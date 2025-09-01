Сибіга у річницю початку Другої світової війни: Територіальні поступки не "задобрять" агресора
У річницю початку Другої світової війни варто не припускатися тих самих помилок.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у соцмережі X повідомив глава МЗС Андрій Сибіга.
"Цього дня 1939 року Гітлер напав на Польщу, а невдовзі до нього приєднався Сталін, розпочавши Другу світову війну, найкривавішу війну в історії. Сьогодні дуже важливо пам'ятати, що було до цього дня: слабкість і наївна віра в те, що територіальні поступки "задобрять" агресора", - наголосив міністр.
Сибіга зауважив, що нацистський Третій Рейх несе повну відповідальність за катастрофу Другої світової війни.
"Але були й ті, хто дозволив цьому злу стати сильнішим - уникаючи складних рішень, віддаючи перевагу слабкості перед силою, видаючи бажане за дійсне, а не за реалістичні стратегії. Найкращий спосіб віддати данину пам'яті десяткам мільйонів людей, які загинули у Другій світовій війні, - це не допустити тих самих помилок сьогодні.
Єдність союзників, тиск на російського агресора і підтримка України мають вирішальне значення для безпеки і довгострокового миру в усій Європі", - підсумував глава МЗС.
а гітлер і його союзники вже в далекій історії !!