Моді запевнив, що Індія не купуватиме нафту в Росії, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що премʼєр-міністр Індії Нарендра Моді запевнив його, що не купуватиме нафту в Росії.

Про це американський лідер сказав під час спілкування з журналістами у Білому домі, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Він (Моді,- ред.) запевнив мене сьогодні, що не купуватиме нафту з Росії. Це важливий крок. Тепер я маю переконати Китай зробити те ж саме",- сказав Трамп.

Глава Білого дому додав, що припинення закупівель не відбудеться миттєво, але процес скоро завершиться.

