Павел запропонує свій план післявоєнної відбудови України

Президент Чехії Петр Павел представить план післявоєнної відбудови України на міжнародній конференції з питань відновлення, що відбудеться у Римі.

Про це пише Euractiv, передає Цензор.НЕТ.

План відбудови фокусується на тому, як модернізувати та стабілізувати економіку України, залучити інвестиції, прискорити євроінтеграцію України та заохотити повертатись українців з-за кордону.

В адміністрації Павела зазначили, що план покликаний допомогти міжнародним партнерам узгодити свої внески для досягнення максимального ефекту.

МЗС Чехії у березні 2025 року анонсувало підтримку для чеських компаній з фондів ЄС у розмірі 188 млн євро на участь у проєктах відбудови України, зокрема модернізації шести лікарень.

Відомо, що конференція з питань відновлення України у Римі розпочнеться сьогодні, 10 липня.

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