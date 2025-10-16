Индийские НПЗ готовятся сократить импорт российской нефти, - Reuters

Некоторые индийские нефтеперерабатывающие заводы готовятся постепенно сокращать импорт российской нефти.

Об этом пишет Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

Ранее Трамп заявил, что премьер-министр Индии Моди заверил его, что не будет покупать нефть у России.

МИД Индии сообщил, что приоритетами страны остаются стабильные цены на энергоносители и гарантированные поставки.

Три источника заявили Reuters, что некоторые индийские нефтеперерабатывающие заводы готовятся сократить импорт российской нефти, это будет происходить постепенно.

"В течение месяцев Моди сопротивлялся давлению США о прекращении закупок российской нефти, а индийские чиновники защищали эти закупки как жизненно важные для национальной энергетической безопасности", - пишет издание.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ