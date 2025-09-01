Моді закликав Путіна до якнайшвидшого завершення війни в Україні
Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді під час зустрічі з Володимиром Путіним на саміті Шанхайської організації співробітництва (ШОС) закликав до якнайшвидшого припинення війни в Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву Моді у соцмережі X.
"Ми постійно обговорюємо з Україною конфлікт, який триває в Україні. Ми підтримуємо всі нещодавні зусилля щодо встановлення миру. Сподіваємося, що всі сторони рухатимуться вперед конструктивно. Ми закликаємо до якнайшвидшого припинення конфлікту", - заявив Моді.
Напередодні візиту до Китаю Моді провів розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Після цього український лідер заявив, що Індія готова докласти зусиль та подати відповідний сигнал Росії та іншим учасникам саміту.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
⁃ А чим ви незадоволені? Перший заступник!
⁃ До речі, Алієву китайці влаштували феєричну зустріч. Гадаю, це також певна демонстрація.