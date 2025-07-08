Оккупированные регионы – это своеобразное бремя для России, которое используется как политический инструмент, – Павел

Оккупированные регионы на самом деле обременяют Россию и нужны только как политический инструмент. Если Украина станет на путь устойчивого развития, это в конце концов приведет к возвращению временно утраченных территорий.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью BBC заявил президент Чехии Петр Павел.

Он отметил, что Европа вместе с Украиной разрабатывают меры, направленные на возвращение оккупированных территорий. Эти шаги имеют среднесрочный и долгосрочный характер.

"Если нам удастся вместе с Украиной восстановить ее суверенитет над большей частью территории, интегрировать в политику ЕС, восстановить после войны, постепенно вывести на единый европейский рынок, повысить уровень жизни, тогда это станет хорошим сигналом для людей, живущих на оккупированных территориях", - сказал он.

По словам президента Чехии, Россия, несмотря на утверждения пропаганды, не заботится о жителях оккупированных территорий так, как о своем населении и воспринимает их как граждан второго класса.

"Оккупированные регионы - это своеобразное бремя для России, которое преимущественно используется как политический инструмент. Посмотрите на Осетию или Абхазию в Грузии. Эти регионы намного беднее России, и российские власти не пытаются хоть как-то повысить уровень жизни там, потому что для России - это граждане второго класса", - сказал Павел.

Президент Чехии считает, что со сменой режима в России территории захотят вернуться под контроль Украины и это будет способствовать восстановлению территориальной целостности Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Павел: Россия не заинтересована в переговорах, пока видит успехи на поле боя