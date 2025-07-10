Келлог порівняв масштаби ударів РФ по Україні з Другою світовою війною: "Це має зупинитись!"

Спеціальний представник президента США Кіт Келлог заявив, що останні атаки Росії по Україні досягли жахливих масштабів. Кількість жертв серед цивільного населення нагадує події часів Другої світової війни.

Про це він сказав на пленарній сесії Конференції з відновлення України в Римі (URC2025) в четвер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Атаки останнього тижня просто жахливі. Школи, лікарні, квартири та інша цивільна інфраструктура піддаються російським атакам, що призводить до безглуздого вбивства українських цивільних, зокрема жінок та дітей. Це має зупинитись!" - наголосив Келлог.

За його словами, він не чув про такі масштаби жертв та руйнувань з часів Другої світової.

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"США визнають, що відновлення України буде величезною задачею, яка матиме наслідки для всього європейського регіону. Ми також визнаємо, що відновлення України виходить лише за межі фізичного відновлення зруйнованих обєктів", - зазначив спецпосланець Трампа з питань війни в Україні.

Посадовець зауважив, що в рамках цього відновлення треба забезпечити:

соціалізацію ветеранів,

повернення викрадених дітей,

розмінування.

Він також вказав, що варто передбачати економічну та політичну стабільність України.

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Загалом Келлог наголошував: Україна має зберегти свій повний суверенітет, зокрема й у процесі повоєнного відновлення.

"Наші зусилля спрямовані не на забезпечення тимчасового припинення вогню, а на всеохоплююче та постійне мирне врегулювання", - додав Келлог.

Він також згадав про "угоду щодо копалин" між Україною та США, яка допомагає рухатися в правильному напрямку у відносинах між країнами та потрібна для відновлення держави.

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