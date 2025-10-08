Росія та Індія розпочали спільні військові навчання, - Reuters

Росія та Індія розпочали спільні військові навчання "Індра 2025" у північно-західному індійському штаті Раджастхан.

Про це повідомляє Reuters, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, навчання триватимуть до 15 жовтня. Маневри проходять на полігоні Махаджан і передбачають тренування з "боротьби з тероризмом". За словами російських військових, їхньою метою є "вдосконалення злагодженості підрозділів" двох країн та "підвищення оперативної сумісності".

Учасники також відпрацьовують тактику антитерористичних операцій і обмінюються досвідом у проведенні сучасних бойових дій.

Раніше повідомлялося, що російський диктатор Володимир Путін планує відвідати Індію для зустрічі з прем’єр-міністром Нарендрою Моді.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ