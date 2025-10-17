Індія більше не куплятиме російську нафту, а Угорщина в скрутному становищі, бо має один трубопровід, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявив, що Індія більше не купуватиме російську нафту.
Про це американський лідер сказав під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським в Білому домі 17 жовтня, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Індія більше не буде купувати російську нафту. Вони вже зменшили обсяги і практично припинили. Вони відступають. Вони купували близько 38% нафти, але більше цього не робитимуть", - сказав глава Білого дому.
Також Трамп згадав і про Угорщину, яка купляє російську нафту.
"Угорщина в скрутному становищі, бо має один трубопровід, який існує вже багато-багато років. І вона не має виходу до моря... Їм дуже важко дістати нафту. Я це розумію", - сказав очільник США.
- по якому Україна , на 12-й рік війни з кацапами , й досі перекачує кацапську нафту !
два долбойоба буба і боба
Ні, я розумію, що трамп вже
закинув 8 м'ячів у лункузакінчив 8 війн , переміг 100 країн тарифами, і що цей мега-компетентний геній ніколи не бреше...
Але новина, що 2 індійські noname-компанії збираються купити 4 млн барелей нафти не у росії у 2026 році (240 млн баксів) - це якось менше статистичної похибки...
Про транзитний не згадує- закривши його,Угорщина мусіла б орієнтуватись на інші джерела,а рашка би залишилась з діркою від бублика.