Індійські НПЗ готуються скоротити імпорт російської нафти, - Reuters

Трамп закликав Індію скоротит імпорт нафти з РФ: НПЗ вже готуються

Деякі індійські нафтопереробні заводи готуються поступово скорочувати імпорт російської нафти.

Про це пише Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

Раніше Трамп заявив, що премʼєр-міністр Індії Моді запевнив його, що не купуватиме нафту в Росії.

МЗС Індії повідомило, що пріоритетами країни залишаються стабільні ціни на енергоносії та гарантовані поставки.

Три джерела заявили Reuters, що деякі індійські нафтопереробні заводи готуються скоротити імпорт російської нафти, це відбуватиметься поступово.

"Протягом місяців Моді чинив опір тиску США щодо припинення закупівель російської нафти, а індійські чиновники захищали ці закупівлі як життєво важливі для національної енергетичної безпеки", - пише видання.

"а індійські чиновники захищали ці закупівлі як життєво важливі для національної енергетичної безпеки"

Ох же ж падли, а до 2022 чомусь такі закупівлі не були життєво важливими.
16.10.2025 11:10 Відповісти
До 2022 года рф не продавало Индии нефть так дёшево. Многие компании Индии подсели на дешёвые энергоносители. А чиновники в Индии считаются с интересами своих налогоплательщиков.
Я не на стороне Индии, но понимаю их позицию.
16.10.2025 11:24 Відповісти
Так. Але вони зараз більше втрачають від введеного раніше Трампом 50% мита чим від вигоди від купівлі нафти у рашці.
16.10.2025 11:35 Відповісти
вірити брудним індусам та косооким китайцям не можна
16.10.2025 11:11 Відповісти
а кому можна?
