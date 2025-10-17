Індія більше не куплятиме російську нафту, а Угорщина в скрутному становищі, бо має один трубопровід, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що Індія більше не купуватиме російську нафту.

Про це американський лідер сказав під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським в Білому домі 17 жовтня.

"Індія більше не буде купувати російську нафту. Вони вже зменшили обсяги і практично припинили. Вони відступають. Вони купували близько 38% нафти, але більше цього не робитимуть", - сказав глава Білого дому.

Також Трамп згадав і про Угорщину, яка купляє російську нафту.

"Угорщина в скрутному становищі, бо має один трубопровід, який існує вже багато-багато років. І вона не має виходу до моря... Їм дуже важко дістати нафту. Я це розумію", - сказав очільник США.

