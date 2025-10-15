Моди заверил, что Индия не будет покупать нефть у России, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди заверил его, что не будет покупать нефть у России.

Об этом американский лидер сказал во время общения с журналистами в Белом доме, сообщает Цензор.НЕТ.

"Он (Моди, - ред.) заверил меня сегодня, что не будет покупать нефть из России. Это важный шаг. Теперь я должен убедить Китай сделать то же самое", - сказал Трамп.

Глава Белого дома добавил, что прекращение закупок не произойдет мгновенно, но процесс скоро завершится.

