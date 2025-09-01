Моди призвал Путина к скорейшему завершению войны в Украине

Премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи с Владимиром Путиным на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) призвал к скорейшему прекращению войны в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление Моди в соцсети X.

"Мы постоянно обсуждаем с Украиной конфликт, который продолжается в Украине. Мы поддерживаем все недавние усилия по установлению мира. Надеемся, что все стороны будут двигаться вперед конструктивно. Мы призываем к скорейшему прекращению конфликта", - заявил Моди.

Накануне визита в Китай Моди провел разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. После этого украинский лидер заявил, что Индия готова приложить усилия и подать соответствующий сигнал России и другим участникам саммита.

