Павел предложит свой план послевоенного восстановления Украины

Президент Чехии Петр Павел представит план послевоенного восстановления Украины на международной конференции по вопросам восстановления, которая состоится в Риме.

Об этом пишет Euractiv, передает Цензор.НЕТ.

План восстановления фокусируется на том, как модернизировать и стабилизировать экономику Украины, привлечь инвестиции, ускорить евроинтеграцию Украины и поощрить возвращаться украинцев из-за рубежа.

В администрации Павела отметили, что план призван помочь международным партнерам согласовать свои взносы для достижения максимального эффекта.

МИД Чехии в марте 2025 года анонсировал поддержку для чешских компаний из фондов ЕС в размере 188 млн евро на участие в проектах восстановления Украины, в частности модернизации шести больниц.

Известно, что конференция по вопросам восстановления Украины в Риме начнется сегодня, 10 июля.

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