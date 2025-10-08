УКР
Росія та Індія розпочали спільні військові навчання, - Reuters

Росія та Індія розпочали спільні військові навчання "Індра 2025" у північно-західному індійському штаті Раджастхан.

Про це повідомляє Reuters, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, навчання триватимуть до 15 жовтня. Маневри проходять на полігоні Махаджан і передбачають тренування з "боротьби з тероризмом". За словами російських військових, їхньою метою є "вдосконалення злагодженості підрозділів" двох країн та "підвищення оперативної сумісності".

Учасники також відпрацьовують тактику антитерористичних операцій і обмінюються досвідом у проведенні сучасних бойових дій.

Раніше повідомлялося, що російський диктатор Володимир Путін планує відвідати Індію для зустрічі з прем’єр-міністром Нарендрою Моді.

Коаліції увиразнюються.
08.10.2025 11:16 Відповісти
А "тренування боротьби з тероризмом" це що? Індуси повбивають всіх кацапів?
08.10.2025 11:18 Відповісти
Мразоти світу тягнуться один до одного. Діти їжу просять на вулицях а вони "війскові навчання " проводять ує#ани..... дітей нагодуйте спочатку!!!
08.10.2025 11:30 Відповісти
Коаліції увиразнюються.
08.10.2025 11:16 Відповісти
Тепер в індусів буде свій ахмат-чай....
08.10.2025 11:17 Відповісти
А "тренування боротьби з тероризмом" це що? Індуси повбивають всіх кацапів?
08.10.2025 11:18 Відповісти
Індія дуже боїться вторгнення Китаю.....
08.10.2025 11:27 Відповісти
індуси могли бути противагою китайцям, але бездіяльність штатів і європи призвела до того, що вони уплили в «радную говєнь»
08.10.2025 11:28 Відповісти
Індуси ще ті "шалави"..... такі собі союзнички.... х7йло пообіцяв щось от й погодились. Для х7йла "картинка - я не сам" а мерзотним індусам гешефет на крові.
08.10.2025 11:32 Відповісти
Мразоти світу тягнуться один до одного. Діти їжу просять на вулицях а вони "війскові навчання " проводять ує#ани..... дітей нагодуйте спочатку!!!
08.10.2025 11:30 Відповісти
Прикро, сьогодні Індія найбільша країна світу по населенню і найбільше купує російської нафти, таким чином підтримуючи війну і економіку росії. А дипломати Боневтіка опинилися в глибокій дупі. Головне запудрити мізки 73% в Україні, щоб залишитися при владі.
08.10.2025 11:35 Відповісти
Мені цікаво, чому індія не постачає підорашці бойових слонів.
08.10.2025 11:59 Відповісти
Індія - 1,5 млрд голів, Китай - 1,4, ще напевно немало можна приплюсувати із Африки і Південної Америки, тому самих кацапів можна не рахувати на цьому фоні. Але ж підлі кацапи як завжди хочуть взяти кількістю, тому це не жарти
08.10.2025 12:00 Відповісти
Ох і багато босоногих, вічно голодних, бідних як церковні миші індусів. Якщо ці два упиря домовляться про людське індуське м'ясо на фронт, буде погано. Все сильніше пахне Третьою Світовою війною.
08.10.2025 12:38 Відповісти
 
 