УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9970 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
2 764 20

Моді закликав Путіна до якнайшвидшого завершення війни в Україні

моді

Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді під час зустрічі з Володимиром Путіним на саміті Шанхайської організації співробітництва (ШОС) закликав до якнайшвидшого припинення війни в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву Моді у соцмережі X.

"Ми постійно обговорюємо з Україною конфлікт, який триває в Україні. Ми підтримуємо всі нещодавні зусилля щодо встановлення миру. Сподіваємося, що всі сторони рухатимуться вперед конструктивно. Ми закликаємо до якнайшвидшого припинення конфлікту", - заявив Моді.

Напередодні візиту до Китаю Моді провів розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Після цього український лідер заявив, що Індія готова докласти зусиль та подати відповідний сигнал Росії та іншим учасникам саміту.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сибіга у річницю початку Другої світової війни: Територіальні поступки не "задобрять" агресора

Автор: 

путін володимир (24716) Нарендра Моді (57) війна в Україні (5959)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+12
краще б перестав купувати нафту
показати весь коментар
01.09.2025 12:52 Відповісти
+9
#уйло його й послухав,яби ця моді нафту не купувала,може б щось вийшло
показати весь коментар
01.09.2025 12:53 Відповісти
+7
Двулічне чмо, засранці , так само як і косоглазі жовтоморді
показати весь коментар
01.09.2025 12:54 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
краще б перестав купувати нафту
показати весь коментар
01.09.2025 12:52 Відповісти
навіщо йому це робити? У них сезин знижок. Він готовий навіть ринком збуту США пожертвувати а туу якась Україна.
показати весь коментар
01.09.2025 13:49 Відповісти
#уйло його й послухав,яби ця моді нафту не купувала,може б щось вийшло
показати весь коментар
01.09.2025 12:53 Відповісти
Головне прокукурікати а там хоч нехай світанок не настає.
показати весь коментар
01.09.2025 12:56 Відповісти
Плювати *****. Це вже питання особистого виживання цієї тварюки.
показати весь коментар
01.09.2025 12:53 Відповісти
Двулічне чмо, засранці , так само як і косоглазі жовтоморді
показати весь коментар
01.09.2025 12:54 Відповісти
Та йому ці заклики до дупи - якби Сі сказав - стоп війні! - навоювався
показати весь коментар
01.09.2025 12:54 Відповісти
Спасибо братан, но лучше бы ты не принимал подпольные танкеры от х-ла.
показати весь коментар
01.09.2025 12:56 Відповісти
⁃ Путін прибув до Китаю. В аеропорту його зустрів перший заступник міністра торгівлі Лі Ченган.
⁃ А чим ви незадоволені? Перший заступник!
⁃ До речі, Алієву китайці влаштували феєричну зустріч. Гадаю, це також певна демонстрація.
показати весь коментар
01.09.2025 13:02 Відповісти
Путін прибув до Китаю. В аеропорту його зустрів перший заступник міністра торгівлі Лі Ченган і спитав: Чий острів Даманський?
показати весь коментар
01.09.2025 13:19 Відповісти
Да там уже не только Даманский! Чей Иркутск!
показати весь коментар
01.09.2025 13:29 Відповісти
Примітивний у порівнянні з ким?
показати весь коментар
01.09.2025 14:14 Відповісти
И плавно, все вместе, переместились в зал чайных церемоний!
показати весь коментар
01.09.2025 13:28 Відповісти
Хитро(_!_) -й цей Джиммі ача-ача.Як нафту скуповувати в рашистів то він і війни не бачить і путлєр йому друг...
показати весь коментар
01.09.2025 13:30 Відповісти
мудило, ти з ****** в підземельній ходиш тримаючись за руки, ржете як лавров, Піdери не розлий вода. Чого не кажуш ***** щоб вивів своі війська з Украіни?
показати весь коментар
01.09.2025 13:31 Відповісти
Наївний, як дитина. Пу нікого не слухає, а робить своє.
показати весь коментар
01.09.2025 13:31 Відповісти
Художній свист.
показати весь коментар
01.09.2025 13:38 Відповісти
Ще один "валодья стоп".....
показати весь коментар
01.09.2025 13:51 Відповісти
Байден та Обама перетворили США на слабе немічне посміховисько з яким навіть індуси не те шо пуйло не рахуються.. Важко буде Трампу повернути колишню велич
показати весь коментар
01.09.2025 14:12 Відповісти
 
 