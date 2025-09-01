Сибига в годовщину начала Второй мировой войны: Территориальные уступки не "умиротворят" агрессора

В годовщину начала Второй мировой войны стоит не допускать тех же ошибок.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в соцсети X сообщил глава МИД Андрей Сибига.

"В этот день в 1939 году Гитлер напал на Польшу, а вскоре к нему присоединился Сталин, начав Вторую мировую войну, самую кровавую войну в истории. Сегодня очень важно помнить, что было до этого дня: слабость и наивная вера в то, что территориальные уступки "задобрят" агрессора", - подчеркнул министр.

Сибига отметил, что нацистский Третий Рейх несет полную ответственность за катастрофу Второй мировой войны.

"Но были и те, кто позволил этому злу стать сильнее - избегая сложных решений, отдавая предпочтение слабости перед силой, выдавая желаемое за действительное, а не за реалистичные стратегии. Лучший способ отдать дань памяти десяткам миллионов людей, погибших во Второй мировой войне, - это не допустить тех же ошибок сегодня.



Единство союзников, давление на российского агрессора и поддержка Украины имеют решающее значение для безопасности и долгосрочного мира во всей Европе", - подытожил глава МИД.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Победа была одержана, в основном, благодаря нам, - Трамп об участии США во Второй мировой войне