Моді запевнив, що Індія не купуватиме нафту в Росії, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявив, що премʼєр-міністр Індії Нарендра Моді запевнив його, що не купуватиме нафту в Росії.
Про це американський лідер сказав під час спілкування з журналістами у Білому домі, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Він (Моді,- ред.) запевнив мене сьогодні, що не купуватиме нафту з Росії. Це важливий крок. Тепер я маю переконати Китай зробити те ж саме",- сказав Трамп.
Глава Білого дому додав, що припинення закупівель не відбудеться миттєво, але процес скоро завершиться.
Вот в США во вторую мировую была популярна карикатура -- если ездишь один, твой попутчик Гитлер.