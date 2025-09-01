Моді закликав Путіна до якнайшвидшого завершення війни в Україні

Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді під час зустрічі з Володимиром Путіним на саміті Шанхайської організації співробітництва (ШОС) закликав до якнайшвидшого припинення війни в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву Моді у соцмережі X.

"Ми постійно обговорюємо з Україною конфлікт, який триває в Україні. Ми підтримуємо всі нещодавні зусилля щодо встановлення миру. Сподіваємося, що всі сторони рухатимуться вперед конструктивно. Ми закликаємо до якнайшвидшого припинення конфлікту", - заявив Моді.

Напередодні візиту до Китаю Моді провів розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Після цього український лідер заявив, що Індія готова докласти зусиль та подати відповідний сигнал Росії та іншим учасникам саміту.

