Индийские НПЗ готовятся сократить импорт российской нефти, - Reuters

Трамп призвал Индию сократить импорт нефти из РФ: НПЗ уже готовятся

Некоторые индийские нефтеперерабатывающие заводы готовятся постепенно сокращать импорт российской нефти.

Об этом пишет Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

Ранее Трамп заявил, что премьер-министр Индии Моди заверил его, что не будет покупать нефть у России.

МИД Индии сообщил, что приоритетами страны остаются стабильные цены на энергоносители и гарантированные поставки.

Три источника заявили Reuters, что некоторые индийские нефтеперерабатывающие заводы готовятся сократить импорт российской нефти, это будет происходить постепенно.

"В течение месяцев Моди сопротивлялся давлению США о прекращении закупок российской нефти, а индийские чиновники защищали эти закупки как жизненно важные для национальной энергетической безопасности", - пишет издание.

"а індійські чиновники захищали ці закупівлі як життєво важливі для національної енергетичної безпеки"

Ох же ж падли, а до 2022 чомусь такі закупівлі не були життєво важливими.
16.10.2025 11:10 Ответить
До 2022 года рф не продавало Индии нефть так дёшево. Многие компании Индии подсели на дешёвые энергоносители. А чиновники в Индии считаются с интересами своих налогоплательщиков.
Я не на стороне Индии, но понимаю их позицию.
16.10.2025 11:24 Ответить
Так. Але вони зараз більше втрачають від введеного раніше Трампом 50% мита чим від вигоди від купівлі нафти у рашці.
16.10.2025 11:35 Ответить
вірити брудним індусам та косооким китайцям не можна
16.10.2025 11:11 Ответить
а кому можна?
16.10.2025 11:28 Ответить
 
 