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Новини Відновлення України
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Павел запропонує свій план післявоєнної відбудови України

Відбудова України. Павел представить свій план

Президент Чехії Петр Павел представить план післявоєнної відбудови України на міжнародній конференції з питань відновлення, що відбудеться у Римі.

Про це пише Euractiv, передає Цензор.НЕТ.

План відбудови фокусується на тому, як модернізувати та стабілізувати економіку України, залучити інвестиції, прискорити євроінтеграцію України та заохотити повертатись українців з-за кордону.

В адміністрації Павела зазначили, що план покликаний допомогти міжнародним партнерам узгодити свої внески для досягнення максимального ефекту.

МЗС Чехії у березні 2025 року анонсувало підтримку для чеських компаній з фондів ЄС у розмірі 188 млн євро на участь у проєктах відбудови України, зокрема модернізації шести лікарень.

Відомо, що конференція з питань відновлення України у Римі розпочнеться сьогодні, 10 липня.

Читайте: Окуповані регіони - це своєрідний тягар для Росії, який використовується як політичний інструмент, - Павел

Автор: 

Павел Петр (180) відновлення (619)


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Топ коментарі
+7
Спочатку допоможіть із сприйнятним результатом закінчити війну. А то... Згадаймо, скільки французи і англійці розповідали про розміщення миротворців. І Що?
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10.07.2025 09:17 Відповісти
+5
Спочатку потрібно відновити та стабілізувати демократичні процеси.
Та обрати ефективну владу.
Без цього все інше не спрацює.
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10.07.2025 09:07 Відповісти
+4
та яка відбудова .. війні кінця не видно і що залишиться .. вас там Оманська Гнида покусала чи що?
марите зеленню
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10.07.2025 09:08 Відповісти
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Спочатку потрібно відновити та стабілізувати демократичні процеси.
Та обрати ефективну владу.
Без цього все інше не спрацює.
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10.07.2025 09:07 Відповісти
Спочатку допоможіть із сприйнятним результатом закінчити війну. А то... Згадаймо, скільки французи і англійці розповідали про розміщення миротворців. І Що?
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10.07.2025 09:17 Відповісти
Як можна закінчити війну з сприйнятним результатом, якщо влада неефективна?
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10.07.2025 09:20 Відповісти
А як пов`язана ефективність влади з хворобливими забаганками *****?
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10.07.2025 09:44 Відповісти
Яким чином ти об'єднав владу і *****? (Хоча кажуть, що вплив на владу є через різних агентів).
Я виходжу з того, що є війна і є *****, на якого ми не можемо впливати і як бачимо, не можуть і інші.
Тому нам залишається бути максимально ефетивними у війні, щоб мати шанси на закінчення війни з сприйнятним результатом.
Для максимальної ефективності у війні потрібна ефективна влада.
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10.07.2025 10:01 Відповісти
та яка відбудова .. війні кінця не видно і що залишиться .. вас там Оманська Гнида покусала чи що?
марите зеленню
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10.07.2025 09:08 Відповісти
Це точно. Якщо хто забув, нагадаю:
"У Криму після деокупації півострова необхідно близько 50 тисяч чиновників для налагодження всіх сфер життя в рамках українського правового поля. Про це заявила представник президента у Криму Таміла Ташева" /26 березня 2023/
Ось про що думає смарагдова пліснява на чолі з найверховнівшивим пісюаністом.
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10.07.2025 10:07 Відповісти
Оце є національний лідер,за якого чехам не соромно у світі, не то що конченого обрали собі на біду...
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10.07.2025 09:10 Відповісти
Наші очільники хоч завтра готові відбудовувати - Захід підсипте грошенят
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10.07.2025 09:11 Відповісти
Ось би нам такого лідера, на жаль обрали проросійського клоуна по приколу .
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10.07.2025 09:16 Відповісти
Спочатку треба перемогти у війні, або підписати стійкий мир. А так це пуста болтовня. Це як планувати яку квартиру та машину купити чоловіку, який зараз в реанімації і ще не ясно чим все закінчиться.
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10.07.2025 09:17 Відповісти
Тут два запитання: яка в дідька "відбудова" може бути при нинішній ситуації? Тут би взагалі державу зберегти. Й чому плани відбудови України складає Чехія? Мабуть тому, що зеленосраким не до цього, треба пиляти бабло.
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10.07.2025 09:50 Відповісти
Бо зелені чудово розуміють, що на момент початку відбудови їх вже тут не буде.
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10.07.2025 10:10 Відповісти
 
 