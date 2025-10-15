РУС
Новости Отношения России и Индии
Моди заверил, что Индия не будет покупать нефть у России, - Трамп

Президент Дональд Трамп с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Белом доме

Президент США Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди заверил его, что не будет покупать нефть у России.

Об этом американский лидер сказал во время общения с журналистами в Белом доме, сообщает Цензор.НЕТ.

"Он (Моди, - ред.) заверил меня сегодня, что не будет покупать нефть из России. Это важный шаг. Теперь я должен убедить Китай сделать то же самое", - сказал Трамп.

Глава Белого дома добавил, что прекращение закупок не произойдет мгновенно, но процесс скоро завершится.

Россия и Индия начали совместные военные учения, - Reuters

Индия (477) нефть (2035) Трамп Дональд (6797) Нарендра Моди (59)
Да. Она просто будет покупать нефть у Шри-Ланки, которая будет покупать ее у Московии.
показать весь комментарий
15.10.2025 23:55
в США сидят одни Патрики (из спанчбоба) ?)
показать весь комментарий
16.10.2025 00:00
Патрік це просто Дуфі з Дуже страшного кіно - просто нам не показали кінець Губки ( кінець серіалу ).
показать весь комментарий
16.10.2025 00:03
На цензор.нет найкращі експерти. Вони знають все, крім того, що накрав Порошенко
показать весь комментарий
16.10.2025 00:03
Петро крав какао боби у Гренландії.
показать весь комментарий
16.10.2025 00:07
Патрик это кто, звезда морская? И к чему здесь твой высер? Обиделся за Московию чи шо?
показать весь комментарий
16.10.2025 00:11
Прямо, як колись у нас, схема попередника. Купуємо газ у Словаччини, яка купує його у Московії.
показать весь комментарий
16.10.2025 00:11
Так Украина и нефтепродукты покупает у Венгрии, Индии тоже. И что то я не слышал призывов ездить меньше, подвозить друг друга, экономить как то.
Вот в США во вторую мировую была популярна карикатура -- если ездишь один, твой попутчик Гитлер.
показать весь комментарий
16.10.2025 00:18
Завтра Моди скаже, що нічого подібного не заявляв.
показать весь комментарий
16.10.2025 00:08
Китай, Індія, Туреччина, навіть Тайвань i Бог знає хто ще годують рашку нафтодоларами, плюс газ та інші копалини. ЄС збирається відмовитися від кацапської нафти і газу тільки в 2028-му році. Наче 6 років(!) сподівається що війна закінчиться. Купує всі добрива рашки тому що це вигідно. Хто найбільший лох у світі?
показать весь комментарий
16.10.2025 00:09
- той , хто на 12-й рік війни , транспортує кацапську нафту своєю територією
показать весь комментарий
16.10.2025 00:15
Перший є. Далі Сі, особливо якщо Трамп запропонує йому альтернативу кацапській нафті у вигляді нафти Венесуелли.
показать весь комментарий
16.10.2025 00:15
 
 