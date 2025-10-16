Индийские НПЗ готовятся сократить импорт российской нефти, - Reuters
Некоторые индийские нефтеперерабатывающие заводы готовятся постепенно сокращать импорт российской нефти.
Об этом пишет Reuters, информирует Цензор.НЕТ.
Ранее Трамп заявил, что премьер-министр Индии Моди заверил его, что не будет покупать нефть у России.
МИД Индии сообщил, что приоритетами страны остаются стабильные цены на энергоносители и гарантированные поставки.
Три источника заявили Reuters, что некоторые индийские нефтеперерабатывающие заводы готовятся сократить импорт российской нефти, это будет происходить постепенно.
"В течение месяцев Моди сопротивлялся давлению США о прекращении закупок российской нефти, а индийские чиновники защищали эти закупки как жизненно важные для национальной энергетической безопасности", - пишет издание.
Ох же ж падли, а до 2022 чомусь такі закупівлі не були життєво важливими.
Я не на стороне Индии, но понимаю их позицию.