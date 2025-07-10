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Новини Заяви про мир Відновлення України
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Келлог порівняв масштаби ударів РФ по Україні з Другою світовою війною: "Це має зупинитись!"

Келлог прокоментував обстріли Росії України

Спеціальний представник президента США Кіт Келлог заявив, що останні атаки Росії по Україні досягли жахливих масштабів. Кількість жертв серед цивільного населення нагадує події часів Другої світової війни.

Про це він сказав на пленарній сесії Конференції з відновлення України в Римі (URC2025) в четвер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Атаки останнього тижня просто жахливі. Школи, лікарні, квартири та інша цивільна інфраструктура піддаються російським атакам, що призводить до безглуздого вбивства українських цивільних, зокрема жінок та дітей. Це має зупинитись!" - наголосив Келлог.

За його словами, він не чув про такі масштаби жертв та руйнувань з часів Другої світової.

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"США визнають, що відновлення України буде величезною задачею, яка матиме наслідки для всього європейського регіону. Ми також визнаємо, що відновлення України виходить лише за межі фізичного відновлення зруйнованих обєктів", - зазначив спецпосланець Трампа з питань війни в Україні.

Посадовець зауважив, що в рамках цього відновлення треба забезпечити:

  • соціалізацію ветеранів,
  • повернення викрадених дітей,
  • розмінування.

Він також вказав, що варто передбачати економічну та політичну стабільність України.

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Загалом Келлог наголошував: Україна має зберегти свій повний суверенітет, зокрема й у процесі повоєнного відновлення.

"Наші зусилля спрямовані не на забезпечення тимчасового припинення вогню, а на всеохоплююче та постійне мирне врегулювання", - додав Келлог.

Він також згадав про "угоду щодо копалин" між Україною та США, яка допомагає рухатися в правильному напрямку у відносинах між країнами та потрібна для відновлення держави.

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Автор: 

Друга світова війна (302) відбудова (364) відновлення (619) Келлог Кіт (177) війна в Україні (5182)


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Топ коментарі
+6
зельона гнида рестораторка маркарова лендліз паплюжила як могла

справно виконала завдання Оманської Гниди
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10.07.2025 15:31 Відповісти
+5
Дайте максимум ******** зброї і ці масштаби зсу перенесуть на центральну частину росії
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10.07.2025 15:33 Відповісти
+4
По-перше, не знімайте з себе відповідальності - миротворці хєрови. Півроку ви заглядали в очі *****, сподіваючись там побачити мир. Зупинили постачання зброї. Не дивно, що патологічний вбивця, відчувши таке мовчазне схвалення своїх дій - масштабував їх. Чи будуть санкції, чи ні - ви вже винні у багатьох смертях.
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10.07.2025 15:35 Відповісти
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10.07.2025 15:28 Відповісти
Має! - ну і ..........
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10.07.2025 15:29 Відповісти
і всьо ))..дикий сюр
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10.07.2025 15:30 Відповісти
Келог, щоб масштабні удари по Україні припинилися, треба згадати як саме вона закінчилася в Японії ну, або ленд-ліз треба відновити в повній мірі.
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10.07.2025 15:30 Відповісти
зельона гнида рестораторка маркарова лендліз паплюжила як могла

справно виконала завдання Оманської Гниди
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10.07.2025 15:31 Відповісти
Нема ленд лізу, є ресторан у Вашингтоні. Від послиці О.Маркарової

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10.07.2025 15:53 Відповісти
Нехай хоч так і повільно, але доходить.
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10.07.2025 15:32 Відповісти
Дайте максимум ******** зброї і ці масштаби зсу перенесуть на центральну частину росії
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10.07.2025 15:33 Відповісти
По-перше, не знімайте з себе відповідальності - миротворці хєрови. Півроку ви заглядали в очі *****, сподіваючись там побачити мир. Зупинили постачання зброї. Не дивно, що патологічний вбивця, відчувши таке мовчазне схвалення своїх дій - масштабував їх. Чи будуть санкції, чи ні - ви вже винні у багатьох смертях.
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10.07.2025 15:35 Відповісти
а що скажете про Оманську Гниду ?

мир в очах пуйла побачила саме вона
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10.07.2025 15:41 Відповісти
Зараз не про цього поца мова
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10.07.2025 15:42 Відповісти
саме про нього

але ж зебілам з ботоферми дали вказівку напускати туману та переводити стрілки)
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10.07.2025 15:44 Відповісти

щось я на фото Келлога не бачу ..де він ? ))))
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10.07.2025 15:45 Відповісти
ой як невдобно ))

зеленський роззброює Азов особисто

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10.07.2025 15:46 Відповісти
Україна...по Україні...в Україні.....Яке покарання готується для кацапів,тупий ти є@лан?
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10.07.2025 15:41 Відповісти
Смєло, смєло...
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10.07.2025 15:41 Відповісти
Ця гнида потроху прозріває. Разом і з тими, хто устал от войни 2019-го і бажав покращення життя.
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10.07.2025 15:43 Відповісти
Продайте нам 1500 томогавків і війна завершиться.
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10.07.2025 15:45 Відповісти
В принципі це твоя з крашеним виродком заслуга. Вся ескалація останніх місяців, загиблі цивільні на твоїй совісті бо це ви видали кацапні індульгенцію на вбивства ідіотськими заявами в ООН та зупинкою допомоги...
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10.07.2025 15:47 Відповісти
Так, має.
Та, мабуть, треба щось робити, аби це зупинити! І що ж треба робити, пане Келлоге?
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10.07.2025 16:02 Відповісти
І не просто стрясати повітря, а робити щось дієве. Мабуть.
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10.07.2025 16:03 Відповісти
Adolf, STOP! Чи як там було в історії? Напевно працює.
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10.07.2025 16:14 Відповісти
 
 