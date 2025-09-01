РУС
Моди призвал Путина к скорейшему завершению войны в Украине

моді

Премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи с Владимиром Путиным на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) призвал к скорейшему прекращению войны в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление Моди в соцсети X.

"Мы постоянно обсуждаем с Украиной конфликт, который продолжается в Украине. Мы поддерживаем все недавние усилия по установлению мира. Надеемся, что все стороны будут двигаться вперед конструктивно. Мы призываем к скорейшему прекращению конфликта", - заявил Моди.

Накануне визита в Китай Моди провел разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. После этого украинский лидер заявил, что Индия готова приложить усилия и подать соответствующий сигнал России и другим участникам саммита.

краще б перестав купувати нафту
01.09.2025 12:52 Ответить
#уйло його й послухав,яби ця моді нафту не купувала,може б щось вийшло
01.09.2025 12:53 Ответить
Головне прокукурікати а там хоч нехай світанок не настає.
01.09.2025 12:56 Ответить
Плювати *****. Це вже питання особистого виживання цієї тварюки.
01.09.2025 12:53 Ответить
Двулічне чмо, засранці , так само як і косоглазі жовтоморді
01.09.2025 12:54 Ответить
Та йому ці заклики до дупи - якби Сі сказав - стоп війні! - навоювався
01.09.2025 12:54 Ответить
Спасибо братан, но лучше бы ты не принимал подпольные танкеры от х-ла.
01.09.2025 12:56 Ответить
⁃ Путін прибув до Китаю. В аеропорту його зустрів перший заступник міністра торгівлі Лі Ченган.
⁃ А чим ви незадоволені? Перший заступник!
⁃ До речі, Алієву китайці влаштували феєричну зустріч. Гадаю, це також певна демонстрація.
01.09.2025 13:02 Ответить
 
 