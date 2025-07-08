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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Оккупированные регионы – это своеобразное бремя для России, которое используется как политический инструмент, – Павел

Петр Павел об оккупированных территориях Украины

Оккупированные регионы на самом деле обременяют Россию и нужны только как политический инструмент. Если Украина станет на путь устойчивого развития, это в конце концов приведет к возвращению временно утраченных территорий.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью BBC заявил президент Чехии Петр Павел.

Он отметил, что Европа вместе с Украиной разрабатывают меры, направленные на возвращение оккупированных территорий. Эти шаги имеют среднесрочный и долгосрочный характер.

"Если нам удастся вместе с Украиной восстановить ее суверенитет над большей частью территории, интегрировать в политику ЕС, восстановить после войны, постепенно вывести на единый европейский рынок, повысить уровень жизни, тогда это станет хорошим сигналом для людей, живущих на оккупированных территориях", - сказал он.

По словам президента Чехии, Россия, несмотря на утверждения пропаганды, не заботится о жителях оккупированных территорий так, как о своем населении и воспринимает их как граждан второго класса.

"Оккупированные регионы - это своеобразное бремя для России, которое преимущественно используется как политический инструмент. Посмотрите на Осетию или Абхазию в Грузии. Эти регионы намного беднее России, и российские власти не пытаются хоть как-то повысить уровень жизни там, потому что для России - это граждане второго класса", - сказал Павел.

Президент Чехии считает, что со сменой режима в России территории захотят вернуться под контроль Украины и это будет способствовать восстановлению территориальной целостности Украины.

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Автор: 

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Балачки - дохід фінів на душу нас в 5 р більший як на рашці - як і в японців - але території шось не повертаються
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08.07.2025 11:58 Ответить
Річ у тім, що фіни не залишилися на окупованих совком територіях, вони їх покинули усі, а наші хохли залюбки залишилися у окупації бо їм какая разніца
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08.07.2025 12:08 Ответить
Чого ж карели - це ті самі фіни
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08.07.2025 12:10 Ответить
Колись давно дивився документальний фільм про ту війну і там старий фін пригадував, як вони покидали свої будинки і навіть палили їх, щоб кацапам не дістались
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08.07.2025 12:23 Ответить
Ніякого тягоря окуповані районе не мають і не будуть мати,заселять непотрібом або зроблять полігон,ось і все. Зато потім на 100 роеів в перед про "величие" смогут кричати.
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08.07.2025 12:01 Ответить
Хибне твердження. Так само говорив і Порошенко у 2014-2015 роках.
Населення тих територій не вирішує анічогісінько.
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08.07.2025 12:12 Ответить
 
 