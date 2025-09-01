РУС
Сибига в годовщину начала Второй мировой войны: Территориальные уступки не "умиротворят" агрессора

Сибига провел параллели между Второй мировой и войной в Украине

В годовщину начала Второй мировой войны стоит не допускать тех же ошибок.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в соцсети X сообщил глава МИД Андрей Сибига.

"В этот день в 1939 году Гитлер напал на Польшу, а вскоре к нему присоединился Сталин, начав Вторую мировую войну, самую кровавую войну в истории. Сегодня очень важно помнить, что было до этого дня: слабость и наивная вера в то, что территориальные уступки "задобрят" агрессора", - подчеркнул министр.

Сибига отметил, что нацистский Третий Рейх несет полную ответственность за катастрофу Второй мировой войны.

"Но были и те, кто позволил этому злу стать сильнее - избегая сложных решений, отдавая предпочтение слабости перед силой, выдавая желаемое за действительное, а не за реалистичные стратегии. Лучший способ отдать дань памяти десяткам миллионов людей, погибших во Второй мировой войне, - это не допустить тех же ошибок сегодня.

Единство союзников, давление на российского агрессора и поддержка Украины имеют решающее значение для безопасности и долгосрочного мира во всей Европе", - подытожил глава МИД.

Одне втішає. ***** не гітлер, а орбан далеко не сталін
01.09.2025 11:08 Ответить
Він напевне не косояйцих намікає. ***** зараз в китаі.
01.09.2025 11:16 Ответить
Вони набагато гірші , так як це відбувається сьогодні,
а гітлер і його союзники вже в далекій історії !!
01.09.2025 11:38 Ответить
01.09.2025 11:41 Ответить
 
 