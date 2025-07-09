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Новини Зустріч Зеленського та Келлога
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Зеленський про зустріч із Келлогом у Римі: обговорили посилення ППО, закупівлю зброї США та санкції проти РФ

Зеленський зустрівся з Келлогом у Римі 9 липня

Президент України Володимир Зеленський розповів деталі зустрічі зі спецпредставником президента США з питань України Кітом Келлогом у Римі.

Про це він повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

"Змістовна розмова зі спецпредставником Президента США з питань України Кітом Келлогом. Подякував за участь у Конференції з питань відновлення України: генерал очолює американську делегацію.

Обговорили постачання зброї та посилення ППО. На тлі збільшення російських атак це один із пріоритетів. Говорили й про закупівлю американської зброї, спільне оборонне виробництво та локалізацію в Україні", - розповів він.

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Крім того, сторони детально сфокусувалися на санкційному тиску проти Росії.

"Розуміємо, що потрібні жорсткіші обмеження проти російської енергетики, і особливо вторинні санкції проти покупців російської нафти. Сподіваємося на рух законопроєкту сенаторів Грема та Блюменталя в Конгресі США. Це те, що, безперечно, може змусити Росію більше думати про мир", - додав президент.

Зеленський подякував Трампу, обом партіям і всьому американському народові за допомогу та підтримку України.

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Автор: 

Зеленський Володимир (24673) Келлог Кіт (177)


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Топ коментарі
+2
Геть ішака!
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09.07.2025 21:17 Відповісти
+1
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09.07.2025 21:18 Відповісти
+1
Знов ППО, щоб мужньо сидіти в обороні. А коли ти будеш перейматися ударною, наступальною зброєю, щоб самим атакувати ворога?
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09.07.2025 21:23 Відповісти
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09.07.2025 21:17 Відповісти
Встретились побухали и прописзедели а может Так?да может и Так?а Как время покажет!проснёмся вместе в общей постели?!и решим!!!ГОВНОДРИЛЫ ВСЕ ОНИ!!!КТО ПРТИВ ТО И САМ ГОВНОДРИЛОБЕЗМОЗГЛОЕ СУЩЕСТВО!!!!!
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09.07.2025 21:27 Відповісти
краще б ти з кобзоном піськограй зустрівся.
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09.07.2025 21:17 Відповісти
Геть ішака!
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09.07.2025 21:17 Відповісти
Келога обіссять не завадило б. Одна з наймерзенніших гнид...
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09.07.2025 21:18 Відповісти
Не зустріч - пісня - Келлог весь світиться
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09.07.2025 21:18 Відповісти
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09.07.2025 21:18 Відповісти
Нах Эту Шмару Зеленского поверьте
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09.07.2025 21:29 Відповісти
Зеленський тікає за кордон, з під обстрілів в Україні чи, щоб оту ганьбу, з рішенням КМУ щодо конкурсу БЕБ, шмигаль особисто сьорбав???
То саміти, то ще якусь маячню придумує??
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09.07.2025 21:21 Відповісти
Келлог - давно я такого *** в руках не тримав
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09.07.2025 21:22 Відповісти
Зеленский: купим у вас "Пэтриоты", Европа скинется...
Келлог: властелин мира обсудит это с другом из москвы и решит. Через пару недель ответит в Tik-Tok...
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09.07.2025 21:23 Відповісти
Знов ППО, щоб мужньо сидіти в обороні. А коли ти будеш перейматися ударною, наступальною зброєю, щоб самим атакувати ворога?
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09.07.2025 21:23 Відповісти
Нах ему это надо?о смокчит у ***********!
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09.07.2025 21:31 Відповісти
Цей пенсіонер нічого не вирішує. Вирішує інший пенсіонер з дохлою рудою білкою на голові. А він нічого не буде давати - ані ППО, ані грошей.
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09.07.2025 21:28 Відповісти
Все, що воно обговорили - до сраки.
Келлог для трампа нині - ніхто, і звати Келлог-ніяк.
Він тільки антураж для кількості.
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09.07.2025 21:31 Відповісти
як правило .після "зеленого обговорили" ізСША допомога Україні .як правило припинялася...
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09.07.2025 21:53 Відповісти
Цей імітатор "верховного головнокомандувача" Зеленський знайшов нову фігуру мови - "обговорили". Не означає ніхріна - але звучить в унісон з небритою героїчною мордою, яка теж, насправді, не означає ніхріна.
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09.07.2025 22:05 Відповісти
 
 