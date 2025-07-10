Павел предложит свой план послевоенного восстановления Украины
Президент Чехии Петр Павел представит план послевоенного восстановления Украины на международной конференции по вопросам восстановления, которая состоится в Риме.
Об этом пишет Euractiv, передает Цензор.НЕТ.
План восстановления фокусируется на том, как модернизировать и стабилизировать экономику Украины, привлечь инвестиции, ускорить евроинтеграцию Украины и поощрить возвращаться украинцев из-за рубежа.
В администрации Павела отметили, что план призван помочь международным партнерам согласовать свои взносы для достижения максимального эффекта.
МИД Чехии в марте 2025 года анонсировал поддержку для чешских компаний из фондов ЕС в размере 188 млн евро на участие в проектах восстановления Украины, в частности модернизации шести больниц.
Известно, что конференция по вопросам восстановления Украины в Риме начнется сегодня, 10 июля.
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Та обрати ефективну владу.
Без цього все інше не спрацює.
Я виходжу з того, що є війна і є *****, на якого ми не можемо впливати і як бачимо, не можуть і інші.
Тому нам залишається бути максимально ефетивними у війні, щоб мати шанси на закінчення війни з сприйнятним результатом.
Для максимальної ефективності у війні потрібна ефективна влада.
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марите зеленню
"У Криму після деокупації півострова необхідно близько 50 тисяч чиновників для налагодження всіх сфер життя в рамках українського правового поля. Про це заявила представник президента у Криму Таміла Ташева" /26 березня 2023/
Ось про що думає смарагдова пліснява на чолі з найверховнівшивим пісюаністом.
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