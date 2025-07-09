Зеленський про зустріч із Келлогом у Римі: обговорили посилення ППО, закупівлю зброї США та санкції проти РФ
Президент України Володимир Зеленський розповів деталі зустрічі зі спецпредставником президента США з питань України Кітом Келлогом у Римі.
Про це він повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.
"Змістовна розмова зі спецпредставником Президента США з питань України Кітом Келлогом. Подякував за участь у Конференції з питань відновлення України: генерал очолює американську делегацію.
Обговорили постачання зброї та посилення ППО. На тлі збільшення російських атак це один із пріоритетів. Говорили й про закупівлю американської зброї, спільне оборонне виробництво та локалізацію в Україні", - розповів він.
Крім того, сторони детально сфокусувалися на санкційному тиску проти Росії.
"Розуміємо, що потрібні жорсткіші обмеження проти російської енергетики, і особливо вторинні санкції проти покупців російської нафти. Сподіваємося на рух законопроєкту сенаторів Грема та Блюменталя в Конгресі США. Це те, що, безперечно, може змусити Росію більше думати про мир", - додав президент.
Зеленський подякував Трампу, обом партіям і всьому американському народові за допомогу та підтримку України.
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То саміти, то ще якусь маячню придумує??
Келлог: властелин мира обсудит это с другом из москвы и решит. Через пару недель ответит в Tik-Tok...
Келлог для трампа нині - ніхто, і звати Келлог-ніяк.
Він тільки антураж для кількості.