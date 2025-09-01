УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9855 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
516 5

Сибіга у річницю початку Другої світової війни: Територіальні поступки не "задобрять" агресора

Сибіга провів паралелі між Другою світовою та війною в Україні

У річницю початку Другої світової війни варто не припускатися тих самих помилок.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у соцмережі X повідомив глава МЗС Андрій Сибіга.

"Цього дня 1939 року Гітлер напав на Польщу, а невдовзі до нього приєднався Сталін, розпочавши Другу світову війну, найкривавішу війну в історії. Сьогодні дуже важливо пам'ятати, що було до цього дня: слабкість і наївна віра в те, що територіальні поступки "задобрять" агресора", - наголосив міністр.

Сибіга зауважив, що нацистський Третій Рейх несе повну відповідальність за катастрофу Другої світової війни.

"Але були й ті, хто дозволив цьому злу стати сильнішим - уникаючи складних рішень, віддаючи перевагу слабкості перед силою, видаючи бажане за дійсне, а не за реалістичні стратегії. Найкращий спосіб віддати данину пам'яті десяткам мільйонів людей, які загинули у Другій світовій війні, - це не допустити тих самих помилок сьогодні.

Єдність союзників, тиск на російського агресора і підтримка України мають вирішальне значення для безпеки і довгострокового миру в усій Європі", - підсумував глава МЗС.

Також читайте: Келлог порівняв масштаби ударів РФ по Україні з Другою світовою війною: "Це має зупинитись!"

Сибіга провів паралелі між Другою світовою та війною в Україні

Автор: 

Друга світова війна (303) Сибіга Андрій (633) війна в Україні (5959)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Одне втішає. ***** не гітлер, а орбан далеко не сталін
показати весь коментар
01.09.2025 11:08 Відповісти
Він напевне не косояйцих намікає. ***** зараз в китаі.
показати весь коментар
01.09.2025 11:16 Відповісти
Вони набагато гірші , так як це відбувається сьогодні,
а гітлер і його союзники вже в далекій історії !!
показати весь коментар
01.09.2025 11:38 Відповісти
показати весь коментар
01.09.2025 11:41 Відповісти
 
 