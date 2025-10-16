Індійські НПЗ готуються скоротити імпорт російської нафти, - Reuters
Деякі індійські нафтопереробні заводи готуються поступово скорочувати імпорт російської нафти.
Про це пише Reuters, інформує Цензор.НЕТ.
Раніше Трамп заявив, що премʼєр-міністр Індії Моді запевнив його, що не купуватиме нафту в Росії.
МЗС Індії повідомило, що пріоритетами країни залишаються стабільні ціни на енергоносії та гарантовані поставки.
Три джерела заявили Reuters, що деякі індійські нафтопереробні заводи готуються скоротити імпорт російської нафти, це відбуватиметься поступово.
"Протягом місяців Моді чинив опір тиску США щодо припинення закупівель російської нафти, а індійські чиновники захищали ці закупівлі як життєво важливі для національної енергетичної безпеки", - пише видання.
Ох же ж падли, а до 2022 чомусь такі закупівлі не були життєво важливими.
Я не на стороне Индии, но понимаю их позицию.