Росія та Індія розпочали спільні військові навчання, - Reuters
Росія та Індія розпочали спільні військові навчання "Індра 2025" у північно-західному індійському штаті Раджастхан.
Про це повідомляє Reuters, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, навчання триватимуть до 15 жовтня. Маневри проходять на полігоні Махаджан і передбачають тренування з "боротьби з тероризмом". За словами російських військових, їхньою метою є "вдосконалення злагодженості підрозділів" двох країн та "підвищення оперативної сумісності".
Учасники також відпрацьовують тактику антитерористичних операцій і обмінюються досвідом у проведенні сучасних бойових дій.
Раніше повідомлялося, що російський диктатор Володимир Путін планує відвідати Індію для зустрічі з прем’єр-міністром Нарендрою Моді.
+6 Olifant
+5 Gary Grant
+4 Oleksii Pilevych #582021
Olifant
Виктор Бороветский
Gary Grant
Оникс
alex alex #588946
Oleksii Pilevych #582021
Oleksii Pilevych #582021
Поділля16
Pan Konotop #390804
Oleksandr Matvienko
Виталий Еременко
Забули пароль або логін? Відновити пароль