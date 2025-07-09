Зеленський про зустріч із Келлогом у Римі: обговорили посилення ППО, закупівлю зброї США та санкції проти РФ

Президент України Володимир Зеленський розповів деталі зустрічі зі спецпредставником президента США з питань України Кітом Келлогом у Римі.

Про це він повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

"Змістовна розмова зі спецпредставником Президента США з питань України Кітом Келлогом. Подякував за участь у Конференції з питань відновлення України: генерал очолює американську делегацію.

Обговорили постачання зброї та посилення ППО. На тлі збільшення російських атак це один із пріоритетів. Говорили й про закупівлю американської зброї, спільне оборонне виробництво та локалізацію в Україні", - розповів він.

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Крім того, сторони детально сфокусувалися на санкційному тиску проти Росії.

"Розуміємо, що потрібні жорсткіші обмеження проти російської енергетики, і особливо вторинні санкції проти покупців російської нафти. Сподіваємося на рух законопроєкту сенаторів Грема та Блюменталя в Конгресі США. Це те, що, безперечно, може змусити Росію більше думати про мир", - додав президент.

Зеленський подякував Трампу, обом партіям і всьому американському народові за допомогу та підтримку України.

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