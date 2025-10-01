УКР
Путін збирається у грудні відвідати Індію для зустрічі з Моді, - ЗМІ

Путін поїде до Моді в грудні

Диктатор РФ Володимир Путін, ймовірно, відвідає Індію 5-6 грудня для зустрічі з прем'єром країни Нарендрою Моді.

Про це з посиланням на джерел повідомляє індійський телеканал NDTV, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що візит Путіна до Індії відбудеться на тлі зміцнення звʼязків Москви і Нью-Делі після запровадження США мит проти Індії через закупівлі російської нафти.

Вперше про підготовку візиту Путіна оголосили під час візиту радника Моді з нацбезпеки Аджіта Довала до Москви у серпні. Проте на той момент ще не було визначено дату візиту. Пізніше російський диктатор зустрівся з прем'єром Моді на саміті Шанхайської організації співробітництва (ШОС) у Китаї, де вони провели годинну розмову в лімузині Путіна.

"Візит Путіна може стати важливим моментом у геополітичній стратегії Індії. Час, який зручно збігається із запровадженням мит Трампом, може посилити стійкість індійсько-російських зв'язків, навіть коли Нью-Делі намагається врегулювати свої складні відносини з Вашингтоном",- пише NDTV.

Читайте також: Моді закликав Путіна до якнайшвидшого завершення війни в Україні

Індія (787) путін володимир (24868) Нарендра Моді (62)
