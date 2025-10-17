УКР
Індія більше не куплятиме російську нафту, а Угорщина в скрутному становищі, бо має один трубопровід, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що Індія більше не купуватиме російську нафту.

Про це американський лідер сказав під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським в Білому домі 17 жовтня, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Індія більше не буде купувати російську нафту. Вони вже зменшили обсяги і практично припинили. Вони відступають. Вони купували близько 38% нафти, але більше цього не робитимуть", - сказав глава Білого дому.

Також Трамп згадав і про Угорщину, яка купляє російську нафту.

"Угорщина в скрутному становищі, бо має один трубопровід, який існує вже багато-багато років. І вона не має виходу до моря... Їм дуже важко дістати нафту. Я це розумію", - сказав очільник США.

"Угорщина в скрутному становищі, бо має один трубопровід ..."
- по якому Україна , на 12-й рік війни з кацапами , й досі перекачує кацапську нафту !
17.10.2025 21:44 Відповісти
Балачки
17.10.2025 21:45 Відповісти
Translator

два долбойоба буба і боба
17.10.2025 21:45 Відповісти
і саме цим трубопроводом, чорбан пообіцяв ***** запустити його штурмовиків в європу!
17.10.2025 21:51 Відповісти
А індію не забули попередити?

Ні, я розумію, що трамп вже закинув 8 м'ячів у лунку закінчив 8 війн , переміг 100 країн тарифами, і що цей мега-компетентний геній ніколи не бреше...

Але новина, що 2 індійські noname-компанії збираються купити 4 млн барелей нафти не у росії у 2026 році (240 млн баксів) - це якось менше статистичної похибки...
17.10.2025 21:55 Відповісти
Один трубопровід транзитний,один угорський.
Про транзитний не згадує- закривши його,Угорщина мусіла б орієнтуватись на інші джерела,а рашка би залишилась з діркою від бублика.
17.10.2025 21:56 Відповісти
 
 