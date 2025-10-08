РУС
Россия и Индия начали совместные военные учения, - Reuters

индия, россия

Россия и Индия начали совместные военные учения "Индра 2025" в северо-западном индийском штате Раджастхан.

Об этом сообщает Reuters, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, учения продлятся до 15 октября. Маневры проходят на полигоне Махаджан и предусматривают тренировки по "борьбе с терроризмом". По словам российских военных, их целью является "совершенствование слаженности подразделений" двух стран и "повышение оперативной совместимости".

Участники также отрабатывают тактику антитеррористических операций и обмениваются опытом в проведении современных боевых действий.

Ранее сообщалось, что российский диктатор Владимир Путин планирует посетить Индию для встречи с премьер-министром Нарендрой Моди.

Коаліції увиразнюються.
08.10.2025 11:16 Ответить
Тепер в індусів буде свій ахмат-чай....
08.10.2025 11:17 Ответить
А "тренування боротьби з тероризмом" це що? Індуси повбивають всіх кацапів?
08.10.2025 11:18 Ответить
Індія дуже боїться вторгнення Китаю.....
08.10.2025 11:27 Ответить
індуси могли бути противагою китайцям, але бездіяльність штатів і європи призвела до того, що вони уплили в «радную говєнь»
08.10.2025 11:28 Ответить
Індуси ще ті "шалави"..... такі собі союзнички.... х7йло пообіцяв щось от й погодились. Для х7йла "картинка - я не сам" а мерзотним індусам гешефет на крові.
08.10.2025 11:32 Ответить
Мразоти світу тягнуться один до одного. Діти їжу просять на вулицях а вони "війскові навчання " проводять ує#ани..... дітей нагодуйте спочатку!!!
08.10.2025 11:30 Ответить
Прикро, сьогодні Індія найбільша країна світу по населенню і найбільше купує російської нафти, таким чином підтримуючи війну і економіку росії. А дипломати Боневтіка опинилися в глибокій дупі. Головне запудрити мізки 73% в Україні, щоб залишитися при владі.
08.10.2025 11:35 Ответить
 
 