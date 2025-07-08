Окуповані регіони - це своєрідний тягар для Росії, який використовується як політичний інструмент, - Павел

Окуповані регіони насправді обтяжують Росію та потрібні лише як політичний інструмент. Якщо Україна стане на шлях сталого розвитку, це врешті решт призведе до повернення тимчасово втрачених територій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю BBC заявив президент Чехії Петр Павел.

Він зазначив, що Європа разом з Україною розробляють заходи, які спрямовані на повернення окупованих територій. Ці кроки мають середньостроковий та довгостроковий характер.

"Якщо нам вдасться разом з Україною відновити її суверенітет над більшою частиною території, інтегрувати в політику ЄС, відновити у після війни, поступово вивести на єдиний європейський ринок, підвищити рівень життя, тоді це стане гарним сигналом для людей, які живуть на окупованих територіях", – сказав він.

За словами президента Чехії, Росія, попри твердження пропаганди, не дбає про мешканців окупованих територій так, як про своє населення і сприймає їх як громадян другого класу.

"Окуповані регіони – це своєрідний тягар для Росії, який переважно використовується як політичний інструмент. Подивіться на Осетію чи Абхазію у Грузії. Ці регіони набагато бідніші за Росію, і російська влада не намагається хоч якось підвищити рівень життя там, тому що для Росії - це громадяни другого класу.", – сказав Павел.

Президент Чехії вважає, що зі зміною режиму в Росії території захочуть повернутися під контроль України і це сприятиме відновленню територіальної цілісності України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Павел: Росія не зацікавлена в перемовинах, поки бачить успіхи на полі бою