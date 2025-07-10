РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10688 посетителей онлайн
Новости Восстановление Украины
1 265 16

Павел предложит свой план послевоенного восстановления Украины

Восстановление Украины. Павел представит свой план

Президент Чехии Петр Павел представит план послевоенного восстановления Украины на международной конференции по вопросам восстановления, которая состоится в Риме.

Об этом пишет Euractiv, передает Цензор.НЕТ.

План восстановления фокусируется на том, как модернизировать и стабилизировать экономику Украины, привлечь инвестиции, ускорить евроинтеграцию Украины и поощрить возвращаться украинцев из-за рубежа.

В администрации Павела отметили, что план призван помочь международным партнерам согласовать свои взносы для достижения максимального эффекта.

МИД Чехии в марте 2025 года анонсировал поддержку для чешских компаний из фондов ЕС в размере 188 млн евро на участие в проектах восстановления Украины, в частности модернизации шести больниц.

Известно, что конференция по вопросам восстановления Украины в Риме начнется сегодня, 10 июля.

Читайте: Оккупированные регионы - это своеобразное бремя для России, которое используется как политический инструмент, - Павел

Автор: 

Павел Петр (149) восстановления (157)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+8
Спочатку допоможіть із сприйнятним результатом закінчити війну. А то... Згадаймо, скільки французи і англійці розповідали про розміщення миротворців. І Що?
показать весь комментарий
10.07.2025 09:17 Ответить
+5
Спочатку потрібно відновити та стабілізувати демократичні процеси.
Та обрати ефективну владу.
Без цього все інше не спрацює.
показать весь комментарий
10.07.2025 09:07 Ответить
+5
та яка відбудова .. війні кінця не видно і що залишиться .. вас там Оманська Гнида покусала чи що?
марите зеленню
показать весь комментарий
10.07.2025 09:08 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Спочатку потрібно відновити та стабілізувати демократичні процеси.
Та обрати ефективну владу.
Без цього все інше не спрацює.
показать весь комментарий
10.07.2025 09:07 Ответить
Спочатку допоможіть із сприйнятним результатом закінчити війну. А то... Згадаймо, скільки французи і англійці розповідали про розміщення миротворців. І Що?
показать весь комментарий
10.07.2025 09:17 Ответить
Як можна закінчити війну з сприйнятним результатом, якщо влада неефективна?
показать весь комментарий
10.07.2025 09:20 Ответить
А як пов`язана ефективність влади з хворобливими забаганками *****?
показать весь комментарий
10.07.2025 09:44 Ответить
Яким чином ти об'єднав владу і *****? (Хоча кажуть, що вплив на владу є через різних агентів).
Я виходжу з того, що є війна і є *****, на якого ми не можемо впливати і як бачимо, не можуть і інші.
Тому нам залишається бути максимально ефетивними у війні, щоб мати шанси на закінчення війни з сприйнятним результатом.
Для максимальної ефективності у війні потрібна ефективна влада.
показать весь комментарий
10.07.2025 10:01 Ответить
спочатку треба позбавитись від ЗЄльних ідіотів та злодіїв !

.
показать весь комментарий
10.07.2025 11:33 Ответить
та яка відбудова .. війні кінця не видно і що залишиться .. вас там Оманська Гнида покусала чи що?
марите зеленню
показать весь комментарий
10.07.2025 09:08 Ответить
Це точно. Якщо хто забув, нагадаю:
"У Криму після деокупації півострова необхідно близько 50 тисяч чиновників для налагодження всіх сфер життя в рамках українського правового поля. Про це заявила представник президента у Криму Таміла Ташева" /26 березня 2023/
Ось про що думає смарагдова пліснява на чолі з найверховнівшивим пісюаністом.
показать весь комментарий
10.07.2025 10:07 Ответить
Оце є національний лідер,за якого чехам не соромно у світі, не то що конченого обрали собі на біду...
показать весь комментарий
10.07.2025 09:10 Ответить
Наші очільники хоч завтра готові відбудовувати - Захід підсипте грошенят
показать весь комментарий
10.07.2025 09:11 Ответить
Ось би нам такого лідера, на жаль обрали проросійського клоуна по приколу .
показать весь комментарий
10.07.2025 09:16 Ответить
хіба в Україні мало гідних Генералів ?

.
показать весь комментарий
10.07.2025 11:36 Ответить
Спочатку треба перемогти у війні, або підписати стійкий мир. А так це пуста болтовня. Це як планувати яку квартиру та машину купити чоловіку, який зараз в реанімації і ще не ясно чим все закінчиться.
показать весь комментарий
10.07.2025 09:17 Ответить
спочатку треба покласти асвальт !

.
показать весь комментарий
10.07.2025 11:37 Ответить
Тут два запитання: яка в дідька "відбудова" може бути при нинішній ситуації? Тут би взагалі державу зберегти. Й чому плани відбудови України складає Чехія? Мабуть тому, що зеленосраким не до цього, треба пиляти бабло.
показать весь комментарий
10.07.2025 09:50 Ответить
Бо зелені чудово розуміють, що на момент початку відбудови їх вже тут не буде.
показать весь комментарий
10.07.2025 10:10 Ответить
 
 