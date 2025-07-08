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Новини Окуповані території
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Окуповані регіони - це своєрідний тягар для Росії, який використовується як політичний інструмент, - Павел

Петр Павел про окуповані території України

Окуповані регіони насправді обтяжують Росію та потрібні лише як політичний інструмент. Якщо Україна стане на шлях сталого розвитку, це врешті решт призведе до повернення тимчасово втрачених територій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю BBC заявив президент Чехії Петр Павел.

Він зазначив, що Європа разом з Україною розробляють заходи, які спрямовані на повернення окупованих територій. Ці кроки мають середньостроковий та довгостроковий характер. 

"Якщо нам вдасться разом з Україною відновити її суверенітет над більшою частиною території, інтегрувати в політику ЄС, відновити у після війни, поступово вивести на єдиний європейський ринок, підвищити рівень життя, тоді це стане гарним сигналом для людей, які живуть на окупованих територіях", – сказав він.

За словами президента Чехії, Росія, попри твердження пропаганди, не дбає про мешканців окупованих територій так, як про своє населення і сприймає їх як громадян другого класу.

"Окуповані регіони – це своєрідний тягар для Росії, який переважно використовується як політичний інструмент. Подивіться на Осетію чи Абхазію у Грузії. Ці регіони набагато бідніші за Росію, і російська влада не намагається хоч якось підвищити рівень життя там, тому що для Росії - це громадяни другого класу.", – сказав Павел.

Президент Чехії вважає, що зі зміною режиму в Росії території захочуть повернутися під контроль України і це сприятиме відновленню територіальної цілісності України.

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Автор: 

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Балачки - дохід фінів на душу нас в 5 р більший як на рашці - як і в японців - але території шось не повертаються
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08.07.2025 11:58 Відповісти
Річ у тім, що фіни не залишилися на окупованих совком територіях, вони їх покинули усі, а наші хохли залюбки залишилися у окупації бо їм какая разніца
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08.07.2025 12:08 Відповісти
Чого ж карели - це ті самі фіни
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08.07.2025 12:10 Відповісти
Колись давно дивився документальний фільм про ту війну і там старий фін пригадував, як вони покидали свої будинки і навіть палили їх, щоб кацапам не дістались
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08.07.2025 12:23 Відповісти
Тому що отримують подвійні виплати та компенсації!

Неясно на ЯКУ саме країну працює ненаша влада, бо тим,хто на ТОТ усі виплати,
а ВПО залишивши без жалюгідних копійок та допомоги(( Житло неможливо внести в реєстр, отримати компенсації за аренду теж, прихисток розглядають по півроку.
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08.07.2025 12:28 Відповісти
Ніякого тягоря окуповані районе не мають і не будуть мати,заселять непотрібом або зроблять полігон,ось і все. Зато потім на 100 роеів в перед про "величие" смогут кричати.
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08.07.2025 12:01 Відповісти
Хибне твердження. Так само говорив і Порошенко у 2014-2015 роках.
Населення тих територій не вирішує анічогісінько.
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08.07.2025 12:12 Відповісти
Кацапи ментально відстали на ціле століття, або й більше. Тепер території мало що вирішують. То колись гектари означали хліб, ріпу, гречку..., а тепер хліб купляють за гроші отоимані за високо-технологічні товари. Подивіться на рашу, що вони вміють робити крім зброї ? Та й зброя тепер високо-технологічна, чипи для якої вони не аміють виробляти. Де їхні смартфони, ******* телевізори, мікро чипи ? Все що в них є крадене, або куплене за нафту і газ. Вони навчились робити дирки в землі і нафту й газ помпувати й продавати. Але цьому приходить кінець. Кацапи не витримають конкуренції в ********* світі і зникнуть як тупикова гілка людства. Всі імперії розвалились і їхня неминуче розвалиться, такий закон природи і перти проти цього безперспективно, а вони, поки що, пруть.
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08.07.2025 12:47 Відповісти
Цей хлоп навіть не розуміє, що так само Бурятія чи Дагестан, та ще десятки дотаційних регіонів - обтяжують ************ ще більше. Але ж вони просто не заморочуються щодо тотальних злиднів. Чи він думає, що Ху?лу в кремлі, та його посіпакам - їсти нема чого та їздити нема на чому?
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08.07.2025 13:21 Відповісти
 
 