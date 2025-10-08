Россия и Индия начали совместные военные учения, - Reuters

Россия и Индия начали совместные военные учения "Индра 2025" в северо-западном индийском штате Раджастхан.

Об этом сообщает Reuters, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, учения продлятся до 15 октября. Маневры проходят на полигоне Махаджан и предусматривают тренировки по "борьбе с терроризмом". По словам российских военных, их целью является "совершенствование слаженности подразделений" двух стран и "повышение оперативной совместимости".

Участники также отрабатывают тактику антитеррористических операций и обмениваются опытом в проведении современных боевых действий.

Ранее сообщалось, что российский диктатор Владимир Путин планирует посетить Индию для встречи с премьер-министром Нарендрой Моди.

