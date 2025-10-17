Индия больше не будет покупать российскую нефть, а Венгрия находится в затруднительном положении, потому что имеет один трубопровод, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что Индия больше не будет покупать российскую нефть.

Об этом американский лидер сказал во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме 17 октября, сообщает Цензор.НЕТ.

"Индия больше не будет покупать российскую нефть. Они уже уменьшили объемы и практически прекратили. Они отступают. Они покупали около 38% нефти, но больше этого не будут делать", - сказал глава Белого дома.

Также Трамп вспомнил и о Венгрии, которая покупает российскую нефть.

"Венгрия в затруднительном положении, потому что имеет один трубопровод, который существует уже много-много лет. И она не имеет выхода к морю... Им очень трудно достать нефть. Я это понимаю", - сказал глава США.

