Индия больше не будет покупать российскую нефть, а Венгрия находится в затруднительном положении, потому что имеет один трубопровод, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что Индия больше не будет покупать российскую нефть.
Об этом американский лидер сказал во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме 17 октября, сообщает Цензор.НЕТ.
"Индия больше не будет покупать российскую нефть. Они уже уменьшили объемы и практически прекратили. Они отступают. Они покупали около 38% нефти, но больше этого не будут делать", - сказал глава Белого дома.
Также Трамп вспомнил и о Венгрии, которая покупает российскую нефть.
"Венгрия в затруднительном положении, потому что имеет один трубопровод, который существует уже много-много лет. И она не имеет выхода к морю... Им очень трудно достать нефть. Я это понимаю", - сказал глава США.
- по якому Україна , на 12-й рік війни з кацапами , й досі перекачує кацапську нафту !
два долбойоба буба і боба
Ні, я розумію, що трамп вже
закинув 8 м'ячів у лункузакінчив 8 війн , переміг 100 країн тарифами, і що цей мега-компетентний геній ніколи не бреше...
Але новина, що 2 індійські noname-компанії збираються купити 4 млн барелей нафти не у росії у 2026 році (240 млн баксів) - це якось менше статистичної похибки...
Про транзитний не згадує- закривши його,Угорщина мусіла б орієнтуватись на інші джерела,а рашка би залишилась з діркою від бублика.