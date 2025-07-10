Павел запропонує свій план післявоєнної відбудови України
Президент Чехії Петр Павел представить план післявоєнної відбудови України на міжнародній конференції з питань відновлення, що відбудеться у Римі.
Про це пише Euractiv, передає Цензор.НЕТ.
План відбудови фокусується на тому, як модернізувати та стабілізувати економіку України, залучити інвестиції, прискорити євроінтеграцію України та заохотити повертатись українців з-за кордону.
В адміністрації Павела зазначили, що план покликаний допомогти міжнародним партнерам узгодити свої внески для досягнення максимального ефекту.
МЗС Чехії у березні 2025 року анонсувало підтримку для чеських компаній з фондів ЄС у розмірі 188 млн євро на участь у проєктах відбудови України, зокрема модернізації шести лікарень.
Відомо, що конференція з питань відновлення України у Римі розпочнеться сьогодні, 10 липня.
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Та обрати ефективну владу.
Без цього все інше не спрацює.
Я виходжу з того, що є війна і є *****, на якого ми не можемо впливати і як бачимо, не можуть і інші.
Тому нам залишається бути максимально ефетивними у війні, щоб мати шанси на закінчення війни з сприйнятним результатом.
Для максимальної ефективності у війні потрібна ефективна влада.
марите зеленню
"У Криму після деокупації півострова необхідно близько 50 тисяч чиновників для налагодження всіх сфер життя в рамках українського правового поля. Про це заявила представник президента у Криму Таміла Ташева" /26 березня 2023/
Ось про що думає смарагдова пліснява на чолі з найверховнівшивим пісюаністом.