Индия готова отказаться от российской нефти

"Я разговаривал с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, и он сказал, что не собирается иметь дело с российской нефтью", - сказал Трамп.

На реплику журналиста о том, что индийские власти не подтвердили факт такого разговора, Трамп ответил: "Если они хотят это отрицать, тогда просто будут продолжать платить огромные пошлины, а они этого не хотят".

Что предшествовало?

Ранее президент США Дональд Трамп уже заявлял, что премьер-министр Индии Нарендра Моди заверил его, что не будет покупать нефть у России. Также он уверял, что Индия больше не будет покупать российскую нефть, а Венгрия в затруднительном положении, потому что имеет один трубопровод.

Также сообщалось, что два индийских нефтеперерабатывающих завода приобрели у американской компании Exxon Mobil 4 миллиона баррелей нефти, добытой в Гаяне. Поставки ожидаются в конце 2025 - начале 2026 года. По данным СМИ, некоторые индийские нефтеперерабатывающие заводы готовятся постепенно сокращать импорт российской нефти.

