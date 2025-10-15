УКР
Моді запевнив, що Індія не купуватиме нафту в Росії, - Трамп

Президент Дональд Трамп із прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді в Білому домі

Президент США Дональд Трамп заявив, що премʼєр-міністр Індії Нарендра Моді запевнив його, що не купуватиме нафту в Росії.

Про це американський лідер сказав під час спілкування з журналістами у Білому домі, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Він (Моді,- ред.) запевнив мене сьогодні, що не купуватиме нафту з Росії. Це важливий крок. Тепер я маю переконати Китай зробити те ж саме",- сказав Трамп.

Глава Білого дому додав, що припинення закупівель не відбудеться миттєво, але процес скоро завершиться.

+3
Да. Она просто будет покупать нефть у Шри-Ланки, которая будет покупать ее у Московии.
15.10.2025 23:55 Відповісти
15.10.2025 23:55 Відповісти
+2
Прямо, як колись у нас, схема попередника. Купуємо газ у Словаччини, яка купує його у Московії.
16.10.2025 00:11 Відповісти
16.10.2025 00:11 Відповісти
+1
в США сидят одни Патрики (из спанчбоба) ?)
16.10.2025 00:00 Відповісти
16.10.2025 00:00 Відповісти
Да. Она просто будет покупать нефть у Шри-Ланки, которая будет покупать ее у Московии.
15.10.2025 23:55 Відповісти
15.10.2025 23:55 Відповісти
в США сидят одни Патрики (из спанчбоба) ?)
16.10.2025 00:00 Відповісти
16.10.2025 00:00 Відповісти
Патрік це просто Дуфі з Дуже страшного кіно - просто нам не показали кінець Губки ( кінець серіалу ).
16.10.2025 00:03 Відповісти
16.10.2025 00:03 Відповісти
На цензор.нет найкращі експерти. Вони знають все, крім того, що накрав Порошенко
16.10.2025 00:03 Відповісти
16.10.2025 00:03 Відповісти
Петро крав какао боби у Гренландії.
16.10.2025 00:07 Відповісти
16.10.2025 00:07 Відповісти
Патрик это кто, звезда морская? И к чему здесь твой высер? Обиделся за Московию чи шо?
16.10.2025 00:11 Відповісти
16.10.2025 00:11 Відповісти
Прямо, як колись у нас, схема попередника. Купуємо газ у Словаччини, яка купує його у Московії.
16.10.2025 00:11 Відповісти
16.10.2025 00:11 Відповісти
Так Украина и нефтепродукты покупает у Венгрии, Индии тоже. И что то я не слышал призывов ездить меньше, подвозить друг друга, экономить как то.
Вот в США во вторую мировую была популярна карикатура -- если ездишь один, твой попутчик Гитлер.
16.10.2025 00:18 Відповісти
16.10.2025 00:18 Відповісти
Завтра Моди скаже, що нічого подібного не заявляв.
16.10.2025 00:08 Відповісти
16.10.2025 00:08 Відповісти
Китай, Індія, Туреччина, навіть Тайвань i Бог знає хто ще годують рашку нафтодоларами, плюс газ та інші копалини. ЄС збирається відмовитися від кацапської нафти і газу тільки в 2028-му році. Наче 6 років(!) сподівається що війна закінчиться. Купує всі добрива рашки тому що це вигідно. Хто найбільший лох у світі?
16.10.2025 00:09 Відповісти
16.10.2025 00:09 Відповісти
- той , хто на 12-й рік війни , транспортує кацапську нафту своєю територією
16.10.2025 00:15 Відповісти
16.10.2025 00:15 Відповісти
Перший є. Далі Сі, особливо якщо Трамп запропонує йому альтернативу кацапській нафті у вигляді нафти Венесуелли.
16.10.2025 00:15 Відповісти
16.10.2025 00:15 Відповісти
 
 